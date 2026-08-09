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سرحدی علاقے آرنیہ میں جموں پولیس اور بی ایس ایف کا مشترکہ سرچ آپریشن، متعدد گھروں کی تلاشی
سکیورٹی فورسس نے شام 6 بجے سرچ آپریشن شروع کیا، جو رات 8 بجے تک جاری رہا اور تقریباً 15 گھروں کی تلاشی لی گئی۔
Published : August 9, 2026 at 8:15 PM IST
جموں: سرحدی علاقوں میں سکیورٹی انتظامات مزید مضبوط بنانے اور نگرانی کا دائرہ وسیع کرنے کے مقصد سے جموں پولیس اور بارڈر سکیورٹی فورس بی ایس ایف نے آرنیہ علاقے میں مشترکہ سرچ آپریشن انجام دیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق یہ کارروائی پولیس تھانہ آرنیہ کے دائرہ اختیار میں آنے والے ایک نالہ، کول کلاں اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بی ایس ایف کی 60ویں بٹالین کی بی اینڈ ایف کمپنی کے اشتراک سے کی گئی۔
مشترکہ سکیورٹی ٹیموں نے شام تقریباً 6 بجے سرچ آپریشن شروع کیا، جو رات تقریباً 8 بجے تک جاری رہا۔ اس دوران علاقے میں تقریباً 10 سے 15 گھروں و دیگر مقامات کی مکمل تلاشی لی گئی۔ پولیس کے مطابق آپریشن کے دوران علاقے کے مختلف مقامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا اور سکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ تاہم فوری طور پر کسی مشتبہ شے یا قابل ذکر سرگرمی کی اطلاع نہیں دی گئی۔
حکام کے مطابق سرحدی علاقوں میں اس طرح کی مشترکہ کارروائیاں سکیورٹی اور نگرانی کے معمول کے اقدامات کا حصہ ہیں۔ ان کا مقصد کسی بھی ممکنہ خطرے کی بروقت نشاندہی کرنا، علاقے میں امن و امان برقرار رکھنا اور مقامی آبادی کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔
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پولیس اور بی ایس ایف نے سرحدی علاقوں میں نگرانی مزید سخت رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جبکہ مقامی لوگوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مشتبہ سرگرمی یا شخص کی موجودگی کی صورت میں فوری طور پر سکیورٹی اداروں کو اطلاع دیں۔