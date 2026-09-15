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جموں: گریٹر کیلاش ناکہ پر پولیس کی کارروائی، بس سے مشتبہ ملاوٹ شدہ پنیر کے 20 تھیلے برآمد
جموں پولیس نے برآمد کی گئی مشتبہ ملاوٹ شدہ پنیر فوڈ سیفٹی حکام کے حوالے کر دیے۔
Published : September 15, 2026 at 7:10 AM IST
جموں: (اشرف گنائی) جموں پولیس نے عوامی صحت کے تحفظ کے پیش نظر کارروائی کرتے ہوئے گریٹر کیلاش ناکہ پر ایک مسافر بس سے مشتبہ ملاوٹ شدہ پنیر کے 20 تھیلے برآمد کیے ہیں۔
پولیس ترجمان کے مطابق، 13 اور 14 ستمبر کی درمیانی شب پولیس اسٹیشن گنگیال کی حدود میں واقع گریٹر کیلاش ناکہ پر ایک بس (نمبر JK02CE-4300) کو روک کر تلاشی لی گئی۔ اس دوران گاڑی سے 20 تھیلے برآمد ہوئے، جن میں مشتبہ ملاوٹ شدہ پنیر موجود تھا۔
ترجمان نے مزید بتایا کہ معاملے کی اطلاع فوری طور پر محکمہ فوڈ سیفٹی (خوراک و تحفظِ صارفین) کے حکام کو دی گئی، جس پر متعلقہ افسران نے پولیس اسٹیشن گنگیال پہنچ کر کارروائی کا آغاز کیا۔ برآمد شدہ پنیر کو باقاعدہ طور پر محکمہ فوڈ سیفٹی کے حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں اس کے نمونے حاصل کر کے لیبارٹری جانچ اور قانون کے مطابق اگلی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
جموں پولیس کے مطابق، اس معاملے میں مزید کارروائی متعلقہ محکمہ کی جانب سے مقررہ قانونی ضوابط کے تحت جاری ہے۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ عوامی تحفظ اور صحتِ عامہ کو نقصان پہنچانے والی مہم جوئی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائیوں کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔
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