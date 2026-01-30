ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ویسٹ مینجمنٹ کیلئے پنچایت فنڈز کا دس فیصد مختص، کشمیر اسمبلی میں اعلان متوقع
جموں و کشمیر حکومت نے دیہی علاقوں میں کوڑا کرکٹ کے مؤثر انتظام کے لیے پنچایت گرانٹس سے فنڈز فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
Published : January 30, 2026 at 6:38 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے دیہی علاقوں کو صاف رکھنے اور کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے لیے پنچایت گرانٹس سے ’’سالڈ ویسٹ مینجمنٹ‘‘ نظام کو فعال بنانے اور صفائی ستھرائی کے نظام کی دیکھ بھال کے لیے رقم مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ’’سوچھ بھارت مشن‘‘ پر کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود مطلوبہ نتائج سامنے نہ آنے کی شکایات کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔
محکمہ دیہی ترقی اور دیگر مالیاتی اداروں کے عہدیداروں کے مطابق ’’حکومت نے پنچایت گرانٹس کے دس فیصد فنڈ خرچ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔‘‘ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اس تجویز کا اعلان 2 فروری سے جموں میں شروع ہونے والے بجٹ اجلاس میں کریں گے۔
محکمہ دیہی ترقی نے یونین ٹیریٹری کے 287 بلاکس کی 4291 پنچایتوں میں کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے اور بہتر انتظام کے لیے بڑے پیمانے پر ڈھانچے تعمیر کیے، تاہم مسلسل فنڈنگ نہ ہونے کے باعث یہ نظام بے اثر ہو گیا اور رفتہ رفتہ ماند پڑ گیا۔
عہدیداروں کے مطابق ’سوچھ بھارت مشن‘ کے تحت 113 پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ یونٹس تعمیر کیے گئے جن میں سے صرف 32 فعال دکھائے گئے ہیں۔ اور کوڑا جمع کرنے کے لیے 1453 گاڑیاں بھی خریدی گئیں، جبکہ علیحدہ اور مخصوص 2800 شیڈ بھی تعمیر کیے گئے، مگر دیکھ بھال کے لیے رقم کی اس نظام کو رواں رکھنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنی۔
اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر پنچایت کو ملنے والے سالانہ 23 لاکھ روپے میں سے دس فیصد رقم کوڑا جمع کرنے، صفائی کے عملے، کچرے کی منتقلی اور دیگر اخراجات پر خرچ کی جائے گی۔
حکام کے مطابق جموں و کشمیر میں روزانہ تقریباً 1500 ٹن کچرا نکلتا ہے، جس کا بڑا حصہ مناسب اور سائنسی طریقے سے ٹھکانے نہیں لگایا جا رہا۔ وہیں اب ماحولیاتی ماہرین نے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے دیہی صفائی کے لیے ضروری اور اہم قدم قرار دیا ہے۔
