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جموں پولیس اور بی ایس ایف کا بین الاقوامی سرحد کے قریب اینٹی ٹنل سرچ آپریشن
پولیس ترجمان کے بیان کے مطابق آپریشن کے دوران سکیورٹی اہلکاروں نے مقررہ علاقے کی مکمل تلاشی لی۔
Published : August 3, 2026 at 10:07 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) بین الاقوامی سرحد کے ساتھ سکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے اور مسلسل چوکسی برقرار رکھنے کے مقصد سے جموں پولیس اور بارڈر سکیورٹی فورس نے مشترکہ طور پر اینٹی ٹنل سرچ آپریشن انجام دیا۔ پولیس بیان کے مطابق یہ آپریشن بارڈر پولیس پوسٹ اللہ کے دائرہ اختیار میں آنے والے سرحدی علاقے بی او پی پٹیل میں کیا گیا۔
کارروائی جموں پولیس اور بی ایس ایف کی 101 بٹالین کے اہلکاروں نے مشترکہ طور پر انجام دی۔ جموں پولیس نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ بی ایس ایف اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ قریبی تال میل کے ذریعے سرحدی علاقوں میں مسلسل نگرانی اور چوکسی برقرار رکھی جا رہی ہے۔ عوام کے تحفظ اور سرحدی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں باقاعدگی سے جاری رہیں گی۔
پولیس ترجمان کے بیان کے مطابق آپریشن کے دوران سکیورٹی اہلکاروں نے مقررہ علاقے کی مکمل تلاشی لی تاکہ کسی بھی مشتبہ سرگرمی یا زیر زمین سرنگوں کا پتہ لگایا جا سکے، جنہیں غیر قانونی سرحد پار نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تلاشی کارروائی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئی، تاہم علاقے سے کسی بھی قسم کی مشتبہ سرگرمی یا سرنگ کا سراغ نہیں ملا۔ علاقے میں مجموعی سکیورٹی صورتحال پرامن اور معمول کے مطابق رہی۔
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