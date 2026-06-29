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ایل جی منوج سنہا نے امرناتھ گھپا میں 'پرتھم پوجا' کی
امرناتھ یاترا سے قبل جموں کے بھگوتی نگربیس کیمپ میں سیکورٹی اور قافلے کی نقل و حرکت کی جامع ڈرائی رن مشق انجام دی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 29, 2026 at 2:15 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے امرناتھ گپھا میں روایتی "پرتھم پوجا" انجام دے کر سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے باضابطہ اور مذہبی طور آغاز کا اعلان کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر ہزاروں یاتریوں کے استقبال کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے امرناتھ گپھا میں پوجا کی ،وہیں ملک و قوم کے امن، خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ "رواں برس یاترا 3 جولائی سے شروع ہو رہی ہے اور انتظامیہ کی جانب سے یاتریوں کو محفوظ، پرامن اور اطمینان بخش سفر فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔"
منوج سنہا نے کہا کہ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ، سول انتظامیہ، فوج، پولیس، نیم فوجی دستے، مقامی آبادی اور مختلف خدمات فراہم کرنے والے ادارے باہمی تال میل کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ یاترا کے دوران کسی بھی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔
انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں رواں سال بنیادی ڈھانچے اور سہولیات میں نمایاں بہتری لائی گئی ہے۔ یاتریوں کے لیے رہائش، صفائی، صحت، ٹرانسپورٹ اور دیگر بنیادی سہولیات کو مزید مستحکم کیا گیا ہے تاکہ انہیں ایک آسان اور پریشانیوں سے پاک "گھپا میں لنگم کے درشن" حاصل ہو سکے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا کہ یاترا کے پُرامن اور کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات، بہتر لاجسٹک سپورٹ، طبی سہولیات اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان مؤثر اشتراک کے عمل کو یقینی بنایا گیا ہے۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 عقیدت مندوں کے لیے ایک محفوظ، خوشگوار اور روحانی طور پر یادگار تجربہ ثابت ہوگی۔
جموں بیس کیمپ میں سیکورٹی ڈرائی رن مشق
جموں ( محمد اشرف گنائی): سالانہ امرناتھ یاترا کے پیش نظر جموں کے بھگوتی نگر امرناتھ یاتری نواس بیس کیمپ میں قافلے کی نقل و حرکت اور سیکورٹی انتظامات کی ایک جامع ڈرائی رن منعقد کی گئی۔ اس مشق میں جموں و کشمیر پولیس سمیت مختلف سیکورٹی ایجنسیز کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔ حکام کے مطابق ڈرائی رن کا مقصد یاترا کے دوران سیکورٹی انتظامات، قافلوں کی روانگی، ٹریفک نظم و نسق اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔
اس دوران سیکورٹی اہلکاروں نے مختلف پہلوؤں کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے مربوط حکمت عملی کا جائزہ لیا تاکہ یاتریوں کو محفوظ اور سہل سفر کی سہولت فراہم کی جا سکے۔
بتادیں کہ امرناتھ یاترا کے لیے عقیدت مندوں کا پہلا قافلہ 2 جولائی کو جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے روانہ کیا جائے گا، جبکہ باقاعدہ یاترا 3 جولائی سے بالتل اور پہلگام بیس کیمپوں سے شروع ہوگی۔ انتظامیہ اور سیکورٹی ایجنسیاں یاترا کو پرامن اور محفوظ بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں۔
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