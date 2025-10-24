ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آج جموں و کشمیر میں راجیہ سبھا کی چار نشستوں پر انتخابات، سیاسی جوڑ توڑ عروج پر
جموں کشمیر میں راجیہ سبھا انتخابات ہو رہے ہیں۔ تین سیٹوں پر NC کی جیت یقینی ہے جبکہ چوتھی سیٹ کے لیے قریبی مقابلہ ہے۔
Published : October 24, 2025 at 9:28 AM IST
سری نگر: تقریباً ایک دہائی کے طویل وقفے کے بعد جموں و کشمیر ایک بار پھر راجیہ سبھا میں نمائندوں کو بھیجنے کے لیے ووٹنگ کر رہا ہے۔ نو تشکیل شدہ قانون ساز اسمبلی کے ایم ایل ایز آج اپنا ووٹ ڈالیں گے تاکہ ایوان بالا کے لیے چار اراکین کو منتخب کیا جا سکے۔
2021 میں جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کی پوری نمائندگی ختم ہو گئی تھی۔
پولنگ سری نگر میں اسمبلی کمپلیکس کے اندر تین بوتھوں پر صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک جاری ہے اور گنتی شام 5 بجے شروع ہوگی۔ عہدیداروں نے کہا کہ گنتی ختم ہونے کے چند منٹوں میں نتائج کا اعلان متوقع ہے۔
جموں کشمیر میں راجیہ سبھا کے آخری انتخابات فروری 2015 میں ہوئے تھے، جب پی ڈی پی-بی جے پی مخلوط حکومت کے دوران چار ممبران، غلام نبی آزاد، نذیر احمد لاوے، مرحوم شمشیر سنگھ منہاس، اور فیاض احمد میر منتخب ہوئے تھے۔ تاہم، اگست 2019 میں ریاست کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد راجیہ سبھا کے چار اراکین نے فروری 2021 تک اپنی مدت پوری کی۔ الیکٹورل کالج کی تشکیل کے لیے کوئی منتخب اسمبلی نہ ہونے کے باعث، تمام چار نشستیں خالی ہو گئیں، جس سے جموں و کشمیر 1952 کے بعد پہلی بار پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں کسی نمائندگی کے بغیر رہ گیا۔
تازہ ترین سیاسی حساب کتاب کے مطابق، نیشنل کانفرنس (NC) چار میں سے تین سیٹوں پر آرام دہ فتح حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، جو کانگریس، پی ڈی پی اور آزاد قانون سازوں کی حمایت سے ملیں گی۔ این سی کی زیرقیادت انڈیا بلاک 90 رکنی ایوان میں 57 ایم ایل ایز کی سربراہی کرتی ہے، جس میں 41 این سی، چھ کانگریس، چھ آزاد، تین پی ڈی پی، اور ایک سی پی آئی (ایم) ایم ایل اے ارکان اسمبلی شامل ہیں، جس سے اسے بی جے پی کے 28 ایم ایل ایز پر واضح برتری حاصل ہے۔
لیکن سب کی نظریں چوتھی نشست پر ہیں، جہاں مقابلہ قریبی ہونے کی امید ہے۔ بی جے پی کی طاقت چھوٹی پارٹیوں اور آزاد امیدواروں کی طرف سے NC امیدواروں کو دی گئی حمایت سے ختم ہو گئی ہے، جس سے آخری سیٹ کا نتیجہ غیر یقینی ہو گیا ہے۔
این سی کے دو امیدوار، چودھری محمد رمضان اور سجاد کچلو، پہلی دو سیٹوں پر جیت کی تقریباً یقین دہانی کر رہے ہیں، جن میں سے ہر ایک کو بی جے پی کے 28 کے مقابلے میں 57 ووٹوں سے جیتنے کا امکان ہے۔ تاہم، تیسری اور چوتھی سیٹوں پر، جن کے لیے مشترکہ انتخاب ہو رہا ہے، گروندر سنگھ اوبرائے (این سی)، عمران ڈار ( این سی) اور ست شرما (بی جے پی) کے درمیان سخت سہ رخی مقابلہ ہے۔
اس مرحلے میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے دو امیدواروں کو فاتح قرار دیا جائے گا۔ توقع ہے کہ این سی اپنے ووٹوں کو تقریباً یکساں طور پر تقسیم کرے گی، اوبرائے کے لیے 29 اور ڈار کے لیے 28، جبکہ بی جے پی کے 28 ایم ایل اے ست شرما کی حمایت کر رہے ہیں۔ حتمی نتیجہ ایوان میں سات آزاد امیدواروں کے انتخاب پر منحصر ہو سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آزاد ایم ایل اے کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ پولنگ ایجنٹس کو اپنے نشان زد بیلٹ دکھائیں۔ اس سے یہ قیاس آرائیاں بڑھ گئی ہیں کہ آزاد امیدوار، خاص طور پر جو علاقائی جماعتوں کے ساتھ ڈھیلے طریقے سے منسلک ہیں، حتمی گنتی میں پلٹی مار سکتے ہیں۔
پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت قید عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے مہراج ملک نے پیر کو کٹھوعہ ڈسٹرکٹ جیل سے الیکشن کمیشن کے خصوصی انتظامات کے بعد اپنا ووٹ ڈالا۔
