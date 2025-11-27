ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر میں سردی کی لہر: سری نگر، شوپیاں، زوجیلا میں انتہائی خراب موسم، منفی سولہ ڈگری سیلسیس تک گر گیا پارہ

محکمۂ موسمیات نے آنے والے دنوں میں جموں و کشمیر کے مختلف حصوں میں سردی بڑھنے کی پیش گوئی کی ہے۔

منگل، 25 نومبر، 2025، جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے پہلگام میں، سردی کی سردی کی صبح کے دوران، ایک آدمی درخت کی شاخوں پر برف بنتے دیکھ رہا ہے۔ (PTI جموں و کشمیر میں سرد لہر)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : November 27, 2025 at 12:08 PM IST

4 Min Read
سری نگر: جموں و کشمیر کے بڑے حصے جمعرات کو سردی سے لرز گئے۔ رات کے وقت درجۂ حرارت ریکارڈ کم ترین سطح پر گر گیا۔ کئی مقامات پر درجۂ حرارت انجماد سے کافی نیچے گر گیا، سری نگر میں منفی 4.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔

شوپیاں وادی کا سب سے سرد علاقہ، درجۂ حرارت منفی 6.5 ڈگری

محکمۂ موسمیات کے حکام کے اعداد و شمار کے مطابق وادی کشمیر میں رات کے وقت کم سے کم درجۂ حرارت میں زبردست کمی دیکھی گئی۔ شوپیاں وادی کا سب سے سرد علاقہ تھا، جہاں درجۂ حرارت منفی 6.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اس کے بعد پلوامہ اور بارہمولہ، جہاں درجۂ حرارت منفی 5.8 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ اننت ناگ میں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 5.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ پامپور اور سری نگر ہوائی اڈے کے علاقے میں بھی بالترتیب منفی 5.5 ڈگری اور منفی 5.2 ڈگری سیلسیس درجۂ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔

سری نگر میں درجۂ حرارت منفی 4.4 ڈگری سیلسیس

سری نگر شہر میں درجۂ حرارت منفی 4.4 ڈگری سیلسیس تک گر گیا جو کپواڑہ کے برابر ہے۔ قاضی گنڈ اور اونتی پورہ میں درجۂ حرارت منفی 4 ڈگری سیلسیس، گاندربل میں منفی 3.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اسکی منزل گلمرگ میں منفی 1 ڈگری سیلسیس اور کوکرناگ میں منفی 1.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ایک اور مشہور سیاحتی مقام سونمرگ منفی 4 ڈگری سیلسیس پر ٹھنڈا رہا۔

زوجیلا ٹنل پر پارہ منفی 16 ڈگری سیلسیس

تاہم، وادی میں سب سے زیادہ درجۂ حرارت اسٹریٹجک زوجیلا پاس پر ریکارڈ کیا گیا، جہاں پارہ منفی 16 ڈگری سیلسیس پر طے ہوا، جس سے یہ پورے خطے کا سرد ترین مقام بن گیا۔ جموں کے میدانی علاقوں میں ہلکی لیکن مسلسل سردی رہی۔ جموں شہر میں کم سے کم درجۂ حرارت 8.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ جموں ہوائی اڈے پر 10.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ کٹرا، کٹھوعہ، سامبا اور ریاسی میں درجۂ حرارت 6.9 اور 8.5 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔

کارگل میں منفی 9.5 ڈگری سیلسیس

پہاڑی علاقوں میں مزید بوندیں دیکھی گئیں۔ بانہال میں درجۂ حرارت منفی 1.5 ڈگری سیلسیس، بھدرواہ میں 0.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ راجوری میں 2 ڈگری سیلسیس اور رامبن میں 4.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لداخ میں سرد حالات نے اپنی گرفت کو سخت کر دیا، کارگل میں منفی 9.5 ڈگری سیلسیس، لیہہ میں منفی 8.6 ڈگری سیلسیس اور نوبرا میں منفی 7.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔

اگلے سات دنوں کے دوران درجۂ حرارت کا حال

محکمۂ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے بتایا کہ جموں و کشمیر میں اگلے سات دنوں کے دوران درجۂ حرارت میں مزید 1 سے 2 ڈگری سیلسیس کی کمی متوقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر ڈویژن میں کئی مقامات پر اور جموں ڈویژن میں کچھ مقامات پر ہلکی سے درمیانی دھند پڑنے کا امکان ہے۔

ان کے مطابق یکم دسمبر تک موسم عام طور پر خشک رہے گا۔ 2 دسمبر کی سہ پہر تک بادلوں کی توقع ہے۔ اس دن کچھ اونچائی والے علاقوں میں بہت ہلکی برفباری کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ 3 اور 4 دسمبر کو موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ بادل 5 دسمبر کو واپس آسکتے ہیں۔ اس کے بعد 6 دسمبر سے 10 دسمبر تک موسم خشک رہے گا۔

ڈاکٹر احمد نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ وادی کے مختلف حصوں سے اٹھنے والی دھول ایک طویل فاصلے تک چلنے والا ماحول ہے۔ انہوں نے کہا، "سیٹیلائٹ امیجز سے پتہ چلتا ہے کہ ایتھوپیا کے کچھ حصوں سے دھول ہندوستان کی طرف اڑ رہی ہے۔ اس کا اثر ہوا کی سمت پر منحصر ہے۔"

