جموں کشمیرمیں آج کا موسم: ضلع کے لحاظ سے درجۂ حرارت جانیں

جموں کشمیرمیں آج کا موسم: ضلع کے لحاظ سے درجۂ حرارت جانیں
جموں وکشمیر میں گزشتہ رات کئی اضلاع میں درجۂ حرارت میں کمی آئی،بڈگام، بارہمولہ اور پلوامہ میں منفی-3.1 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔
Published : December 8, 2025 at 11:21 AM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں شدید سردی کی لہر جاری رہی کیونکہ وادی کے بیشتر حصوں میں درجے حرات انجماد سے نیچے گر گیا۔ موسمیاتی مرکز سری نگر کے مطابق، شوپیاں میں منفی -4.2 ° C اور موسم گرما کی دارالحکومت سری نگر میں کم از کم منفی -2.4 ° C درجے حرارت درج کی گئی۔
گلمرگ، مشہور سکی ریزورٹ میں5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو کشمیر کے سرد ترین علاقوں میں سے ہے۔ مقبول سیاحتی مقام صاف آسمان کے درمیان زیرو زیرو کا تجربہ کیا گیا۔ پہلگام میں منفی 4 سنٹی گریڈ ہوا،جب کہ قاضی گنڈ اور کپواڑہ دونوں منفی-1.2 ° C درج کیا گیا ہے۔
کئی ضلعی ہیڈکوارٹرز نے بھی نمایاں کمی کی اطلاع دی۔ بڈگام، بارہمولہ اور پلوامہ میں منفی-3.1 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جب کہ بانڈی پورہ میں منفی -2.2 ڈگری سینٹی گریڈ اور گاندربل میں منفی -2.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سونمرگ، سری نگر، لیہہ ہائی وے کے ساتھ اونچائی پر واقع تفریحی مقام، منفی -2.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر ہوائی اڈے پر کم از کم درجہ حرارت -3.2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔
جموں خطہ میں درجہ حرارت نسبتاً معتدل رہا لیکن اب بھی کئی جگہوں پر موسمی معیارات سے کم ہے۔ جموں شہر کا درجہ حرارت 7.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جب کہ راجوری میں گر کرمنفی 1.8 ڈگری سینٹی گریڈ اور ادھم پور منفی 2.0 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ بھدرواہ 2.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیاگیا۔
لداخ بدستور سرد رہا۔ لیہہ منفی -6.2 ° C تک گر گیا، جب کہ کارگل میں منفی-5.0 ° C اور نوبرا ویلی میںمنفی -3.7 ° C ریکارڈ کیا گیا
دریں اثنا، ہندوستان کے محکمہ موسمیات (IMD) نے بنیادی طور پر صاف آسمان کی پیش گوئی کی ہے، شام یا رات کی طرف جزوی طور پر ابر آلود ہو جائے گا۔ خطے کے لیے موسم سے متعلق کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے۔
اسی طرح کا تجربہ 13 دسمبر تک متوقع ہے۔ اگلے پانچ دنوں میں سری نگر میں کم از کم درجہ حرارت منفی-1 ° C اور -3 ° C کے درمیان رہنے کا امکان ہے، جس میں دن کے وقت درجہ حرارت 11 ° C سے 12 ° C تک تھوڑا سا بڑھنے کی توقع ہے، IMD نے کہا 9 دسمبر کے بعد سے موسمی مرکز کو وقفے وقفے سے بادل چھائے رہنے کی توقع ہے، خاص طور پر دوپہر اور شام کے دوران، کیونکہ کمزور مغربی رکاوٹ جموں اور کشمیر کے اوپر سے گزرتی ہے۔ تاہم، اس مدت کے دوران کسی خاص بارش کی توقع نہیں ہے۔