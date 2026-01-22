کشمیر میں آج رات برفباری کا امکان، لینڈسلائیڈنگ کی وارننگ جاری

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں آج رات برفباری کا امکان، لینڈسلائیڈنگ کی وارننگ جاری
محکمہ موسمیات نے آج اور آئندہ کل ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش و برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے۔
Published : January 22, 2026 at 12:49 PM IST
سرینگر: محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں (ویسٹرن ڈسٹربنس) کے دو طاقتور سلسلے کشمیر کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کے باعث وادی میں ایک بار پھر برفباری اور بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، وہیں جموں کشمیر کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔
میٹ آفس، سرینگر، نے آج رات سے جموں و کشمیر میں بارش اور برفباری کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے، جو جمعہ سے منگل تک جاری رہ سکتا ہے۔ محکمہ نے بعض علاقوں میں شدید بارشوں اور برفباری کی بھی پیش گوئی کی ہے۔
شبانہ درجہ حرارت
وادی کشمیر میں گزشتہ رات سونہ مرگ سرد ترین مقام رہا، جہاں رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد پلوامہ، شوپیان اور اننت ناگ میں بھی شدید سردی دیکھی گئی۔ گلمرگ اور پہلگام میں بھی درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے یعنی منفی سطح پر رہا، جبکہ سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 3.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
محکمہ موسمیات نے بعض حساس علاقوں میں تیز ہواؤں اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ انڈیا میٹرالوجیکل ڈیپارٹمنٹ کے مطابق 22 اور 23 جنوری کے دوران مغربی ہمالیائی خطے میں بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور برفباری، جبکہ چند مقامات پر شدید برفباری کا امکان ہے۔ شمال مغربی بھارت کے میدانی علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش متوقع ہے۔
واضح رہے کہ کشمیر اس وقت طویل خشک موسم سے گزر رہا ہے جبکہ بیشتر علاقوں میں برف باری نہیں ہوئی یا انتہائی کم۔ ماہرین کے مطابق نومبر سے 21 جنوری تک بارش میں تقریباً 85 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور متوقع بارشیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔
ادھر، دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر نوٹم (NOTAM) نافذ ہونے کے باعث سرینگر ہوائی اڈے سے تین پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ مسافروں کو ہوائی اڈے جانے سے قبل اپنی متعلقہ ایئر لائن سے پرواز کی تازہ صورتحال معلوم کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
