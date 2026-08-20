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جموں و کشمیر میں ای وی پالیسی میں تاخیر، الیکٹرک گاڑیوں کی رفتار متاثر
چار سال بعد بھی جموں و کشمیر میں الیکٹرک گاڑیوں (ای وی) کے لیے حکومت نے واضح پالیسی مرتب نہیں کی ہے۔
Published : August 20, 2026 at 8:15 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر میں الیکٹرک گاڑیوں ( Electric Vehicle) سے متعلق پالیسی بنانے کے لیے چار سال پہلے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی گئی تھی، لیکن آج تک یہ پالیسی نافذ نہیں ہو سکی۔ پالیسی میں تاخیر کے باعث جموں و کشمیر الیکٹرک موبیلٹی کے معاملے میں ملک میں سب سے پیچھے رہنے والے علاقوں میں شامل ہو گیا ہے۔
انڈیا الیکٹرک موبیلٹی انڈیکس (IEMI) میں جموں و کشمیر 34ویں نمبر پر ہے۔ اس سے نیچے صرف ناگالینڈ اور دادرا اینڈ نگر حویلی اور دمن اینڈ دیو ہیں۔ ملک میں 2015 میں نیشنل الیکٹرک موبیلٹی مشن پلان شروع کیا گیا تھا، جس کا مقصد لوگوں کو ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں کے بجائے الیکٹرک گاڑیاں (EV)استعمال کرنے کی ترغیب دینا تھا۔ تاہم جموں و کشمیر میں نجی اور تجارتی استعمال کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینے میں اب تک زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی۔
محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام کے مطابق جموں و کشمیر میں اس وقت 44,271 الیکٹرک گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں۔ ان میں زیادہ تر تین پہیوں والی ای رکشا(E-Rickshaw) ہیں، جو سرینگر اور جموں شہروں کے علاوہ کچھ دوسرے قصبوں میں بھی چل رہے ہیں۔ تاہم مسافر بردار (تجارتی) گاڑیوں میں الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال ابھی زیادہ نہیں بڑھ سکا ہے۔
حالیہ پارلیمانی اجلاس میں روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز کے وزیر نتن گڈکری نے بتایا کہ ملک میں تمام اقسام کی 1,00,23,396 الیکٹرک گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں، جبکہ 52,718 ای وی چارجنگ اسٹیشن قائم کیے جا چکے ہیں۔
واضح پالیسی کا فقدان
ٹرانسپورٹروں کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں واضح پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے تجارتی اور مسافر گاڑیوں کے مالکان الیکٹرک گاڑیاں خریدنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ ان کے مطابق الیکٹرک گاڑیوں سے ایندھن کے اخراجات کم کرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آلودگی پر قابو پانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔
جموں و کشمیر کی الیکٹرک موبیلٹی میں خراب کارکردگی کے بعد نیتی آیوگ نے حکومت کو الیکٹرک وہیکل پالیسی بنانے اور اسے نافذ کرنے کی سفارش کی ہے۔ نیتی آیوگ نے ای وی کے استعمال کو بڑھانے، پرانی گاڑیاں ختم کرنے پر مراعات دینے، کمرشل الیکٹرک گاڑیوں پر سبسڈی بڑھانے اور چارجنگ انفراسٹرکچر بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔
نیتی آیوگ نے اپنی جائزہ رپورٹ میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ٹرانسپورٹ کو بجلی پر منتقل کرنے کی پیش رفت، چارجنگ انفراسٹرکچر کی تیاری اور الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق تحقیق و جدت کو بھی دیکھا ہے۔
سال2022میں ہوئی تھی کیمٹی قائم
جموں و کشمیر میں ای وی پالیسی بنانے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے 2022 میں ایک کمیٹی قائم کی تھی۔ اس کمیٹی کی سربراہی پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ (PDD) کے انتظامی سیکریٹری کو سونپی گئی تھی، جبکہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ، انڈسٹریز اینڈ کامرس، ٹرانسپورٹ اور قانون محکموں کے سینئر افسران اس کے ارکان تھے۔
لداخ نے لی سبقت
کمیٹی کو ایک ماہ کے اندر جموں و کشمیر کے لیے جامع الیکٹرک وہیکل پالیسی تیار کرکے رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا تھا، لیکن چار سال گزرنے کے باوجود پالیسی سامنے نہیں آ سکی۔ اس کے برعکس نئے مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ نے 2022 میں ہی اپنی ای وی پالیسی جاری کر دی تھی۔
محکمہ ٹرانسپورٹ کے سرکاری ذرائع کے مطابق 2025 میں پالیسی کا مسودہ تیار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں حکومت نے 27 اکتوبر 2025 کو اس میں نظرثانی کی ہدایت دی۔ حکومت نے کہا کہ پالیسی میں دی جانے والی مراعات کے مالی اثرات کا حساب لگایا جائے، ملک کی بہترین ای وی پالیسیوں کا مطالعہ کیا جائے اور ہائبرڈ ماڈل کو بھی پالیسی میں شامل کرنے کے امکان کا جائزہ لیا جائے۔
'پالیسی زیر غور'
جموں و کشمیر کے ٹرانسپورٹ کمشنر وشیش پال مہاجن نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ای وی پالیسی زیر غور ہے، تاہم انہوں نے اس کے اعلان کی ممکنہ تاریخ کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں دیں۔ ٹرانسپورٹ وزیر ستیش شرما اور ٹرانسپورٹ سیکریٹری اونی لواسا نے بار بار رابطہ کرنے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا۔
اب تک حکومت کی جانب سے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سب سے اہم سہولت یہ ہے کہ انہیں 9 فیصد روڈ ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔
محکمہ ٹرانسپورٹ کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو بڑھانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ان کے مطابق جنوری 2026 میں روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (RTC) کو پی ایم ای-ڈرائیو اسکیم کے تحت شہروں میں ای وی چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کی تجویز تیار کرنے کے لیے نوڈل ایجنسی مقرر کیا گیا۔
چارچنگ اسٹیشنز کیلیے مقامات
انہوں نے بتایا کہ آر ٹی سی کو عوامی اور نجی ای وی چارجنگ اسٹیشنوں کے لیے مناسب مقامات کی نشاندہی، منصوبہ بندی اور منظوری کا کام دیا گیا ہے۔ ان مقامات میں شاہراہیں، شہری علاقے، سرکاری عمارتیں اور تجارتی مراکز شامل ہیں۔
جموں و کشمیر کے ٹرانسپورٹروں کا کہنا ہے کہ ای وی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کمرشل استعمال کے لیے الیکٹرک گاڑیاں خریدنے سے گریز کر رہے ہیں۔
ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری شیخ محمد یوسف نے کہا کہ جموں و کشمیر کے ٹرانسپورٹرز کمرشل (تجارتی) مقاصد کے لیے الیکٹرک گاڑیاں چلانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن حکومت کو پہلے ایسی پالیسی جاری کرنی چاہیے جس کے تحت یہ گاڑیاں چلائی جا سکیں۔
ٹرانسپورٹرز کو تحفظات
انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹر پہلے ہی موجودہ پالیسیوں کے سخت نفاذ کی وجہ سے مشکلات اور قرضوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ محمد یوسف نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "اگر حکومت ای وی کے استعمال کے لیے پالیسی وضع کرتی ہے تو ہم اس پر غور کر سکتے ہیں، لیکن پالیسی ٹرانسپورٹروں کی فلاح کو مدنظر رکھ کر ہونی چاہیے، نہ کہ ان کے روزگار کو مزید مشکل بنانے والی۔ تجارتی مسافر بسوں کو ای وی پالیسی کے تحت پرمٹ سے مستثنیٰ ہونا چاہیے۔"
کشمیر میں منی بس آپریٹروں کی نمائندگی کرنے والے محمد یوسف کے مطابق حکومت کو کمرشل الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس سے ٹرانسپورٹرز پر مزید مالی بوجھ نہ پڑے۔
سماجی کارکن عمر بٹ نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر میں مسافر بردار ٹرانسپورٹ (Passenger Transport) کا بڑا حصہ منی بسوں، ٹیکسیوں اور بسوں پر مشتمل ہے۔ ان گاڑیوں کو الیکٹرک گاڑیوں سے تبدیل کرنے سے آلودگی کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
نوجوانوں کے لیے روزگار کا موقع
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر حکومت نے 2023 میں الیکٹرک آٹو سبسڈی اسکیم شروع کی تھی، جسے نوجوانوں اور بے روزگار افراد کی جانب سے اچھا ردعمل ملا۔ ان میں سے کئی افراد اب الیکٹرک آٹو چلا کر روزگار کما رہے ہیں اور ساتھ ہی فضائی آلودگی کم کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔
عمر بھٹ نے کہا کہ حکومت کو اب ای وی پالیسی جلد جاری کرنی چاہیے تاکہ جموں و کشمیر میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال میں تیزی آ سکے۔
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