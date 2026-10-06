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جموں و کشمیر کے سرحدی علاقوں میں 4G رابطے کے لیے اراضی کی منظوری
جموں کشمیر حکومت نے سرحدی علاقوں کو 4G موبائل کنیکٹیویٹی کی فراہمی کے مقصد سے ٹاورز کی تنصیب کےلیے اراضی منظور کر لی ہے۔ :
Published : October 6, 2026 at 1:36 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی حکومت نے، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں، ریاست بھر کے محروم اور پسماندہ علاقوں میں موبائل ٹاورز کی تنصیب کے لیے زمین کی فراہمی کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد دور دراز اور سرحدی دیہات میں تیز رفتار ٹیلی کام رابطوں (ہائی اسپیڈ کنیکٹیویٹی) کو مستحکم بنانا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 'یونیورسل سروس آبلیگیشن فنڈ' (یو ایس او ایف) کے تحت اوڑی، تنگمرگ، کرناہ، کالا کوٹ، کرالپورہ، بسنت گڑھ، کھوڑ، لٹی مروتھی، بانہال، پوگل پرستان، رامسو اور قلعہ درہل کے پسماندہ اور محروم علاقوں میں بی ایس این ایل (بی ایس این ایل) کے موبائل ٹاورز لگانے کے لیے اراضی مختص کی گئی ہے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ اس پیش رفت سے سرحدی اور دور افتادہ بستیوں کو قابل اعتماد مواصلاتی رابطے حاصل ہوں گے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جغرافیائی محل وقوع ڈیجیٹل خدمات اور ترقی کے مواقع تک رسائی میں رکاوٹ نہ بنے۔ عمر عبداللہ کا کہنا تھا: "یہ بنیادی ڈھانچہ یو ایس او ایف کے تحت 4G نیٹ ورک کی کوریج کو وسعت دینے اور ان علاقوں میں ٹیلی کام سیچوریشن حاصل کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جو تاحال مواصلاتی سہولیات سے محروم ہیں۔ اس منصوبے سے دیہی، دور دراز اور سرحدی علاقوں کے باشندوں کی ڈیجیٹل شمولیت میں بہتری آئے گی، جبکہ آن لائن تعلیم، ای-گورننس سروسز اور ہنگامی مواصلاتی رابطوں تک رسائی بھی مضبوط ہوگی۔"
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ٹیلی کام انفراسٹرکچر کے لیے مخصوص اراضی فراہم کرنے کا مقصد مشکل اور جغرافیائی طور پر دشوار گزار مقامات پر موبائل ٹاورز کی جلد تنصیب کو ممکن بنانا ہے، جس سے پورے جموں و کشمیر میں ڈیجیٹل خلیج (ڈیجیٹل ڈیوائیڈ) کو پاٹنے میں مدد ملے گی۔ ایک سرکاری ترجمان کے مطابق یہ فیصلہ حکومت کے اس عزم کا عکاس ہے جس کے تحت دور دراز علاقوں کے عوام تک ڈیجیٹل رابطوں کے ثمرات پہنچانا اور ریاست بھر میں مواصلاتی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنا ترجیح ہے۔