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سڑکوں سے پرانی کمرشل گاڑیوں کی ہوگی چھٹی، جموں کشمیر میں 'ای وی' پالیسی نافذ
جموں کشمیر میں سڑکوں پر چلنے والی پچیس سال پرانی کمرشل گاڑیوں کو ضبط کرنے اور کیس درج کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔
Published : October 1, 2026 at 5:34 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 6:05 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے 25 سال پرانی کمرشل گاڑیوں کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ "اسکریپ پالیسی" کے تحت ایسی گاڑیوں کو ضبط کیا جائے گا اور مالکان کو انہیں اسکریپ کرانے کی ہدایت دی گئی ہے، بصورت دیگر کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ٹرانسپورٹ کمشنر ویشیش مہاجن نے کہا: "ہم نے فیلڈ دفاتر کو ہدایت دی ہے کہ اگر 25 سال پرانی گاڑیاں سڑکوں پر چلتی ہوئی پائی جائیں تو انہیں ضبط کرکے ایف آئی آر درج کی جائے۔ ہمیں مسافروں کی حفاظت کی فکر ہے۔"
اسکریپ پالیسی کے تحت جموں و کشمیر ٹرانسپورٹ محکمہ نے 2019 میں کمرشل ٹرانسپورٹروں کے لیے ٹرانسپورٹ سبسڈی اسکیم بھی شروع کی تھی۔ اس کے تحت گاڑی مالکان کو 25 لاکھ روپے تک کے بینک قرض پر 5 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جانی تھی، جبکہ 25 لاکھ روپے سے زیادہ قیمت کی گاڑی پر 6 فیصد سبسڈی مقرر کی گئی تھی۔
پرانی بسوں کو اسکریپ کرنے کا عمل
ٹرانسپورٹروں کا کہنا ہے کہ وہ اسکریپ پالیسی کی حمایت کرتے ہیں اور پہلے ہی 25 سال پرانی بسوں، میکسی کیب، منی بسوں اور دیگر کمرشل گاڑیوں کو اسکریپ کر رہے ہیں۔
ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری شیخ محمد یوسف نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "اسکریپ پالیسی نے بلاشبہ ڈرائیوروں اور مالکان کا روزگار متاثر کیا ہے، کیونکہ گاڑیوں کی بڑھتی قیمتوں کے باعث ان کے لیے نئی گاڑیاں خریدنا ممکن نہیں رہا۔" محمد یوسف نے کہا کہ گاڑیوں کی سبسڈی اسکیم کو جموں و کشمیر میں زیادہ پذیرائی نہیں ملی، کیونکہ ڈرائیوروں کے لیے 20 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کا بینک قرض واپس کرنا آسان نہیں تھا۔
انہوں نے کہا: "جموں کے مقابلے میں کشمیر میں بہت کم مالکان نے اس سبسڈی اسکیم سے فائدہ اٹھایا۔ وادی میں 1990 کی دہائی سے مسافر ٹرانسپورٹروں کے لیے حالات جموں کے مقابلے میں زیادہ مشکل رہے۔ ہمارا روزگار متاثر ہوا، لیکن حکومت کی طرف سے کبھی اس کی تلافی نہیں کی گئی۔ ٹرانسپورٹ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہم سبسڈی لینے سے پہلے بھی سوچتے تھے۔"
محمد یوسف نے بتایا کہ صرف سرینگر شہر میں مسافروں کے لیے تقریباً 1800 منی بسیں چلتی تھیں۔ "اب صرف 800 منی بسیں چل رہی ہیں۔ ہم نے ایک ہزار گاڑیوں کو اسکریپ کیا، لیکن ان میں سے بہت کم کی جگہ نئی گاڑیاں لائی گئیں۔ جن لوگوں نے اپنی گاڑیاں اسکریپ کیں، ان میں سے کئی نے بس ڈرائیونگ جاری رکھنے کے بجائے روزگار کے دوسرے ذرائع اختیار کر لیے۔"
ای وہیکل پالیسی
ٹرانسپورٹ کمشنر مہاجن نے بتایا کہ حکومت نے آج جموں و کشمیر الیکٹرک وہیکل پالیسی بھی نوٹیفائی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا: "پرانی گاڑیوں کو اسکریپ کریں اور نئی الیکٹرک گاڑیاں لیں۔ دستیاب فوائد کا استعمال کرکے خود کو اپ گریڈ کریں۔" مہاجن، جموں و کشمیر الیکٹرک وہیکل پالیسی-2026 کا حوالہ دے رہے تھے، جسے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقدہ کونسل آف منسٹرز کی منظوری کے بعد آج نوٹیفائی کیا گیا۔
سرکار کا ہدف
اس پالیسی کا مقصد 2026 سے 2032 تک چھ سال کے عرصے میں جموں و کشمیر میں صاف، سستی اور موسمی حالات کے مطابق قابل اعتماد الیکٹرک ٹرانسپورٹ کو فروغ دینا ہے۔ ایک سرکاری ترجمان نے بتایا کہ پالیسی کے تحت 2032 تک 1.40 لاکھ الیکٹرک گاڑیاں سڑکوں پر لانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے طلب پر مبنی مراعات، موسمی حالات کے مطابق بنیادی ڈھانچہ، بجلی کے گرڈ کے ساتھ انضمام، سرکاری و نجی شراکت داری، ہنرمندی کی تربیت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر توجہ دی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ شہری علاقوں اور ہائی وے کوریڈورز پر 900 پبلک چارجنگ سائٹس قائم کی جائیں گیں، جن میں 140 فاسٹ چارجنگ ہب بھی شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ عمارتوں کے قوانین میں تبدیلی کرکے پارکنگ کی 20 فیصد جگہ کو الیکٹرک گاڑیوں کے لیے تیار رکھنا لازمی قرار دیا جائے گا۔
جموں و کشمیر میں تقریباً چار ماہ شدید سردی اور برف باری کا موسم رہتا ہے، جس دوران بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوتی ہے۔ سرکاری ترجمان نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں کی موسم سرما میں کارکردگی کو خاص طور پر برف اور نقطہ انجماد سے نیچے درجہ حرارت میں جانچا جائے گا۔
الیکٹرک گاڑیوں پر سود میں رعایت
انہوں نے کہا کہ پالیسی کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ سے بجلی کی طلب کو پاور سسٹم کے ساتھ منظم انداز میں جوڑنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ ستیش شرما نے بتایا کہ الیکٹرک گاڑیوں کے قرضوں پر 36 ماہ تک 3 سے 5 فیصد سود میں رعایت بھی دی جائے گی۔ پرانی گاڑیوں کو اسکریپ کرکے نئی اور ماحول دوست الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کے لیے مراعات کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جس کے لیے سالانہ 50 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ پالیسی کے تحت پہلے 15,800 اہل خریداروں کے لیے اضافی مراعات بھی دی جائیں گیں۔ ان میں پہلے 300 ای بسوں کے لیے 15 لاکھ روپے، پہلی 1,500 ذاتی کاروں کے لیے 1 لاکھ روپے اور پہلے 10,000 دو پہیہ گاڑیوں کے لیے 5,000 روپے شامل ہیں۔ یہ مراعات پالیسی میں مقررہ اہلیت اور شرائط کے تحت دی جائیں گی۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ پالیسی صاف ستھری ٹرانسپورٹ کو فروغ دینے کے لیے ایک منظم فریم ورک فراہم کرتی ہے، جس میں جموں و کشمیر کے مخصوص جغرافیائی حالات اور سرد موسم کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے۔
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