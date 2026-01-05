ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گلمرگ میں سیزن کی سرد ترین رات، درجہ حرارت منفی 8.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا
محکمہ موسمیات کے مطابق، منگل کو شمالی اور وسطی کشمیر کے الگ تھلگ بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کا امکان ہے
Published : January 5, 2026 at 10:27 AM IST
سرینگر: چلہ کلان نے آج جموں و کشمیر میں اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سیاحتی مقام گلمرگ میں سیزن کی اب تک کی سرد ترین رات منفی 8.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کی گئی ہے۔
شدید سردی نے وادی کشمیر کو رات بھر اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے زیادہ تر اضلاع میں کم سے کم درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا۔ جنوبی کشمیر میں ایک اور مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں منفی 4.8 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج کیا گیا، جب کہ شوپیاں مائنس 5.6 ڈگری سیلسیس پر سرد ترین آباد علاقوں میں سے ایک تھا۔
پلوامہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 4.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور سرینگر ایئرپورٹ سمیت شہر کا درجہ حرارت منفی 3.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
شمالی کشمیر میں کپواڑہ میں منفی 1.8 ڈگری سیلسیس، بانڈی پورہ میں منفی 1.3 ڈگری سیلسیس اور بارہمولہ میں منفی 0.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ وسطی اور جنوبی کشمیر کے علاقوں جیسے بڈگام اور رفیع آباد میں درجہ حرارت منفی 3.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اننت ناگ اور اونتی پورہ میں منفی 3.2 ڈگری کے ارد گرد رہا۔
محکمہ موسمیات کے حکام نے بتایا کہ بالائی علاقہ گلمرگ نے موسم کی اب تک کی سرد ترین رات کا تجربہ کیا ہے۔ سکی ریزورٹ کا درجہ حرارت مسلسل کئی راتوں سے نقطہ انجماد سے نیچے رہا ہے، جس سے برف باری کی توقعات بڑھ گئیں ہیں۔
اس کے برعکس، جموں کے علاقے میں موسم نسبتاً معتدل رہا، حالانکہ بالائی علاقوں میں سردی محسوس کی جارہی ہے۔ بانہال میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بھدرواہ میں درجہ حرارت منفی 2.1 ڈگری تک گر گیا۔ بٹوٹ اور ڈوڈہ میں بالترتیب 2.1 اور 2.7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ جموں شہر 8.7 ڈگری سیلسیس پر نسبتاً گرم رہا، جموں ایئرپورٹ پر کم سے کم درجہ حرارت 11.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کٹرا میں 5.6 ڈگری، ادھم پور میں 6.0 ڈگری اور کٹھوعہ میں 8.4 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
لداخ میں شدید سردی جاری ہے۔ لیہہ میں درجہ حرارت منفی 9.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو خطے میں سب سے کم ہے۔ کرگل میں منفی 8.4 ڈگری جب کہ نوبرا ویلی میں منفی 7.5 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج کیا گیا۔
سرینگر میں موسمیاتی مرکز نے کہا کہ پیر کو موسم عام طور پر خشک رہنے کی توقع ہے۔ منگل کے روز، آسمان ابر آلود رہنے کا امکان ہے، شمالی اور وسطی کشمیر کے الگ تھلگ بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ سات جنوری سے پندرہ جنوری تک، موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس سے موجودہ سردی سے فوری طور پر تھوڑی راحت ملنے کا امکان ہے۔
