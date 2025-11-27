ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں مشتبہ شخص گرفتار، آن لائن بنیاد پرستی اور دہشت گردی کی منصوبہ بندی کا الزام
جموں پولیس نے ایک 19 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا ہے جو FIR 331/2025 کے کیس میں کلیدی ملزم کے طور پر سامنے آیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 27, 2025 at 11:01 AM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں پولیس نے ایک 19 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا ہے جو ضلع ریاسی کا رہائشی ہے اور اس وقت بھٹندی جموں میں مقیم تھا۔ یہ کارروائی ایف آئی آر نمبر 331/2025 کے تحت دفعہ 113(3) بی این ایس، تھانہ بہو فورٹ میں درج کیس کے سلسلے میں عمل میں لائی گئی۔ پولیس کے مطابق گرفتار نوجوان اس کیس میں اہم مشتبہ کے طور پر سامنے آیا ہے۔
خبر کے مطابق جموں و کشمیر پولیس نے دہشت گردی کی ایک بڑی سازش کو ناکام بناتے ہوئے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ریاسی کا رہنے والا محمد ساجد NEET کی تیاری کے بہانے بھٹنڈی میں مقیم تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہ پاکستان میں ایک دہشت گرد ہینڈلر سے رابطے میں تھا اور جموں میں حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس کے فون سے اہم معلومات حاصل کی گئیں، جس سے معلوم ہوا کہ وہ سرحد پار دہشت گردوں سے جڑا ہوا تھا اور بمباری کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔
ملزم محمد ساجد ضلع ریاسی کا رہنے والا ہے اور NEET کی تیاری کے بہانے جموں کے بھٹنڈی علاقے میں کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ پولیس کی تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ساجد پاکستان میں اپنے دہشت گرد ہینڈلر سے رابطے میں تھا اور جموں میں حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔
ایس پی ساؤتھ جموں اجے شرما نے کیا کہا؟
ایس پی ساؤتھ جموں اجے شرما نے بتایا کہ جموں پولیس نے ایک 19 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا ہے جو ایف آئی آر 331/2025 کے کیس میں کلیدی ملزم کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ ملزم آن لائن بنیاد پرستی کا شکار ہو رہا تھا اور مبینہ طور پر دہشت گرد کارروائی انجام دینے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ مزید یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وہ موبائل فون کے ذریعے پاکستان اور دیگر غیر ملکی نمبروں سے رابطے میں تھا پولیس کے مطابق، ملزم کے ڈیجیٹل آلات قبضے میں لے لیے گئے ہیں، جن کا تکنیکی تجزیہ جاری ہے۔
کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا
اجے شرما نے مزید کہا کہ "ملزم سے تفصیلی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور معاملے کی مکمل اور گہری تفتیش جاری ہے۔" پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور قانون کے مطابق سخت کارروائی جاری رہے گی۔
ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ وہ سات سنگ ایپ اور واٹس ایپ کے ذریعے سرحد پار دہشت گردوں سے مسلسل رابطے میں تھا۔ اسے ان ایپس کے ذریعے جہادی پیغامات اور مواد بھیجا جا رہا تھا، اس کی برین واشنگ کی جا رہی تھی اور اسے جموں میں دہشت گردانہ حملے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ پولیس اب ساجد کے نیٹ ورک تک رسائی کے لیے کام کر رہی ہے۔
بڑے پیمانے پر دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری
حکام کا کہنا ہے کہ بات چیت میں جموں کے علاقے میں دھماکہ خیز مواد بھیجنے اور لگانے کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ ساجد کو بڑے پیمانے پر دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری سونپنے کی تیاریاں جاری تھیں۔ تریکوٹہ نگر پولیس اسٹیشن نے ساجد کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 113(3) کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، جو ملک کے اتحاد اور خودمختاری کو خطرے میں ڈالنے والی کارروائیوں پر لاگو ہوتا ہے۔
فون سے حاصل کی گئی اہم معلومات
ساجد کے موبائل فون کی چھان بین سے کئی اہم معلومات سامنے آئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق محمد ساجد بظاہر میڈیکل کے داخلے کے امتحانات کی تیاری کر رہا تھا اور نجی لائبریری میں پڑھ رہا تھا۔ اس نے مقامی باشندوں کے ساتھ خود کو مل کر ایک عام طالب علم کے طور پر پیش کیا۔ لائبریری اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے سے اسے عوام کے درمیان آزادانہ طور پر گھومنے پھرنے کی اجازت ملی۔ بھٹنڈی پولیس نے اس کی مشکوک سرگرمیوں کی بنیاد پر اس کی نگرانی شروع کردی تھی۔
بم دھماکے سے متعلق اطلاعات موصول ہوئیں
اتوار کو پولیس نے جموں کے سنجوان روڈ پر ایک قبرستان کے قریب ایک چیک پوسٹ قائم کیا۔ پولیس حکام کے مطابق چوکی پر پہنچ کر ساجد پیچھے مڑا اور بھاگنے لگا۔ چوکس سپاہیوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا۔ تلاش کرنے پر ایک موبائل فون ملا۔ پولیس نے فون کی جانچ کی اور اسے ایک پاکستانی دہشت گرد ہینڈلر کے ساتھ مشتبہ چیٹس، صوتی پیغامات اور بم دھماکے سے متعلق معلومات ملی۔