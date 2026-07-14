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جموں: این آئی اے عدالت نے لشکر طیبہ کے چیف حافظ سعید کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر دیا
حافظ سعید کو ہندوستان اور امریکہ نےعالمی دہشت گرد نامزد کیا ہے۔ سعید کو 2008 کے ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ بھی سمجھا جاتا ہے۔
By PTI
Published : July 14, 2026 at 1:13 PM IST
جموں: این آئی اے کی ایک خصوصی عدالت نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی جاری تحقیقات سے متعلق ایک کیس کے سلسلے میں کالعدم دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے پاکستان میں مقیم سربراہ حافظ سعید کے خلاف ایک غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے۔
قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کی طرف سے پہلگام دہشت گردانہ حملہ کیس میں سعید کے خلاف ضمنی چارج شیٹ داخل کرنے کے دو دن بعد آٹھ جولائی کو این آئی اے عدالت کے خصوصی جج نے یہ حکم جاری کیا۔ سعید، جسے ہندوستان اور امریکہ نے عالمی دہشت گرد نامزد کیا ہے، کو 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کا ماسٹر مائنڈ بھی سمجھا جاتا ہے۔
سپلیمنٹری چارج شیٹ جموں کی خصوصی این آئی اے عدالت میں داخل کی گئی ہے۔ چارج شیٹ میں 76 سالہ سعید پر ان کی ذاتی حیثیت میں اور کالعدم لشکر طیبہ (ایل ای ٹی) اور اس سے منسلک پراکسی تنظیم، دی ریزسٹنس فرنٹ (ٹی آر ایف) کے سربراہ کے طور پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ ان پر بھارتیہ نیاے سنہتا (بی این ایس)، 2023، اور غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ، 1967 کی متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
عدالتی حکم کے مطابق، این آئی اے نے عدالت کو مطلع کیا کہ مفرور دہشت گرد سعید، جو پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سرگودھا کا رہائشی ہے، پہلگام دہشت گردانہ حملے کا ملزم ہے اور وہ جان بوجھ کر گرفتاری سے بچ رہا ہے۔ ایجنسی نے اس معاملے میں مزید کارروائی شروع کرنے اور مزید تفتیش میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے اس کے خلاف اوپن ڈیٹید غیر ضمانتی وارنٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔
حکم میں کہا گیا ہے، "منصفانہ، مکمل اور موثر تحقیقات کے لیے ملزم (سعید) کی گرفتاری اور تحویل میں پوچھ گچھ ضروری ہے۔ اس لیے اس کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے جا رہا ہے اور اسے قانون کے مطابق سزا کے لیے ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی)، این آئی اے جموں کے پاس بھیجا جائے گا۔" گزشتہ سال 22 اپریل کو جنوبی کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردوں نے 26 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جن میں زیادہ تر سیاح تھے۔
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