جموں سے سرینگر ٹرین کا آغاز، تاریخ رقم
جموں سے سرینگر براہ راست وندے بھارت ٹرین سروس شروع ہونے سے سفر آسان، سیاحت و تجارت میں اضافہ کی امید ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 30, 2026 at 1:12 PM IST
جموں (عامر تانترے): ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے جمعرات کو جموں-سرینگر براہِ راست وندے بھارت ٹرین سروس کا افتتاح کیا، جس سے جموں و کشمیر کے دونوں دارالحکومت - جموں، کشمیر - آپس میں جڑ گئے اور اسی کے ساتھ تاریخ بھی رقم ہو گئی۔
اشونی ویشنو صبح 10:05 بجے جموں توی ریلوے اسٹیشن کے نئے تعمیر شدہ پلیٹ فارم نمبر سات پر پہنچے اور 10:53 بجے ٹرین کو سرینگر کی جانب روانہ کیا۔ اس موقع پر جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، وزیر اعظم دفتر کے وزیر مملکت جتیندر سنگھ اور بی جے پی کے دیگر رہنما بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔
یہ افتتاح اس ٹرین سروس کی توسیع ہے جو گزشتہ سال 6 جون سے کٹرا اور سرینگر کے درمیان چل رہی تھی۔ جموں-سرینگر براہِ راست ٹرین سے سیاحت، تجارت اور مقامی سفر کو فروغ ملے گا کیونکہ لوگوں کے لیے دونوں دارالحکومتوں کے درمیان سفر آسان ہو جائے گا۔
پہلے وندے بھارت کی صرف آٹھ بوگیاں کٹرا اور سرینگر کے درمیان چلتی تھیں، لیکن اب بوگیوں کی تعداد بڑھا کر 20 کر دی گئی ہے، جس سے مسافروں کی گنجائش بھی دو گنا سے بھی زیادہ بڑھے گی۔
وندے بھارت ٹرین کی دو جوڑیاں ہفتے میں چھ دن چلیں گی۔ ٹرین نمبر 26401 اور 26402 منگل کے علاوہ چھ دن جبکہ 26403 اور 26404 بدھ کے علاوہ چھ دن چلیں گی۔
افتتاحی تقریب کے دوران کئی لوگوں، خاص طور پر یونیورسٹی طلبہ کو جموں توی سے ٹرین میں سفر کے لیے پاس دیے گئے۔ یہ طلبہ رامبن ضلع کے سنگلدان ریلوے اسٹیشن تک جائیں گے اور پھر ایک خصوصی ٹرین کے ذریعے جموں واپس آئیں گے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے طلبہ نے اس تاریخی لمحے کا حصہ بننے پر خوشی اور جوش کا اظہار کیا۔ یونیورسٹی آف جموں کے فاصلاتی تعلیم شعبے کی ایک طالبہ انورادھا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "اس سے سیاحت کو فروغ ملے گا اور جموں اور سرینگر کے درمیان سفر آسان ہو جائے گا۔ یہ ٹرین لوگوں کے دلوں کو جوڑنے میں مدد دے گی۔"
آج کی افتتاحی ٹرین کے بعد باقاعدہ سروس 2 مئی سے شروع ہوگی اور مسافر ٹکٹ بک کر سکیں گے۔ جموں توی ریلوے اسٹیشن کو ریلوے حکام نے نیا روپ دیا ہے جبکہ اسکولی بچے، ریلوے اہلکار، سیاسی جماعتوں کے رہنما اور میڈیا کے نمائندے بھی اس تاریخی موقع کا حصہ بنے۔
یہ بھی پڑھیں: