نامکمل ’توی ریور فرنٹ‘ کیلئے قومی بلڈر ایوارڈ، لیکن کام اب بھی جاری
توی ریور فرنٹ منصوبے میں مصنوعی جھیل اور پارک بھی شامل ہیں تاہم ان کا کام ابھی تکمیل سے کوسوں دور ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 22, 2025 at 4:51 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ (JSCL) کو 19 دسمبر کو ’’توی ڑیور فرنٹ‘‘ (Tawi River Front) منصوبے کے لیے ملک گیر سطح پر ’’نیشن بلڈر ایوارڈ (گولڈ کیٹیگری)‘‘ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ دریاؤں کی بحالی اور پائیدار ترقی میں نمایاں کردار ادا کرنے کے لئے دیا گیا ہے، تاہم زمینی حقیقت ایوارڈ کے برعکس کچھ اور ہی تصویر پیش کر رہی ہے۔
جموں توی ریور فرنٹ منصوبہ سابرمتی ریور فرنٹ کی طرز پر ہی تعمیر ہونا تھا تاہم ابھی تک یہ تکمیل سے کوسوں دور ہے۔ منصوبے کا کام اگرچہ ابھی بھی جاری ہے تاہم پہلا مرحلہ بھی مکمل نہیں ہو سکا اور اس منصوبے پر جموں اسمارٹ سٹی کو اعزاز سے نوازا گیا۔
ای ٹی وی بھارت کی ٹیم نے جب موقع کا دورہ کیا تو دریائے توی کے ایک کنارے پر اب بھی بھاری مشینری اور ڈمپر کام کرتے دکھائی دیے۔ دوسرے کنارے پر ابھی بھی ٹائل بچھانے کا عمل جاری تھا۔
موصول ہوئی تفصیلات کے مطابق منصوبے کے پہلے مرحلے پر 194 کروڑ روپے لاگت کا تخمینہ تھا، جس میں سات کلومیٹر طویل کنارے کی تعمیر، پیدل چلنے کے لئے راستہ، پارک اور ایک مصنوعی جھیل شامل تھی۔
کناروں کی تعمیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے مگر مصنوعی جھیل اور پارکوں کا کام ابھی تک شروع بھی نہیں ہوا۔ منصوبے کی بنیاد 2022 میں رکھی گئی تھی، جبکہ اس کی شروعات پی ڈی پی-بی جے پی مخلوط حکومت کے دوران اس وقت کے شہری ترقیاتی وزیر نرمل سنگھ کے دور میں ہوئی تھی۔
19 دسمبر کو نئی دہلی میں منعقدہ پانچویں ’’پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ ٹرانسفارمیشن ایوارڈز 2025” میں توی ریور فرنٹ کو دریاؤں کی بحالی اور پائیدار شہری منصوبہ بندی میں نمایاں کارکردگی کے لیے ایوارڈ دیا گیا۔ جب جموں میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اور JSCL کے سی ای او دیوانش یادو سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا: ’’پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے؛ اب صرف مرمت اور دیکھ بھال کا کام تین سال تک معاہدے کے تحت جاری رہے گا۔‘‘
جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے تو عوام کے لیے اسے کھولا کیوں نہیں گیا؟ جس پر انہوں نے جواب نہیں دیا۔
مصنوعی جھیل کا کام اب بھی رکا ہوا ہے۔ اور اگست میں شدید بارش اور توی دریا میں آنے والے سیلاب نے چوتھے توی پُل کے قریب پشتے کو نقصان پہنچایا تھا، جس سے ٹریفک بھی متاثر ہوا تھا۔ بعد ازاں بھارتی فوج نے ہنگامی بنیادوں پر ’’بیلی برج‘‘تعمیر کر کے ٹریفک بحال کیا
اگرچہ یہ علاقہ ریور فرنٹ منصوبے کا حصہ نہیں لیکن وہ اسی مقام کے قریب ہے جہاں سے منصوبے کی مصنوعی جھیل شروع ہونی تھی۔
