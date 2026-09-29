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جموں ایڈونچر ٹورزم کو فروغ، پہلا نیشنل پیراگلائیڈنگ کپ 24 اکتوبر سے
جموں کے ایتھم میں منعقد ہونے جا رہے نیشنل پیراگلائیڈنگ کپ کے فاتح کے لیے سات لاکھ روپے انعام مقرر کیا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 29, 2026 at 4:49 PM IST
جموں: جموں کو ملک کے ایڈونچر ٹورزم کے نقشے پر نمایاں مقام دلانے کی کوششوں کے تحت جموں ضلع کے ایتھم علاقے میں پہلی بار قومی سطح کے پیراگلائیڈنگ ایکوریسی کپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ مقابلہ 24 سے 26 اکتوبر تک جاری رہے گا، جس میں ملک کے مختلف حصوں کے علاوہ بین الاقوامی پیراگلائیڈنگ پائلٹ بھی حصہ لیں گے۔
منتظمین کے مطابق اس مقابلے کا مقصد جموں کو ایک الگ اور نمایاں ایڈونچر ٹورزم ڈیسٹینیشن کے طور پر فروغ دینا اور ایڈونچر اسپورٹس سے دلچسپی رکھنے والے افراد اور سیاحوں کو یہاں متوجہ کرنا ہے۔
جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محکمہ سیاحت کے جوائنٹ ڈائریکٹر، جموں، اعجاز قیصر نے بتایا کہ گزشتہ سال پیراگلائیڈنگ کے کامیاب ٹرائلز کے بعد ایتھم کو جموں کے باقاعدہ پیراگلائیڈنگ علاقے کے طور پر نوٹیفائی کیا گیا ہے۔
انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ گزشتہ سال جموں و کشمیر سمیت پڑوسی ریاست ہماچل پردیش کے پیراگلائیڈرز کو پلیٹ فارم فراہم کرنے کے بعد اب پہلی مرتبہ "قومی پیراگلائیڈنگ ایکوریسی کپ" کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو 24 سے 26 اکتوبر تک ہوگا۔
اعجاز قیصر کے مطابق مقابلے کے لیے رجسٹریشن یکم سے 15 اکتوبر تک کھلی رہے گی اور 15 سے 40 سال کی عمر کے تمام پائلٹ اس میں حصہ لینے کے لیے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے ملک اور بیرون ملک کے پیراگلائیڈرز سے اس مقابلے کے لیے مفت رجسٹریشن کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ شرکاء کو اپنے صحت سے متعلق سرٹیفکیٹ اور پائلٹ سرٹیفکیٹ پیش کرنی ہوں گی، جس کے بعد ہی وہ مقابلے میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔
تفصیلات فراہم کرتے ہوئے اعجاز قیصر نے کہا کہ "یہ ملک میں ہونے والے پیراگلائیڈنگ ایکوریسی کے بڑے مقابلوں میں سے ایک ہوگا، جس میں فاتح کے لیے تقریباً 7 لاکھ روپے کی انعامی رقم رکھی گئی ہے۔" وہیں مقابلے میں دو طرح کی سرگرمیاں ہوں گی۔ "پہلی سرگرمی میں پائلٹس کو مقررہ جگہ پر درست انداز میں لینڈنگ کرنی ہوگی، جبکہ دوسری میں سب سے زیادہ دیر تک پرواز کرنے کا مقابلہ ہوگا۔"
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے مقامی پیراگلائیڈرز کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے لیے الگ انعامات بھی رکھے گئے ہیں۔ "اگر کوئی مقامی پائلٹ مرکزی مقابلے میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اسے مرکزی انعام کے ساتھ ساتھ مقامی پیراگلائیڈرز کے لیے رکھے گئے انعام کا بھی حق دار قرار دیا جائے گا۔"
ایتھم، جموں شہر سے 20 سے 25 کلومیٹر دور سورنسر کی جانب واقع جموں ضلع کا ایک معروف سیاحتی مقام ہے۔ اور اس علاقے کو باضابطہ طور پر پیراگلائیڈنگ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔
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