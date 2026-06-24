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ویشنو دیوی مندر میں شردھالوؤں کا رش، چھ ماہ میں 50 لاکھ یاتریوں نے کیے درشن
گزشتہ سال احتجاجوں، روپ وے تنازع اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ویشنو دیوی یاترا میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی تھی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 24, 2026 at 5:41 PM IST
جموں: سال 2025 میں یاتریوں کی تعداد میں نمایاں کمی کے باوجود، اس سال شری ماتا ویشنو دیوی یاترا نے صرف چھ ماہ کے اندر 50 لاکھ کا ہندسہ پار کر لیا ہے۔ 24 جون تک یاترا کرنے والے شردھالوؤں کی تعداد 50 لاکھ 92 ہزار 490 تک پہنچ گئی، جبکہ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
سال 2025 میں ترکوٹہ پہاڑیوں پر واقع پوتر گپھا کے درشن کے لیے مجموعی طور پر 69.79 لاکھ یاتری پہنچے تھے، جو 2024 کے مقابلے میں تقریباً 24 فیصد کم تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں 94.84 لاکھ، 2023 میں 95.22 لاکھ اور 2022 میں 91.25 لاکھ یاتریوں نے ویشنو دیوی کے درشن کیے تھے۔
عالمی وبا کورونا وائرس کے دوران 2020 میں یاتریوں کی تعداد میں زبردست کمی آئی تھی اور صرف 17.20 لاکھ افراد نے ہی درشن کیے تھے۔ اس کے بعد 2021 میں حالات بہتر ہونے پر یہ تعداد بڑھ کر 55.88 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔ ویشنو دیوی یاترا نے 2011 اور 2012 میں ایک کروڑ کا ہندسہ بھی عبور کیا تھا۔ 2011 میں 1.01 کروڑ جبکہ 2012 میں 1.04 کروڑ سے زائد یاتریوں نے درشن کیے تھے، جو اب تک کا ریکارڈ ہے۔
سال 2022 کے بعد یاترا معمول کے مطابق جاری رہی اور مسلسل تین برس تک یاتریوں کی تعداد 90 لاکھ سے زیادہ رہی، تاہم گزشتہ سال چند ناخوشگوار واقعات کے باعث اس میں کمی دیکھی گئی۔
دسمبر 2024 میں ویشنو دیوی کے بیس کیمپ کٹرہ کے رہائشیوں اور تاجروں نے مجوزہ روپ وے منصوبے کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ حکومت کے ساتھ تعطل کے دوران شری ماتا ویشنو دیوی سنگھرش سمیتی (SMVSS) کے بعض رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ بعد ازاں یکم جنوری 2025 کو انہیں رہا کیا گیا اور حکومت نے کٹرہ کے لوگوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی۔
اکتوبر 2025 میں مقامی نوجوانوں نے بھوک ہڑتال شروع کی، جبکہ دسمبر 2025 میں ہوٹل مالکان، پونی آپریٹرز اور دکانداروں نے دوبارہ احتجاج کرتے ہوئے روپ وے منصوبہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ان احتجاجوں کا اثر یاترا اور یاتریوں کی تعداد پر بھی پڑا۔
سال 2025میں یاترا کو سب سے بڑا دھچکا اُس وقت لگا جب 26 اگست کو اندرا پرستھ بھوجنالیہ کے نزدیک یاترا کے راستے پر لینڈ سلائیڈنگ کا دلخراش واقعہ پیش آیا، جس میں تقریباً 35 یاتری ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ (SMVDSB) نے 22 دن کے لیے یاترا معطل کر دی تھی۔ 17 ستمبر کو یاترا دوبارہ بحال کی گئی۔
اب رواں سال ملک کے مختلف حصوں سے بڑی تعداد میں شردھالو پوتر گپھا کے درشن کے لیے ویشنو دیوی پہنچ رہے ہیں اور یاترا میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
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