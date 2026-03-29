جموں میراتھن 2026: ایل جی منوج سنہا نے فاتحین کو اعزاز سے نوازا
ایل جی نے کہاکہ امن اور سازگار ماحول نے جموں وکشمیر کو عالمی معیار کے کھیلوں کے انعقاد کےلیے ایک اہم مقام بنا دیا ہے۔
Published : March 29, 2026 at 7:45 PM IST
جموں : جموں میں اتوار کے روز منعقدہ جموں میراتھن کی اختتامی تقریب میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے فاتح کھلاڑیوں کو اعزازات سے نوازا اور کہا کہ یہ میراتھن جموں و کشمیر میں 2019 کے بعد آنے والی مثبت تبدیلیوں کی عکاس ہے۔ وہ مولانا آزاد اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جہاں پہلی بین الاقوامی ہاف میراتھن کے کامیاب انعقاد کے بعد کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس میراتھن میں ملک اور بیرونِ ملک سے تین ہزار سے زائد رنرز نے شرکت کی، جبکہ مقابلے میں 21 کلو میٹر، 10 کلو میٹر اور 5 کلو میٹر کی دوڑ شامل تھیں۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ امن، خوشحالی اور سازگار ماحول نے جموں و کشمیر کو عالمی معیار کے کھیلوں کے انعقاد کے لیے ایک اہم مقام بنا دیا ہے۔ ان کے مطابق جموں اب عالمی رننگ میپ پر اپنی مضبوط شناخت قائم کر چکا ہے، اور اس طرح کے بڑے ایونٹس سے سیاحت کو فروغ ملے گا، جس کے نتیجے میں تجارت اور کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا اور ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے میراتھن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسا مقابلہ ہے جہاں کھلاڑی صرف انعام یا تمغے کے لیے نہیں بلکہ مسلسل آگے بڑھنے کے جذبے کے تحت دوڑتے ہیں، اور یہی اس کا سب سے بڑا سبق ہے۔
منوج سنہا نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر نے 2019 کے بعد مرحلہ وار ترقی کرتے ہوئے اپنی نئی شناخت قائم کی ہے اور اب یہ خطہ بین الاقوامی کھیلوں کی میزبانی کے قابل ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دسمبر 2023 میں حکومت ہند نے کشمیر میراتھن کا تصور پیش کیا تھا، جس کا مقصد نہ صرف ایک اسپورٹس ایونٹ کا انعقاد بلکہ نئے جموں و کشمیر کو عالمی سطح پر متعارف کرانا تھا۔ انہوں نے نریندر مودی کی قیادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس وژن کے تحت جموں و کشمیر اپنی وسیع سیاحتی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔
تقریب کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ عوام کے عزم اور حکومتی کوششوں کے نتیجے میں خطہ ترقی کے نئے معیار قائم کر رہا ہے، جبکہ کھیلوں کے میدان میں ایک نئی تحریک جنم لے رہی ہے جو ایک صحت مند معاشرے اور مضبوط بھارت کے خواب کو حقیقت میں بدلنے میں مددگار ثابت ہوگی۔