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پہلگام حملے سمیت کئی دہشت گرد کارروائیوں سے منسلک لشکر کمانڈر کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ
این آئی اے کے مطابق پاکستان میں موجود سیف اللہ کشمیر میں دہشت گردوں کو ہتھیار، رقم اور حملوں کی ہدایات فراہم کرتا رہا ہے۔
By PTI
Published : September 17, 2026 at 1:41 PM IST
جموں: جموں کی خصوصی این آئی اے عدالت نے پاکستان میں موجود لشکر طیبہ (LeT) کے کمانڈر سیف اللہ کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے۔ حکام نے جمعرات کو بتایا کہ سیف اللہ کا اپریل 2025 کے پہلگام میں سیاحوں کے قتل عام سمیت کئی بڑے دہشت گردانہ حملوں سے تعلق رہا ہے۔
ایجنسی کے مطابق سیف اللہ پاکستان کے قصور ضلع کے چنگا مانگا گاؤں کا رہنے والا ہے۔ دہشت گرد تنظیم میں اسے ساجد جٹ، علی بھائی، حبیب اللہ ملک، لنگڑا، نومی، نعمان، عثمان حبیب اور شانی کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ لشکر طیبہ کی کارروائیوں میں ایک اہم کردار ہے اور گزشتہ دو دہائیوں سے زیادہ عرصے سے سرگرم رہا ہے۔
یہ ناقابل ضمانت وارنٹ اس وقت جاری کیا گیا جب این آئی اے نے لشکر طیبہ کے ایک ’’گہری جڑیں رکھنے والے‘‘ ماڈیول کا پردہ فاش کیا، جس کی سربراہی پاکستانی دہشت گرد عبداللہ عرف ابو ہریرہ کر رہا تھا۔ اسے رواں سال کے آغاز میں ایک اور پاکستانی ساتھی عثمان عرف خبیب اور تین مقامی ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔
حکام نے 8 ستمبر کو خصوصی این آئی اے کورٹ کی جانب سے جاری حکم کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب جموں و کشمیر پولیس نے مارچ میں سرینگر کے پاندچھ علاقے میں لشکر طیبہ کے ایک کارکن کو روکا، اس کارروائی کے بعد پورے گروپ کو گرفتار کیا گیا، خاص طور پر عبداللہ کو، جو 16 سال سے فرار تھا اور جس نے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے باہر اپنے ٹھکانے قائم کر رکھے تھے۔
این آئی اے نے عدالت سے لشکر کمانڈر کے خلاف وارنٹ جاری کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ یواے پی اے کی چوتھی شیڈول میں درج دہشت گرد سیف اللہ پاکستان سے کارروائیاں چلا رہا ہے اور وادی کشمیر میں موجود دہشت گردوں کو ہتھیار، رقم اور ہدایات فراہم کرتا ہے۔
ایجنسی نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ گرفتار کیے گئے پاکستانی دہشت گردوں میں سے ایک کے قبضے سے سیف اللہ سے منسلک ٹیلی گراف آئی ڈیز برآمد ہوئی ہیں۔ ان سے یہ بات سامنے آئی کہ اس نے سکیورٹی فورسز، عام شہریوں اور سرکاری تنصیبات پر حملوں کے لیے ہدایات فراہم کی تھیں۔
این آئی اے کی جانب سے پیش کیے گئے دلائل اور درخواست کے ساتھ موجود دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد عدالت نے لشکر کمانڈر کے خلاف ناقابلِ ضمانت وارنٹ جاری کیا۔
حکم کا حوالہ دیتے ہوئے حکام نے بتایا کہ عدالت نے کہا کہ ملزم فرار ہے اور تفتیشی ایجنسی عام طریقے سے اس کی حاضری یقینی نہیں بنا سکی، اس لیے سیف اللہ کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا جاتا ہے۔
عدالت نے یہ وارنٹ عمل درآمد کے لیے ایس ایس پی کولگام کو بھیجنے کی ہدایت دی، کیونکہ ملزم کا آخری معلوم پتہ جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے ایک گاؤں سے بتایا گیا ہے۔ حکام کے مطابق قانون میں مقرر طریقہ کار کے تحت وارنٹ این آئی اے کے ذریعے متعلقہ حکام کو عمل درآمد کے لیے بھیجا گیا ہے۔
این آئی اے کے مطابق سیف اللہ نے 2005 سے 2007 کے دوران کولگام ضلع میں لشکر طیبہ کے دہشت گرد کمانڈر کے طور پر بھی کام کیا اور بعد میں پاکستان فرار ہوگیا۔
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