ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں خطے کے مختلف اضلاع میں سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پر پابندی، خلاف ورزی پر تین سال تک قید کا انتباہ
اس پابندی کا اطلاق واٹس ایپ، فیس بک، ایکس (ٹوئٹر)، انسٹاگرام، یوٹیوب اور ٹیلیگرام سمیت تمام بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہوگا۔
Published : April 17, 2026 at 10:05 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں خطے کے کئی ضلع ترقیاتی کمشنرز جن میں، ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن، کشتواڑ، ریاسی اور جموں شامل ہیں نے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز، فرقہ وارانہ یا جعلی ویڈیوز اور مواد شیئر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان سرکاری احکامات کے مطابق ایسے مواد کی اشاعت یا ترسیل پر تین سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔
ضلع مجسٹریٹ جموں، راکیش منہاس نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا 2023 کی دفعہ 163 کے تحت ایک پابندی عائد کرنے کا حکم جاری کیا ہے، جس کے تحت اس طرح کے مواد کو پوسٹ، شیئر یا فارورڈ کرنے پر 60 دن کے لیے مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ حکم فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ یہ حکم ضلع جموں کی حدود میں رہنے والے تمام افراد پر لاگو ہوگا، اور اگر کسی بھی مقام سے کیا گیا سوشل میڈیا مواد ضلع میں امن و امان کو متاثر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے دائرہ کار میں آئے گا۔
اس پابندی کا اطلاق واٹس ایپ، فیس بک، ایکس (ٹوئٹر)، انسٹاگرام، یوٹیوب اور ٹیلیگرام سمیت تمام بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہوگا۔ دیگر اضلاع جن میں کشتواڑ، رامبن، ریاسی شامل ہیں میں بھی اسی طرح کے احکامات صادر کئے گئے ہیں۔ حکم ناموں کے تحت مذہب، نسل، ذات، زبان یا علاقے کی بنیاد پر نفرت پھیلانے، ایڈیٹ یا گمراہ کن مواد شیئر کرنے، امن و امان سے متعلق افواہیں پھیلانے اور تشدد کو ہوا دینے یا منظم کرنے جیسے اقدامات پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) 2023 اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 کے تحت کارروائی کی جائے گی ۔
دفعہ 196(1) کے تحت فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے پر تین سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں، جبکہ دفعہ 152 کے تحت ملک کی خودمختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے والے جرائم پر سات سال تک قید یا عمر قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا گروپس اور چینلز کے ایڈمنسٹریٹرز اور موڈریٹرز کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ ایسے ممنوعہ مواد کو پھیلنے سے روکیں۔
سوشل میڈیا کمپنیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حکومت کے “سہیوگ” پلیٹ فارم کے ذریعے موصول ہونے والی ٹیک ڈاؤن درخواستوں پر فوری عمل کریں، بصورت دیگر انہیں آئی ٹی ایکٹ کے تحت حاصل قانونی تحفظ سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ ان اضلاع کے پولیس افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری طور پر ایف آئی آر درج کی جائے۔ سائبر کرائم یونٹ سوشل میڈیا کی چوبیس گھنٹے نگرانی کرے گا جبکہ سب ڈویژن سطح پر بھی خصوصی نگرانی سیلز قائم کیے جائیں گے۔