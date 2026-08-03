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دفعہ 370 کی منسوخی کے سات سال، کشمیر کی اپوزیشن جماعتوں نے کیا احتجاج کا اعلان
دفعہ 370 کی منسوخی کی ساتویں برسی پر پی ڈی پی اور اپنی پارٹی احتجاج کریں گی، جبکہ نیشنل کانفرنس نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔
Published : August 3, 2026 at 1:36 PM IST
سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) اور اپنی پارٹی جیسی کشمیر کی اپوزیشن جماعتیں دفعہ 370 اور 35 اے کی منسوخی کی ساتویں برسی کے موقع پر پانچ اگست کو احتجاج کی تیاری کر رہی ہیں، جبکہ حکمران نیشنل کانفرنس (این سی) نے ابھی تک اس دن کے لیے اپنے پروگرام کو حتمی شکل نہیں دی ہے۔
پی ڈی پی اور اپنی پارٹی نے وادی میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے دفعہ 370 کی منسوخی کی ساتویں برسی پر پانچ اگست کو جموں و کشمیر کے تمام اضلاع میں پُرامن احتجاج کا اعلان کیا ہے۔
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی زیر قیادت مرکزی حکومت نے پانچ اگست 2019 کو دفعہ 370 اور 35 اے منسوخ کیا تھا۔ ان دفعات کے تحت جموں و کشمیر کو خصوصی آئینی حیثیت حاصل تھی اور یہاں کے رہائشیوں کو ریاستی باشندہ ہونے سے متعلق خصوصی حقوق حاصل تھے۔ اسی روز سابق ریاست جموں و کشمیر کو دو حصوں میں بھی تقسیم کر کے جموں و کشمیر اور لداخ کو الگ الگ مرکزی زیر انتظام علاقے بنا دیا گیا تھا۔
جموں و کشمیر اس وقت جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2020 کے تحت چلایا جا رہا ہے، جس کے تحت پولیس، امن و قانون اور انتظامی امور وزارت داخلہ کے دائرہ اختیار میں ہیں۔
پی ڈی پی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے یو ٹی بھر میں پارٹی کارکنوں اور سرگرم ارکان کو متحرک کیا جا رہا ہے، تاہم انہیں یہ یقین نہیں کہ انتظامیہ احتجاجی مظاہروں کی اجازت دے گی یا نہیں۔
پی ڈی پی کے رہنما ناصر نے کہا: "پانچ اگست 2019 ہمارے لیے یوم سیاہ ہے۔ ہم ان حقوق اور اپنی شناخت کی بحالی کے لیے احتجاج کریں گے، جو سات سال قبل بی جے پی کی قیادت والی حکومت نے جموں و کشمیر کے لوگوں سے چھین لیے تھے۔ یہ حقوق سابق ریاست کے تمام لوگوں سے چھینے گئے تھے۔"
جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صوبائی صدر برائے کشمیر، اشرف میر، نے کہا کہ ان کی جماعت پانچ اگست کو پورے جموں و کشمیر میں احتجاج کرے گی۔ "ہم ریاستی درجے اور خصوصی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کریں گے، جو سات سال قبل اس یوم سیاہ پر ہم سے چھین لی گئی تھی۔"
دوسری جانب حکمران نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے کہا کہ پارٹی نے ابھی پانچ اگست کے لیے اپنے پروگرام کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ "پانچ اگست جموں و کشمیر کے لیے اب بھی تاریک ترین دن ہے۔ خصوصی حیثیت کے ساتھ ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ نیشنل کانفرنس کی ہمیشہ ترجیح رہے گا۔"
تنویر صادق نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس نے 20 جولائی کو نئی دہلی میں آئینی حقوق اور شناخت کی بحالی کے مطالبے کے لیے احتجاج کیا تھا۔ "ہم نے کشمیر کی دیگر جماعتوں سے اپیل کی تھی کہ وہ نئی دہلی میں ہمارے احتجاج میں شامل ہوں، لیکن انہوں نے جموں و کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے بجائے سیاست کو ترجیح دی۔"
انہوں نے پی ڈی پی اور اپنی پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے دونوں جماعتوں کو 20 جولائی کے احتجاج میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور پارٹی کے تمام اراکین اسمبلی نے 20 جولائی کو نئی دہلی میں ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کے لیے احتجاج کیا تھا۔
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