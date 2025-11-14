بڈگام: پی ڈی پی امیدوار آغا منتظر این سی امیدوار سے آگے

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام: پی ڈی پی امیدوار آغا منتظر این سی امیدوار سے آگے
جموں کشمیر کی دو اسمبلی نشستوں پر ہوئے ضمنی انتخابات کے لئے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 14, 2025 at 11:15 AM IST|
Updated : November 14, 2025 at 12:58 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں و کشمیر میں منگل کو دو نشستوں پر منعقد ہوئے ضمنی انتخابات کے لئے ووٹوں کی گنتی جمعہ کی صبح شروع ہوگئی، جس میں کشمیر کی بڈگام اسمبلی نشست پر ابتدا میں نیشنل کانفرنس جبکہ نگروٹہ نشست پر دیویانی رانا کو واضح سبقت حاصل رہی۔ نگروٹہ نشست پر بی جے پی امیدوار نے واضح جیت درج کی جبکہ بڈگام نشست پر ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔
بڈگام نشست پر پہلے مرحلے کی گنتی میں نیشنل کانفرنس کے امیدوار آغا سید محمود اپنے حریف پی ڈی پی کے آغا منتظر مہدی پر برتری لیے ہوئے تھے تاہم دوسرے راؤنڈ کے بعد ہی پی ڈی پی کے آغا سید منتظر مہدی نے برتری حاصل کی۔
بڈگام اور نگروٹہ حلقوں پر ووٹنگ 11 نومبر کو ہوئی تھی۔ بڈگام کی سیٹ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے گاندربل سیٹ برقرار رکھنے اور بڈگام نشست سے استعفی کے باعث خالی ہوئی تھی، جبکہ نگروٹہ کے رکن اسمبلی دیویندر سنگھ رانا کے انتقال کے بعد وہاں انتخابات ضروری قرار پائے تھے۔
سترہ راؤنڈز کی کاؤنٹنگ
بڈگام نشست پر ووٹنگ کا عمل سترہ راؤنڈز میں ہونا طے ہے۔ دوپہر ساڑھے بارہ بجے تک چھ راؤنڈز کی کاؤنٹنگ ہو چکی تھی جس میں پی ڈی پی امیدوار کو 8690 حاصل ہوئے تھے۔ این سی کے آغا محمود کو 6656 اور آزاد امیدوار محمد سمیت بٹ نے 2227ووٹ حاصل کئے۔
آغا روح اللہ کی غیرحاضری
نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور رکن پارلیمان آغا روح اللہ مہدی نے ’پارٹی اختلافات‘ کے باعث انتخابی عمل سے دوری اختیار کی اور الیکشن کے روز وہ جرمنی کے دورے پر تھے۔ آغا روح اللہ نے اپنی پارٹی کے امیدوار آغا محمود، جو ان کے چچا بھی ہے، کے حق میں اشتہاری مہم میں بھی شرکت نہیں کی۔
اس حوالہ سے آغا محمود نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو میں کہا تھا کہ وہ انتخابی نتیجے کے حوالے سے پر امید ہیں اور انہیں یقین ہے کہ عوام نے اُن پر بھرپور اعتماد کرکے انہیں اسمبلی پہنچائے گی۔
بڈگام نشست پر پی ڈی پی، این سی کے مابین کانٹے کی ٹکر
بڈگام ضلع میں شیعہ ووٹرز کافی تعداد ہے اور اس حلقے کی ’آغا‘ خاندان کے افراد نے ہی زیادہ تر نمائندگی کی ہے۔ پی ڈی پی اور این سی نے بھی ’آغا‘ خاندان کے امیدواروں کو میدان میں اتارا اور ان کے مابین ابتدائی ووٹ کاؤنٹنگ میں کانٹے کی ٹکر ہے۔
