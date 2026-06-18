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'اٹھارہ فیصد اضافہ ناکافی'، ٹرانسپورٹرز کا کرایے میں مزید اضافے کا مطالبہ
ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرانسپورٹروں نے کرایوں میں مزید اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 18, 2026 at 5:34 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر میں کمرشل ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں حال ہی میں 18 فیصد اضافے کے باوجود ٹرانسپورٹرز نے ایک بار پھر کرایوں میں مزید اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹرانسپورٹروں کی دلیل ہے کہ جب 18 فیصد کرایہ بڑھایا گیا تھا، اس کے بعد سے ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 11 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے، جس سے ان کے اخراجات میں نمایاں اضافہ اور آمدن میں کمی واقع ہوئی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن، جموں، کے صدر وجے سنگھ چب نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر ایندھن کی قیمتیں بڑھیں گی تو کرایوں پر بھی نظرثانی کی جائے گی۔ "جب کرایوں میں 18 فیصد اضافہ کیا گیا تھا تو ہمارا مطالبہ 35 فیصد اضافے کا تھا، لیکن حکومت نے صرف 18 فیصد اضافہ منظور کیا۔ تاہم اجلاس میں یہ طے پایا تھا کہ اگر ایندھن مہنگا ہوگا تو حکومت کرایوں میں مزید اضافہ کرے گی اور اگر قیمتیں کم ہوں گی تو کرایے بھی کم کیے جا سکتے ہیں۔"
چب نے کہا کہ اب وہ حکومت کے اقدام کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ڈیزل کی قیمت تقریباً 11 روپے بڑھ چکی ہے، لیکن کرایوں کے حوالہ سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔
اس سلسلے میں چند روز قبل جموں میں مختلف ٹرانسپورٹ تنظیموں کے نمائندوں کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں حکومت کو اس کے وعدے کی یاد دہانی کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وجے سنگھ چب کے مطابق: "پہلے جموں سے سرینگر اور واپسی کے ایک چکر پر ایندھن کا خرچ تقریباً 3 ہزار روپے آتا تھا، جو اب بڑھ کر 4 ہزار روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائیوروں کی تنخواہیں اور گاڑیوں کی دیکھ بھال کے اخراجات بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے حالات میں نقصان پر گاڑیاں چلانا ممکن نہیں رہا۔"
دوسری جانب ٹیمپو ٹریولرز اونرز یونین (TTOU) کا کہنا ہے کہ جموں اور سرینگر کے درمیان ٹرین سروس شروع ہونے کے بعد ان کا روزگار بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ یونین صدر کے ڈی ورما نے دعویٰ کیا کہ "ٹرین سروس شروع ہونے کے بعد ہماری گاڑیاں اسٹینڈز پر کھڑی ہیں اور کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ پہلے ہم کٹرا سے جموں اور جموں سے کشمیر سمیت مختلف علاقوں تک مسافروں کو لے جا کر کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیتے تھے، لیکن ٹرین سروس کے آغاز سے ٹیمپو ٹریولرز سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔"
انہوں نے بھی ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے مشکلات میں اضافہ کا دعویٰ کیا اور کہا کہ وہ فی الوقت نقصان پر گاڑیاں چلانے پر مجبور ہیں، اس لیے حکومت کو کرایوں میں مزید اضافہ کرنا چاہیے۔
واضح رہے کہ 29 اپریل کو جموں و کشمیر حکومت نے کمرشل ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 18 فیصد اضافے کا حکم جاری کیا تھا۔ حکومت نے ٹرانسپورٹ کمشنر کو ہدایت دی تھی کہ بسوں، منی بسوں، مختلف اقسام کی ٹیکسیوں اور پٹرول سے چلنے والے آٹو رکشوں کے زیادہ سے زیادہ کرایے مقرر کیے جائیں۔ ساتھ ہی ای-رکشا اور ای-آٹو کے لیے فی کلومیٹر نرخ بھی طے کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ وہیں عوام نے 18 فیصد کرایے کے اضافے کو پہلے ہی لوگوں پر بوجھ سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ "کرایوں میں اضافے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، جو پہلے ہی عوام کی کمر توڑ چکی ہے۔"
جموں کے رہائشی بھوشن لال، جو کام کے سلسلے میں ہر ہفتے راجوری سفر کرتے ہیں، نے کہا: "لوگ پہلے ہی 18 فیصد اضافی کرایہ، ایل پی جی کی بڑھتی قیمتوں اور مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اگر دوبارہ کرایے بڑھائے گئے تو عام لوگوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کئی ٹیکسی آپریٹرز پہلے ہی مقررہ شرح سے زیادہ کرایہ وصول کر رہے ہیں اور اس پر کوئی نگرانی نہیں ہے۔"
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