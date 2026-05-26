جموں میں انہدامی کارروائی متاثرین، وزیر جنگلات کے خلاف احتجاج
جموں میں دائیں بازو جماعتوں نے سدھرا علاقے میں فاریسٹ محکمہ کی جانب سے گرائے گئے مکانات کے متاثرین کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 26, 2026 at 8:25 PM IST
جموں(عامر تانترے): جموں میں سدھرا کے قریب رائیکہ بندی جنگلاتی علاقے میں محکمہ جنگلات کی جانب سے گجر بکروال (قبائلی طبقہ) کے ڈھانچوں کو منہدم کیے جانے کے خلاف جہاں جموں و کشمیر خاص کر وادی بھر میں انہدامی کارروائی کی سخت تنقید کی جا رہی ہے، وہیں اس بیچ جموں میں دایاں بازو جماعتوں نے جنگلاتی اراضی پر ڈھانچے تعمیر کرنے والے قبائلیوں سمیت بر سر اقتدار نیشنل کانفرنس (این سی) حکومت کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ سخت گیر جماعتوں کا الزام ہے کہ "حکومت قبضہ داروں کو تحفظ دے رہی ہے۔"
اس سلسلے میں شیو سینا اور ڈوگرہ فرنٹ نامی تنظیموں نے منگل کو جموں میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور قبائلی طبقہ، جو احتجاجیوں کے مطابق غیر قانونی طور جنگلاتی اراضی پر قابض ہیں، کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاجیوں نے جنگلات کے وزیر جاوید رانا کے خلاف بھی نعرے بلند کیے۔ یہ احتجاج شیو سینا اور ڈوگرہ فرنٹ کے صدر اشوک گپتا کی قیادت میں کیا گیا، جنہوں نے اس 'قبضے' کو 'دہشت گردی'سے تعبیر کیا۔
احتجاج کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے اشوک گپتا نے کہا: "زمین پر قبضہ کرنے کے بعد خوف پھیلایا جا رہا ہے اور اسے ہندو مسلم مسئلہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں وزیر بھی شامل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ہائی کورٹ کے واضح حکم میں درج ہے کہ سنجواں کے خصرہ نمبر 56 میں 618 کنال سے زائد زمین پر قبضہ ہے اور زمین کا ریکارڈ جنگلاتی اراضی کے طور پر درج ہے۔"
انہوں نے کہا کہ قبضہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے جنگلات کے وزیر فاریسٹ محکمہ کے افسران کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ "وزیر کی ذمہ داری جنگلات اور آئین کا تحفظ کرنا ہے، لیکن وہ قبضہ داروں کا دفاع کر رہے ہیں۔"
دایاں بازو کی جماعتوں نے صرف ایک مخصوص طبقے سے تعلق رکھنے والے مبینہ قبضہ داروں کے خلاف مہم شروع کی ہے، جبکہ دوسری برادریوں کے ان بااثر افراد پر کوئی بات نہیں ہو رہی جنہوں نے دیگر علاقوں میں بڑی مقدار میں زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔
شیو سینا اور ڈوگرہ فرنٹ کے صدر نے وزیر کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ سچ نہیں بول رہے تو ان کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اشوک گپتا نے کہا: "میں جنگلات کے وزیر کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر خصرہ نمبر 56 نہیں ہے تو میرے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کریں، ورنہ میں لیفٹیننٹ گورنر کو خط لکھ کر وزیر کے خلاف کارروائی اور انہیں وزارتی کونسل سے ہٹانے کا مطالبہ کروں گا۔"
ادھر، مختلف ذرائع، بشمول میڈیا، کے ذریعے اب جموں کے سنجواں اور بٹھنڈی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں زیادہ تر مکانات کشمیری مسلمانوں اور راجوری، پونچھ، ڈوڈہ، کشتواڑ اور رام بن اضلاع سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے تعمیر کیے ہیں۔
