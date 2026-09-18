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جموں ریلوے ڈویژن دسہرہ، دیوالی اور چھٹھ پوجا کے دوران تین تہوار خصوصی ٹرینیں چلائے گا
ان ٹرینوں کےچلنے سے باقاعدہ ٹرینوں پر دباؤ کم ہو گا اور مسافروں کو تہوار کے موسم میں ٹکٹوں کے رش سے راحت ملے گی۔
Published : September 18, 2026 at 10:55 PM IST
جموں: تہوار کا موسم قریب آنے اور شری ماتا ویشنو دیوی شرائن (ایس ایم وی ڈی ایس) پر یاتریوں کے رش میں اضافے کے ساتھ، شمالی ریلوے (این آر) نے جموں ریلوے ڈویژن کے ذریعے تین خصوصی تہوار ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ ٹرینیں دسہرہ، دیوالی اور چھٹھ پوجا کے دوران یاتریوں کے رش کو سنبھالنے اور موجودہ ٹرینوں میں انتظار کی فہرستوں کے مسئلے کو کم کرنے کے لیے چلائی جائیں گی۔
تفصیلات بتاتے ہوئے، جموں ڈویژن کے ایک ترجمان نے کہا کہ ان خصوصی ٹرینوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ شمالی ہندوستان کے دو اہم ترین مذہبی مقامات: شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا اور وارانسی کو براہ راست جوڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ماتا کے درشن کرنے والے یاتریوں اور اتر پردیش اور بہار جانے والے مسافروں کو خصوصی سہولت ملے گی۔ تمام ٹرینیں جدید ایل ایچ بی کوچز سے لیس ہوں گی، جو سفر کو محفوظ، تیز اور زیادہ آرام دہ بنائیں گی۔
ان ٹرینوں کے چلنے سے باقاعدہ ٹرینوں پر دباؤ کم ہو گا اور مسافروں کو تہوار کے موسم میں ٹکٹوں کے رش سے راحت ملے گی۔
ان خصوصی ٹرینوں کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ٹرین نمبر 04604/04603 شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا - وارانسی - کٹرا ریزروڈ اسپیشل ٹرین دونوں سمتوں میں کل نو سفر کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ ٹرین نمبر 04604 شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا سے 4 اکتوبر سے 29 نومبر تک ہر اتوار کو شام 6:15 بجے روانہ ہوگی اور اگلے دن 6:30 بجے وارانسی پہنچے گی۔
واپسی کے سفر پر، ٹرین نمبر 04603 وارانسی سے 6 اکتوبر سے 1 دسمبر تک ہر منگل کو صبح 4:30 بجے روانہ ہوگی۔ یہ ٹرین شہید کیپٹن تشار مہاجن، جموں توی، پٹھانکوٹ کینٹ، جالندھر کینٹ، لدھیانہ، امبالہ کینٹ، سہارنپور، مراد آباد، بریلی، ڈی برلی، نا بارہام، راولہ، ڈی بی ایل، ڈی بی میں رکے گی۔ پرتاپ گڑھ اسٹیشن۔
دوسری ٹرین جس کا نمبر 04610/04609 ہے (جموں توی - وارانسی - جموں توی ریزروڈ اسپیشل) بھی آگے اور پیچھے کی سمتوں میں نو ٹرپس چلائے گی۔ ٹرین نمبر 04610 جموں توی سے ہر جمعرات یکم اکتوبر سے 26 نومبر تک صبح 5:15 بجے روانہ ہوگی اور اگلے دن صبح 5:10 پر وارانسی پہنچے گی۔ واپسی کے سفر پر، ٹرین نمبر 04609 وارانسی سے 2 اکتوبر سے 27 نومبر تک ہر جمعہ کو صبح 9:00 بجے روانہ ہوگی اور اگلے دن صبح 8:30 بجے جموں توی پہنچے گی۔ یہ ٹرین خاص طور پر پٹھان کوٹ، جالندھر، امبالا، سہارنپور، مرادآباد، شاہجہاں پور، لکھنؤ اور سلطان پور کے مسافروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔
دسہرہ کے رش کے پیش نظر نئی دہلی - شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا - نئی دہلی فیسٹیول اسپیشل ٹرین (نمبر 04081/04082) چلائی جائے گی۔ یہ ٹرین دونوں سمتوں میں چار ٹرپس چلائے گی۔ ٹرین نمبر 04081 نئی دہلی سے 8 سے 11 اکتوبر تک رات 11:45 پر روانہ ہوگی اور اگلے دن 12:00 بجے کٹرا پہنچے گی۔ ٹرین نمبر 04082 9 سے 12 اکتوبر تک رات 09:00 بجے کٹرا سے روانہ ہوگی اور اگلے دن صبح 10:00 بجے نئی دہلی پہنچے گی۔
یہ دہلی، ہریانہ اور پنجاب سے آنے والے عقیدت مندوں کو کٹرا سے براہ راست اور تیز رفتار رابطہ فراہم کرے گا۔
مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے، سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر (SDCM) جموں، اچیت سنگھل نے کہا، "ہر سال دسہرہ، دیوالی اور چھٹھ کے تہواروں کے دوران مسافروں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اس اضافی رش کو سنبھالنے اور مسافروں کو کنفرم ٹکٹ فراہم کرنے کے لیے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مسافروں کے لیے ٹکٹوں کے تین جوڑے کو آسان بنانے کے لیے کنفرم ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ جموں ڈویژن مسافروں کو بہتر اور آرام دہ سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً خصوصی ٹرینیں چلاتا ہے۔ ریلوے انتظامیہ نے تمام مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان فیسٹیول اسپیشل ٹرینوں سے استفادہ کریں۔