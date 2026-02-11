ETV Bharat / jammu-and-kashmir
قومی اوسط سے دوگنی بے روزگاری، جموں کشمیر اسمبلی میں چونکانے والے اعداد و شمار پیش
جموں کشمیر میں بے روزگاری کی شرح 6.7 فیصدہے۔ جہاں سرکاری نوکریاں کافی کم ہے وہیں حکومت کی نظریں صنعت و نجی شعبے پر ہے۔
Published : February 11, 2026 at 5:11 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر میں بے روزگاری کی شرح 6.7 فیصد تک پہنچ گئی ہے جو قومی اوسط 3.5 فیصد سے تقریباً دوگنی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بڑھتی بے روزگاری کا مسئلہ صرف سرکاری نوکریوں سے حل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے نجی شعبے اور صنعتوں کا فروغ ضروری ہے۔
منسٹری آف اسٹیٹسٹکس اینڈ پروگرام امپلی منٹیشن کی ’’پیریاڈک لیبر فورس سروے‘‘ (PLFS) کا حوالہ دیتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے جموں کشمیر اسمبلی کے جاری بجٹ اجلاس میں تحریری جواب دیتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ چھ برسوں سے جموں کشمیر میں 15 برس اور اس سے زائد عمر کے افراد میں بے روزگاری کی شرح قومی اوسط سے زیادہ رہی ہے۔ چودھری کے پاس یو ٹی کی وزارت لیبر اینڈ ایمپلائمنٹ کا قلمدان بھی ہے۔
چودھری کے مطابق 2024-25 میں یہ شرح 6.7 فیصد رہی جبکہ ملک بھر میں اوسط 3.5 فیصد تھی۔ 2023-24 میں جموں کشمیر میں شرح 6.1 فیصد اور قومی سطح پر 3.2 فیصد ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح 2022-23 میں یہ شرح 4.4 فیصد رہی جبکہ قومی اوسط 3.2 فیصد تھی۔
حکومت نے اسمبلی میں بتایا کہ مختلف محکموں میں اس وقت 77,099 اسامیاں خالی پڑی ہیں، جن میں 3,808 گزٹیڈ، 24,507 نان گزٹیڈ اور 12,351 ملٹی ٹاسکنگ سروس (MTS) کی اسامیاں شامل ہیں۔ اسی طرح ترقیاتی کوٹے کے تحت بھی ہزاروں عہدے خالی پڑے ہیں کیونکہ متعدد ملازمین ترقی کے منتظر ہیں۔
گزشتہ برس ’’مشن یووا‘‘ کے تحت کیے گئے سروے میں بھی بے روزگاری کی سنگینی سامنے آئی۔ اکنامک سروے کے مطابق 18 سے 60 برس کی عمر کے 64.8 لاکھ افراد میں سے 4.73 لاکھ ایسے تھے جو کام نہیں کر رہے مگر کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اسی سروے میں 5.5 لاکھ افراد نے کاروبار شروع کرنے میں دلچسپی ظاہر کی، تاہم پلیٹ فارم پر صرف 1.71 لاکھ نوجوانوں نے رجسٹریشن کرائی اور ان میں سے تقریباً 70 ہزار نے عملی طور پر کاروبار کے لیے اندراج کیا۔
حکومت کے مطابق ’’نوجوانوں کو صرف نوکری کی تلاش والا نہیں بلکہ روزگار فراہم کرنے والا بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے تحت صنعت کاری، ہنرمندی اور خود روزگاری اسکیموں پر زور دیا جا رہا ہے۔‘‘
اکنامک سروے کے مطابق 2024-25 کے دوران پی ایم ای جی پی اور جموں کشمیر رورل ایمپلائمنٹ جنریشن پروگرام کے تحت 10,814 یونٹس قائم کیے گئے جن سے تقریباً 85 ہزار نوجوانوں کو روزگار ملا۔ سال 2020 کے بعد انتظامیہ نے نئی صنعتی اور اسٹارٹ اپ پالیسیاں متعارف کرائیں، صنعتی اراضی کی الاٹمنٹ میں تیزی لائی گئی اور 10,462 کنال زمین محکمہ صنعت و تجارت کو منتقل کی گئی۔ 26 نئے صنعتی اسٹیٹس بھی قائم کیے گئے۔
اس دوران اسٹارٹ اپس کی تعداد 69 سے بڑھ کر دسمبر 2025 تک 1,255 تک پہنچ گئی، جن میں 434 خواتین کی قیادت میں قائم ادارے بھی شامل ہیں۔
روزگار کے بڑے شعبہ جات
سیاحت سے تقریباً پانچ لاکھ افراد کا روزگار جڑا ہوا ہے، دستکاری اور ہینڈلوم شعبہ 4.45 لاکھ کاریگروں کو سہارا دے رہا ہے جبکہ باغبانی کا شعبہ سالانہ 35 لاکھ افراد کے لیے ذریعہ معاش ہے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ ایم ایس ایم ای شعبہ جموں کشمیر کی صنعتی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو تقریباً 60 فیصد صنعتی سرمایہ کاری، 90 فیصد روزگار اور لگ بھگ 6 فیصد جی ایس ڈی پی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔
انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ اس کی حکمت عملی وقتی بھرتیوں تک ہی محدود نہیں بلکہ پائیدار روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو باوقار ذریعہ معاش میسر ہو سکے۔
