ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں ہائی الرٹ کے دوران اسالٹ رائفل پر نصب ہونے والا ٹیلی اسکوپ برآمد
ٹیلی اسکوپ برآمد ہونے کے بعد مقامی پولیس اور ایس او جی معاملے کی جانچ میں مصروف ہیں۔
Published : December 21, 2025 at 10:05 PM IST
جموں:( محمد اشرف گنائی): جموں پولیس نے سِدھرا علاقے سے ایک ایسا ٹیلی اسکوپ برآمد کیا ہے جو اسالٹ رائفل کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیلی اسکوپ نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کے دفتر سے کچھ ہی فاصلے پر ملا، جس کے بعد سکیورٹی خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق برآمد شدہ ٹیلی اسکوپ چینی ساختہ ہے اور عام طور پر اسالٹ رائفل پر نصب کیا جاتا ہے۔ اطلاع ملتے ہی سینئر پولیس افسران موقع پر پہنچ گئے، علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا اور وسیع پیمانے پر تلاشی کارروائی شروع کی گئی۔
پولیس اور سکیورٹی ایجنسیاں اس بات کی تحقیقات کر رہی ہیں کہ یہ ٹیلی اسکوپ اس حساس علاقے تک کیسے پہنچا اور آیا اس کا تعلق کسی دہشت گرد ماڈیول یا کسی ممکنہ حملے سے ہے یا نہیں۔ تحقیقات کے دوران تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھا جا رہا ہے۔
اس حوالے سے جموں پولیس کے ترجمان نے بتایا کی جموں رورل پولیس نے سِدھرا علاقے سے ایک ٹیلی اسکوپ برآمد کیا ہے جو ہتھیار کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔ مقامی پولیس اور اسپیشل آپریشنز گروپ (SOG) کی ٹیمیں مزید تحقیقات میں مصروف ہیں۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ گھبرائیں نہیں، صورت حال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔”
احتیاطی تدبیر کے طور پر سدھرا علاقے اور اس کے اطراف میں سکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔