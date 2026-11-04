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جموں ڈویژن ریلوے کی جانب سے تہواروں کے رش کے پیشِ نظر سیکیورٹی اور ہجوم کے انتظام میں اضافہ
خصوصی انتظامات کا بنیادی مقصد مسافروں کو محفوظ، بلاتعطل اور آرام دہ سفر کی سہولت فراہم کرنا ہے۔
By PTI
Published : November 4, 2026 at 10:41 PM IST
جموں: تہواروں کے موسم اور مسافروں کی متوقع بڑی تعداد کے پیشِ نظر، ناردرن ریلوے کے جموں ڈویژن نے تمام بڑے ریلوے اسٹیشنوں، بالخصوص جموں توی ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی اور ہجوم کو سنبھالنے کے انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں۔
ناردرن ریلوے کے جموں ڈویژن کے ترجمان نے کہا کہ دیوالی اور چھٹھ پوجا کے دوران ان خصوصی انتظامات کا بنیادی مقصد مسافروں کو محفوظ، بلاتعطل اور آرام دہ سفر کی سہولت فراہم کرنا اور ٹرینوں کی بروقت آمد و رفت کو یقینی بنانا ہے۔
ترجمان نے مزید کہا کہ ہجوم کو منظم کرنے اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے، جموں ڈویژن کے تمام بڑے اسٹیشنوں، خاص طور پر جموں توی ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ چیکنگ عملے، ریلوے پروٹیکشن فورس، گورنمنٹ ریلوے پولیس اور اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کے اضافی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ سیکورٹی اہلکاروں نے سٹیشنوں کے داخلی اور خارجی دروازوں، پلیٹ فارمز، فٹ اوور برجز، گردشی علاقے اور ویٹنگ ہالز پر سی سی ٹی وی کنٹرول روم کے ذریعے چوبیس گھنٹے سخت نگرانی کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کامیاب ریل آپریشنز کے لیے بڑے اسٹیشنوں پر 24 گھنٹے 'وار رومز' اور ایمرجنسی کنٹرول رومز کو فعال کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "یہ وار روم کمرشل، آپریٹنگ، سیکورٹی، سگنل اور ٹیلی کام، انجینئرنگ، الیکٹریکل، کیریج اور ویگن اور میڈیکل کے شعبوں کے ساتھ باہمی ربط برقرار رکھتے ہوئے حقیقی وقت میں ہر سرگرمی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔"
ترجمان کے مطابق، ڈویژنل کمشنر جموں وکاس کنڈل اور انسپکٹر جنرل آف پولیس (جموں زون) تیجندر سنگھ نے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں حکام نے تہوار کے موقع پر کیے جانے والے انتظامات کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، جس میں عوام کی سہولت کے لیے ضروری اشیائے ضروریہ کی دستیابی، حفاظتی انتظامات، ٹریفک کا انتظام، مواصلاتی رابطے اور شہری سہولیات کی فراہمی پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔
ڈویژنل کمشنر نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ وہ عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے زمینی سطح پر اپنی نمایاں انتظامی موجودگی کو یقینی بنائیں اور مختلف محکموں کے درمیان قریبی رابطہ برقرار رکھیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام محکموں کو باہمی قریبی تعاون سے کام کرنا چاہیے اور عوام کے لیے ضروری انتظامات کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے۔