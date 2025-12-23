ETV Bharat / jammu-and-kashmir

وادی کے کئی حصوں میں رات کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ، گلمرگ سرد ترین مقام کے طور پر ابھرا

سرینگرمیں 2.7 ڈگری سیلسیس تو گلمرگ میں منفی 2.2 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ NH-44 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : December 23, 2025 at 10:37 AM IST

سرینگر: جموں و کشمیر میں منگل کو موسم ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سری نگر میں کم از کم درجہ حرارت 2.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ گلمرگ منفی 2.2 ڈگری سیلسیس کے ساتھ خطے میں سرد ترین مقام کے طور پر ابھرا۔

میٹرولوجیکل سینٹر سری نگر کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین موسم کی رپورٹ کے مطابق، وادی کے کئی حصوں میں رات کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہا، یہاں تک کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت صفر سے نیچے ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی کشمیر کے مشہور سکی ریزورٹ گلمرگ میں سب سے کم درجہ حرارت منفی 2.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ پہلگام میں منفی 0.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ کپوارہ میں کم سے کم درجہ حرارت 4.6 ڈگری سیلسیس اور قاضی گنڈ میں 3.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سرینگر شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 2.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔

محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں 23 سے 29 دسمبر تک جزوی طور پر ابر آلود موسم برقرار رہنے کا امکان ہے، میدانی علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش اور بالائی مقامات پر ہلکی برفباری کے امکانات ہیں۔ 30 دسمبر اور یکم جنوری کے درمیان، کچھ علاقوں میں پھر سے میدانی علاقوں میں ہلکی بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری ہو سکتی ہے، جبکہ 2 سے 3 جنوری تک حالات زیادہ تر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔

حکام نے بتایا کہ حالیہ بارش اور برف باری کی وجہ سے کئی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے کم رہا، جب کہ کئی مقامات پر رات کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہا۔ جموں ڈویژن کے میدانی علاقوں میں خاص طور پر صبح اور رات کے اوقات میں دھند چھائی رہنے کا بھی امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے بعد پوری وادی میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ ایک اہلکار نے کہا کہ اس سپیل کے بعد 23 دسمبر سے 30 دسمبر تک موسم خشک اور سرد رہنے کی توقع ہے، جس سے ہوا کے معیار میں مزید بہتری آئے گی۔

سڑکوں پر، سرینگر جموں قومی شاہراہ این ایچ 44 پر ٹریفک سست ہے۔ پھسلن اور دو بھاری موٹر گاڑیوں کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے بانہال، دیول، ناشری دلواس اور ماروگ کشتواڑی پاتھر سمیت کئی راستوں پر ٹریفک کی نقل و حرکت سست رہی۔ جموں و کشمیر ٹریفک پولیس نے مسافروں کو مشورہ دیا کہ وہ شاہراہ پر دن کے وقت سفر کو ترجیح دیں، انتباہ دیتے ہوئے کہ رات کے اوقات میں ناشری اور نویوگ ٹنل کے درمیان بھاری گاڑیوں کی آمدورفت تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔

جب کہ این ایچ 44 ہلکی موٹر گاڑیوں، مسافر گاڑیوں اور دونوں طرف سے اچھی کیرئیر والی بھاری گاڑیوں کے لیے کھلا رہتا ہے، حکام نے مسافروں پر زور دیا کہ وہ لین کے نظم و ضبط پر عمل کریں اور اوور ٹیکنگ سے گریز کریں۔ برف جمع ہونے کی وجہ سے کئی اہم راستے بند ہیں، جن میں کشتواڑ سنتھن اننت ناگ روڈ، سری نگر سونمرگ گماری روڈ اور مغل روڈ شامل ہیں۔ ان راستوں کو اتوار سے گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔

