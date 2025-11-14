Bihar Election Results 2025

بڈگام: پی ڈی پی امیدوار آغا منتظر این سی امیدوار سے آگے

جموں کشمیر کی دو اسمبلی نشستوں پر ہوئے ضمنی انتخابات کے لئے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔

جموں کشمیر ضمنی انتخابات
جموں کشمیر ضمنی انتخابات (ای ٹی وی بھارت گرافکس)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 14, 2025 at 11:15 AM IST

Updated : November 14, 2025 at 12:58 PM IST

سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں و کشمیر میں منگل کو دو نشستوں پر منعقد ہوئے ضمنی انتخابات کے لئے ووٹوں کی گنتی جمعہ کی صبح شروع ہوگئی، جس میں کشمیر کی بڈگام اسمبلی نشست پر ابتدا میں نیشنل کانفرنس جبکہ نگروٹہ نشست پر دیویانی رانا کو واضح سبقت حاصل رہی۔ نگروٹہ نشست پر بی جے پی امیدوار نے واضح جیت درج کی جبکہ بڈگام نشست پر ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔

بڈگام نشست پر پہلے مرحلے کی گنتی میں نیشنل کانفرنس کے امیدوار آغا سید محمود اپنے حریف پی ڈی پی کے آغا منتظر مہدی پر برتری لیے ہوئے تھے تاہم دوسرے راؤنڈ کے بعد ہی پی ڈی پی کے آغا سید منتظر مہدی نے برتری حاصل کی۔

بڈگام اور نگروٹہ حلقوں پر ووٹنگ 11 نومبر کو ہوئی تھی۔ بڈگام کی سیٹ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے گاندربل سیٹ برقرار رکھنے اور بڈگام نشست سے استعفی کے باعث خالی ہوئی تھی، جبکہ نگروٹہ کے رکن اسمبلی دیویندر سنگھ رانا کے انتقال کے بعد وہاں انتخابات ضروری قرار پائے تھے۔

سترہ راؤنڈز کی کاؤنٹنگ
بڈگام نشست پر ووٹنگ کا عمل سترہ راؤنڈز میں ہونا طے ہے۔ دوپہر ساڑھے بارہ بجے تک چھ راؤنڈز کی کاؤنٹنگ ہو چکی تھی جس میں پی ڈی پی امیدوار کو 8690 حاصل ہوئے تھے۔ این سی کے آغا محمود کو 6656 اور آزاد امیدوار محمد سمیت بٹ نے 2227ووٹ حاصل کئے۔

آغا روح اللہ کی غیرحاضری
نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور رکن پارلیمان آغا روح اللہ مہدی نے ’پارٹی اختلافات‘ کے باعث انتخابی عمل سے دوری اختیار کی اور الیکشن کے روز وہ جرمنی کے دورے پر تھے۔ آغا روح اللہ نے اپنی پارٹی کے امیدوار آغا محمود، جو ان کے چچا بھی ہے، کے حق میں اشتہاری مہم میں بھی شرکت نہیں کی۔

اس حوالہ سے آغا محمود نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو میں کہا تھا کہ وہ انتخابی نتیجے کے حوالے سے پر امید ہیں اور انہیں یقین ہے کہ عوام نے اُن پر بھرپور اعتماد کرکے انہیں اسمبلی پہنچائے گی۔

بڈگام نشست پر پی ڈی پی، این سی کے مابین کانٹے کی ٹکر
بڈگام ضلع میں شیعہ ووٹرز کافی تعداد ہے اور اس حلقے کی ’آغا‘ خاندان کے افراد نے ہی زیادہ تر نمائندگی کی ہے۔ پی ڈی پی اور این سی نے بھی ’آغا‘ خاندان کے امیدواروں کو میدان میں اتارا اور ان کے مابین ابتدائی ووٹ کاؤنٹنگ میں کانٹے کی ٹکر ہے۔

BUDGAM BYPOLLS
NAGROTA BYPOLLS
JAMMU KASHMIR VOTE COUNT
جموں کشمیر ضمنی انتخابات
JAMMU KASHMIR BYPOLLS

