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'علماءِ جموں کے الزامات بے بنیاد'، یکساں خطبے پر مولانا داؤدی نے پھر کیا درخشان اندرابی کا دفاع
جمعہ کے بیان پر جاری تنازعے کے بیچ مولانا عبدالرشید داودی نے علماء جموں پر مسلکی اختلاف کی بات چھیڑنے کا الزام عائد کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 15, 2026 at 7:23 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : جموں کشمیر میں وقف بورڈ کے زیر انتظام مساجد میں "یکساں خطبہ" پر جاری تنازعہ کے بیچ تحریک صوت الاولیاء نامی مذہبی تنظیم کے بانی صدر مولانا عبدالرشید داودی نے ایک بار پھر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کا دفاع کرتے ہوئے علماءِ جموں کے اُن الزامات کی تردید کی جن میں انہوں نے وقف چیئرپرسن درخشاں اندرابی پر وقف میٹینگ کے دوران سبھی ائمہ و خطباء سے یکسان جمعہ خطبے پڑھے جانے کا زبانی حکم جاری کیا تھا۔
واضح رہے کہ چند روز قبل میڈیا میں خبر شائع ہوئی کہ وقف بورڈ کا ارادہ ہے کہ جموں کشمیر میں سبھی مساجد میں یکساں خطبہ جمعہ ادا کیا جائے جس کے متعلق ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو سبھی ائمہ کو موضوعات فراہم کریں گے اور ان ہی موضوعات پر خطبہ جمعہ کے دوران وعظ و تبلیغ کی اجازت ہوگی۔ خبر نشر ہونے کے بعد سیاسی و بیشتر سماجی و مذہبی تنظیموں نے اس کی سختی سے تردید کی اور اسے 'مداخلت فی الدین' سے تعبیر کیا۔
تاہم وادی کشمیر کے شعلہ بیاں مقرر اور جنوبی کشمیر کی معروف مذہبی شخصیت مولانا عبدالرشید داؤدی نے درخشان اندرابی کا دفاع کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بعض افراد اندرابی کے بیان کو غلط انداز میں پیش کرکے اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اجلاس کے دوران علماء کو وقف بورڈ کی جانب سے جمعہ کا خطبہ فراہم کرنے سے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔
مولانا عبدالرشید داودی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک بار پھر نہ صرف درخشان اندرابی کا دفاع کیا بلکہ میڈیا میں جموں کے بعض علماء کے وائرل ویڈیو بیان کی بھی تردید کی۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں مولانا داؤدی نے کہا کہ وہ متعلقہ اجلاس میں خود موجود تھے اور وہاں کسی بھی عالم دین پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ "وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے اسلام، قرآن مجید یا مذہبی معاملات کے حوالے سے کسی قسم کی تشویش پیدا ہو۔ ان کے مطابق اس معاملے کو بلاوجہ متنازعہ بنانے کے بجائے اصل بات کو سمجھنے اور حقیقت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔"
مولانا داودی نے کہا کہ "یہ تاثر دینا کہ وقف بورڈ علماء کو جمعہ کے خطبے فراہم کرے گا، بے بنیاد ہے۔" انہوں نے اس طرح کی تشریحات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ "جمعہ کا خطبہ امام کا دینی اور مذہبی معاملہ ہے اور امام اپنے علم، فہم اور دینی رہنمائی کے مطابق خطبہ پیش کرنے کا حق رکھتا ہے۔" انہوں نے زور دیا کہ "مذہبی معاملات کو سیاسی تنازعات میں تبدیل کرنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔"
جموں کے علماء کے بیان پر داؤدن کا رد عمل
انہوں نے کہا کہ جموں ڈویژن کے بعض علماء کی جانب سے اس معاملے کو مختلف انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، جس سے غیر ضروری غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ مولانا داودی کے مطابق اجلاس میں درخشاں اندرابی کی جانب سے اصل زور اس بات پر دیا گیا تھا کہ علماء اپنے خطبات کے ذریعے معاشرے میں پائے جانے والے اہم مسائل کو اجاگر کریں اور عوام میں سماجی و اخلاقی بیداری پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
انہوں نے وضاحت کی کہ منشیات کی بڑھتی ہوئی بدعت، نوجوانوں میں نشے کی عادت، سماجی و اخلاقی بے راہ روی اور عوام کو درپیش روزمرہ مسائل ایسے موضوعات ہیں جن پر علماء اپنے منبر و محراب سے عوام کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق درخشاں اندرابی نے علماء کو ان ہی مسائل کی جانب توجہ دلائی تھی تاکہ مذہبی رہنمائی کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔
مولانا عبدالرشید داؤدی نے کہا کہ علماء معاشرے کا ایک اہم اور ذمہ دار طبقہ ہیں اور ان کی بات لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ ایسے میں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خطبات کے ذریعے نوجوان نسل کو منشیات سے دور رہنے، اخلاقی اقدار کو اپنانے، سماجی برائیوں سے بچنے اور ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کی ترغیب دیں۔
مولانا داودی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں اور اس معاملے میں وہی بات بیان کریں گے جو ان کے علم اور مشاہدے کے مطابق درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ خود اجلاس میں موجود تھے، اس لیے وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں علماء کو وقف بورڈ کی جانب سے جمعہ کے خطبے فراہم کرنے کی کوئی ہدایت یا تجویز پیش نہیں کی گئی تھی۔ ان کے مطابق اس حوالے سے پھیلائی جانے والی باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ اور علماء جموں کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مسلکی اختلاف کا ذکر کیا جس پر اندرابی نے ان کی تنبیہ کی۔
مولانا عبدالرشید داودی نے اپیل کی کہ اس معاملے کو مذہبی یا سیاسی تنازعہ بنانے کے بجائے حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ درخشاں اندرابی کے بیان کو غلط انداز میں پیش کرنے سے گریز کیا جانا چاہیے اور تمام متعلقہ حلقوں کو چاہیے کہ وہ غیر ضروری اختلافات کو ہوا دینے کے بجائے معاشرے کی اصلاح، نوجوان نسل کے تحفظ اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کریں۔
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