ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بغیر معاوضہ ہائی وے کیلئے اراضی لینے پر حکومت کو ہائی کورٹ کی پھٹکار
یہ کیس 1957 میں جموں-پٹھانکوٹ شاہراہ کی توسیع کے لئے لی گئی دو کنال اراضی سے متعلق ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 26, 2026 at 7:06 PM IST
سرینگر: جموں - پٹھانکوٹ ہائی وے کے لیے دیگیانہ علاقے میں زمین کے ایک حصے کو اپنے قبضہ میں لینے کے سات دہائیوں سے بھی زیادہ عرصہ کے بعد ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ “سرکاری ایجنسیاں کیسے نجی املاک کو باقاعدہ طور پر حاصل کیے بغیر یا معاوضہ ادا کیے بغیر استعمال کرتی رہیں۔"
اپنے 14 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس ایم اے چودھری نے محمد صادق کی جانب سے دائر رٹ پٹیشن قبول کرتے ہوئے حکام کو محمد صادق ولد منشی خان ساکنہ دیگیانہ آشرم، جموں کی زمین کے حصول کی کارروائی شروع کرنے یا چھ ہفتوں کے اندر اندر زمین مالکان کو واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔
یہ کیس گاؤں ڈیگیانہ میں کھسرہ نمبر 299 (اولڈ) میں دو کنال اراضی سے متعلق ہے۔ جس پر درخواست گزار نے کہا ہے کہ 1957 میں جموں-پٹھانکوٹ قومی شاہراہ کی توسیع کرنے کے لیے بغیر کسی قانونی طریقہ کار پر عمل کیے اس پر قبضہ کیا گیا تھا۔
درخواست کے مطابق زمین اصل میں درخواست گزار کے والد منشی خان کی تھی جو مذکورہ کھسرہ نمبر میں 2 کنال اور 11 مرلے کے مالک تھے۔ خاندان نے 11 مرلے مکھن سنگھ کو فروخت کر دیے تھے، جبکہ باقی دو کنال ان کی ملکیت میں رہے۔
تاہم، بعد میں ریونیو ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سنٹرل پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ نے ہائی وے کی توسیع کے لیے زمین کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔
درخواست گزار کے مطابق اس نے معاوضے کے لیے محکمہ مال سے رجوع کیا لیکن حصول کی کارروائی یا ادائیگی کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ آخر کار، اس نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور زمین پر قبضے کی تاریخ سے سود کے ساتھ معاوضے دیے جانے سے متعلق عرضی دائر کی ہے۔
درخواست میں متعدد سرکاری اداروں کو مدعا علیہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، جن میں یونین آف انڈیا کے ذریعے منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن افیئرز، سینٹرل پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل، یونین ٹریریٹری جموں و کشمیر بذریعہ محکمہ ریونیو، ڈپٹی کمشنر جموں، محکمہ تعمیرات عامہ جموں کے چیف انجینئر، اور نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا کے حکام شامل ہیں۔
درخواست گزار کی نمائندگی سینئر ایڈوکیٹ پرناو کوہلی کے ساتھ ایڈوکیٹ فرحان مرزا نے کی۔ کارروائی کے دوران ڈپٹی کمشنر جموں نے ریونیو ریکارڈ کا جائزہ لیا اور عدالت میں رپورٹ پیش کی۔
رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ دو کنال کی اراضی اب بھی درخواست گزار کے اجداد کے نام پر درج ہے، جب کہ سنٹرل پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کو زمین پر قابض دکھایا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ انتظامیہ نے عدالت کو بتایا کہ ریکارڈ میں حصول کی کارروائی یا معاوضے کی ادائیگی سے متعلق کوئی اندراج نہیں پایا گیا۔
درخواست کو قبول کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا کو ہدایت دی کہ وہ مجاز اتھارٹی کو اراضی کے حصول کے لیے ایک انڈینٹ پیش کرے۔ اگر انڈینٹ جمع نہیں کیا جاتا ہے تو ایجنسی کو فیصلے کی مصدقہ کاپی موصول ہونے کی تاریخ سے چھ ہفتوں کے اندر مالکان کو زمین کا قبضہ بحال کرنا چاہیے۔
عدالت نے مزید ہدایت دی کہ ایک بار انڈینٹ جمع کرائے جانے کے بعد کلکٹر یا مجاز اتھارٹی کو لاگو قانون کے مطابق حصول کی کارروائی کو آگے بڑھانا چاہئے اور مقررہ وقت کے اندر اس عمل کو مکمل کرنا چاہیے۔
یہ بھی پڑھیں: