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جموں و کشمیر وقف بورڈ کا درگاہوں کے احاطے میں کھانے پینے کی اشیا تقسیم کرنے اور پرندوں کو دانہ ڈالنے پر پابندی کا اعلان
اندرابی نے خاص طور پر خواتین سے اپیل کی کہ وہ درگاہوں میں تہاری نہ لائیں، کیونکہ اسے وہاں بکھیرنے سے گندگی پیدا ہوتی ہے۔
Published : September 13, 2026 at 9:00 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر وقف بورڈ نے وقف املاک اور درگاہوں کے احاطے میں پرندوں کو دانہ ڈالنے اور دیگر کھانے کی اشیا تقسیم کرنے پر پابندی عائد کردی ہے۔ وقف حکام کے مطابق کھانے کی اشیا کے بکھرنے سے گندگی پھیلتی ہے اور یہ آوارہ کتوں سمیت دیگر جانوروں کے لیے خوراک کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ وقف بورڈ کی چیئرپرسن اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی ایگزیکٹو رکن درخشاں اندرابی نے ضلع بڈگام کے چرارِ شریف میں واقع درگاہ کا دورہ کرتے ہوئے اس پابندی کا اعلان کیا۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے درخشاں اندرابی نے کہا کہ درگاہوں اور خانقاہوں کے اندر کھانے پینے کی اشیا تقسیم کرنے سے وہاں گندگی پھیلتی ہے۔ ان کے مطابق ان اشیا سے کبوتروں اور دیگر پرندوں کو خوراک ملتی ہے، جس کے نتیجے میں مقدس مقامات کی صفائی اور دیکھ بھال متاثر ہوتی ہے۔ تاہم، وقف چیئرپرسن نے وضاحت کی کہ وقف بورڈ نے کھانے کی اشیا تقسیم کرنے پر مکمل پابندی نہیں لگائی ہے۔
ان کے مطابق درگاہوں کے باہر مخصوص شیڈ قائم کیے گئے ہیں جہاں لوگ کھانے کی اشیا تقسیم کرسکتے ہیں، تاہم درگاہوں کے احاطے کے اندر ایسی اشیا تقسیم کرنے پر پابندی رہے گی۔ انہوں نے جموں و کشمیر کے عوام سے اپیل کی کہ درگاہوں اور خانقاہوں کے اندر ایسی چیزیں نہ لائیں جن سے ان مقدس مقامات کی بے حرمتی یا صفائی متاثر ہو۔ انہوں نے خاص طور پر خواتین سے اپیل کی کہ وہ درگاہوں میں تہری نہ لائیں، کیونکہ اسے وہاں بکھیرنے سے گندگی پیدا ہوتی ہے۔
درخشاں اندرابی نے کہا کہ درگاہوں کے اندر پرندوں کو دانہ ڈالنے اور ایسی کھانے کی اشیا تقسیم کرنے پر مکمل پابندی ہوگی جو کتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اس اقدام میں تعاون کی اپیل کی۔ کشمیر کی وادی میں درگاہوں پر تہری، گوشت، حلوہ اور دیگر کھانے کی اشیا تقسیم کرنا، نیز پرندوں کو دانہ ڈالنا مسلمانوں کی ایک قدیم روایت ہے۔ لوگ اسے صدقہ، مذہبی عقیدت اور نیکی سے جوڑتے ہیں۔
وقف چیئرپرسن نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد درگاہوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ ان کے مطابق درگاہوں اور خانقاہوں کی صفائی اور ان کی املاک کا تحفظ سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مقدس مقامات کی تعمیر بار بار نہیں کی جاسکتی، اس لیے موجودہ عمارتوں اور سہولیات کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ درخشاں اندرابی کے اعلان کے بعد کشمیر میں عوام کے ایک حلقے کی جانب سے اس پر ردعمل سامنے آیا۔
کئی لوگوں نے درگاہوں کے اندر کھانے کی اشیا تقسیم کرنے پر مکمل پابندی کی مخالفت کرتے ہوئے اسے صدیوں پرانی مذہبی اور ثقافتی روایت قرار دیا۔ بعد ازاں درخشاں اندرابی نے وضاحت کی کہ ان کے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے اور وقف بورڈ کا مقصد کھانے کی اشیا کی تقسیم پر مکمل پابندی عائد کرنا نہیں بلکہ درگاہوں کے اندر گندگی اور غیر مناسب طریقے سے کھانے پھیلانے کو روکنا ہے۔
دوسری جانب جنگلی حیات کے محکمے سے وابستہ بعض عہدیداروں نے درگاہوں کے قریب کبوتروں کو دانہ ڈالنے پر پابندی کی حمایت کی ہے۔ جموں و کشمیر وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے وائلڈ لائف وارڈن انتصار سہیل نے کہا کہ پرندوں کو غیر مناسب طریقے سے خوراک دینے کی وجہ سے کشمیر میں کبوتروں کی تعداد اور ان سے پیدا ہونے والی گندگی ایک مسئلہ بن گئی ہے۔ ان کے مطابق کبوتروں کے ساتھ دیگر پرندوں کو عموماً اس طرح خوراک حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا اور جنگلی کبوتروں کی بعض آبادی اب مسئلہ بنتی جارہی ہے۔
انہوں نے اس صورتحال کا موازنہ آوارہ کتوں کے مسئلے سے کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ناقص کچرا انتظام آوارہ کتوں کی تعداد بڑھاتا ہے، اسی طرح پرندوں کو غیر مناسب طریقے سے خوراک دینے سے کبوتروں کا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ شہری شفیق احمد نے بھی مذہبی مقامات کے قریب کبوتروں کو دانہ ڈالنے پر پابندی کی حمایت کی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ صدیوں سے جاری مذہبی اور ثقافتی روایات کے تحت کھانے کی اشیا بطور نذر یا صدقہ پیش کرنے پر پابندی قابل قبول نہیں ہوگی۔
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ان کے مطابق کبوتروں کی خوراک سے پیدا ہونے والی گندگی اور فضائی آلودگی ایک حقیقی مسئلہ ہے، لیکن مذہبی عقیدے سے جڑی روایات کو صحتِ عامہ کے مسئلے سے جوڑ کر ختم کرنا مناسب نہیں ہوگا۔