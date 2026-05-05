گلمرگ سینکچری میں سڑک کی تعمیر کو ملی منظوری، ماہرین نے کیے خدشات ظاہر
جموں کشمیر وائڈ لائف بورڈ نے گلمرگ سینکچری میں سڑک منصوبے کو منظوری دی تاہم حتمی منظوری ابھی باقی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 5, 2026 at 8:13 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر وائلڈ لائف بورڈ نے 'گلمرگ وائلڈ لائف سینکچری" کے اندر سے گزرنے والی ایک سڑک کی تعمیر کو منظوری دے دی ہے، جس پر ماحولیاتی کارکنوں نے شدید خدشات ظاہر کیے ہیں۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سربراہی میں بورڈ نے بارہمولہ ضلع میں آشا–چیما–گُردالی گلی–افروٹ–سرسن–انیتا روڈ کی تعمیر کو منظوری دے دی۔ یہ علاقہ 'مارخور' کے لیے ایک اہم وائلڈ لائف کوریڈور مانا جاتا ہے۔
حکام کے مطابق اس سڑک کی تعمیر کے بعد گلمرگ کو پیر پنجال رینج کے ضلع پونچھ سے جوڑا جائے گا، جس سے عوام کو عبور و مرور میں کافی سہولت ملے گی اور اس روڈ کی اپنی ایک اسٹریٹجک اہمیت بھی ہوگی۔
بورڈ میں جموں کشمیر کے وزیر جاوید احمد رانا، ارکان اسمبلی دیویندر کمار منیال اور میاں مہر علی کے علاوہ چیف سیکریٹری اتل ڈلو، ایل جی کے پرنسپل سیکرٹری مندیپ کے بھنڈاری، کمشنر سیکریٹری شیتل نندا، پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فاریسٹ سر ویش رائے، چیف وائلڈ لائف وارڈن چتربھوجا بہیرا سمیت ماہرین ماحولیات، ماہرین جنگلات، فوجی نمائندے اور این جی اوز شامل ہیں۔
سرکاری بیان کے مطابق اس منصوبے کو اب نیشنل بورڈ فار وائلڈ لائف کی اسٹینڈنگ کمیٹی (SCNBWL) کے پاس حتمی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔
چیف وائلڈ لائف وارڈن، چتربھوجا بہیرا، نے بتایا کہ "یہ منظوری ابھی حتمی نہیں ہے اور مرکزی حکومت اس کا جائزہ لے گی۔" وہیں اس کے علاوہ ماحولیاتی اثرات کے جائزے (EIA) کے بارے میں انہوں نے کہا کہ "یہ عمل ابھی جاری ہے۔"
ماحولیاتی کارکنوں اور وکلا نے اس منصوبے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ماہر ماحولیات وکیل ندیم قادری نے کہا کہ گلمرگ میں کسی بھی تعمیر کو جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں زیر سماعت مفاد عامہ کی عرضی (PIL) کے فیصلے تک روکا جانا چاہیے۔
یہ عرضی 2012 میں محمد رفیق زرگر نے دائر کی تھی، جس میں گلمرگ کی قدرتی خوبصورتی اور ماحولیات کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فروری 2021 میں ہائی کورٹ کے جسٹس علی محمد ماگرے اور جسٹس ونود چیٹرجی کول نے گلمرگ میں مزید تعمیرات پر روک لگا دی تھی۔ وکیل قادری نے کہا کہ "یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور اس سے متعلق کوئی بھی فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔"
گلمرگ، جہاں سرمائی کھیلوں خاص کر اسکیینگ کے لیے کافی مشہور ہے، وہیں فوجی لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ یہاں ہائی الٹیٹیوڈ وارفیئر اسکول (HAWS) واقع ہے، جہاں فوجی تربیت دی جاتی ہے۔ لائن آف کنٹرول کے قریب ہونے کی وجہ سے بھی اس کی اسٹریٹجک اہمیت ہے۔
گلمرگ وائلڈ لائف سینکچری تقریباً 180 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، جہاں سب الپائن جنگلات، نرگس جیسے پھول اور قیمتی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں مارخور، کشمیری ہرن، بھورے رنگ کا ہمالیائی ریچھ، ایشیائی کالا ریچھ، کشمیری لنگور، تبتی بھیڑیا، لال لومڑی کے علاوہ کئی اقسام کے اور مختلف پرندے پائے جاتے ہیں۔
ماحولیاتی کارکن شیخ غلام رسول نے کہا کہ مجوزہ سڑک سے جنگلی حیات متاثر ہوگی کیونکہ یہ علاقہ مارخور اور مشک ہرن کے لیے ایک اہم راستہ ہے، جو ٹاٹا کوٹی اور ہیر پورہ سینکچری تک جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت پہلے ہی جنگلی حیات کو متاثر کر رہی ہے اور یہ منصوبہ مزید خطرہ بن سکتا ہے۔
دوسری جانب لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ترقی اور ماحولیات کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ "جموں و کشمیر کی حیاتیاتی تنوع کا تحفظ ضروری ہے۔"
