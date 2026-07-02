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بھارتی ایئرٹیل اور حکومتِ جموں کشمیر کا مشترکہ اقدام، طلبہ کو جدید مہارتوں سے آراستہ کرنے کی کوشش
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پروگرام کا افتتاح کیا اس دوران 'ٹیچر ایپ' کو بھی متعارف کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 2, 2026 at 5:42 PM IST
جموں: جموں و کشمیر حکومت نے بھارتی ایئرٹیل فاؤنڈیشن (BAF) کے اشتراک سے 'لائف اسکلز کریکولم امپلیمینٹیشن' پروگرام شروع کیا ہے، جس کا مقصد یونین ٹیریٹری کے اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں میں زندگی کی ضروری اور ہمہ جہت صلاحیتیں پیدا کرنا ہے تاکہ ان کی مجموعی نشوونما کو یقینی بنایا جا سکے۔
اس پروگرام کا باضابطہ افتتاح لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھارتی ایئرٹیل فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین راکیش بھارتی متل، چیف ایگزیکٹو آفیسر نوریہ انصاری اور حکومت کے سینئر حکام کے ساتھ مل کر کیا۔
اس موقع پر ایک روزہ تربیتی پروگرام بھی منعقد کیا گیا، جس میں بھارتی ایئرٹیل نے 'ٹیچر ایپ' اور لائف اسکلز سے متعلق کتابیں متعارف کرائیں تاکہ طلبہ اور اساتذہ جماعت ششم سے بارہویں تک کا سی بی ایس ای (CBSE) نصاب آسانی سے حاصل کر سکیں۔
'ٹیچر ایپ' بھارتی ایئرٹیل فاؤنڈیشن کا تیار کردہ ایک مفت ڈیجیٹل تعلیمی اور تربیتی پلیٹ فارم ہے، جس کا مقصد قومی تعلیمی پالیسی (NEP) 2020 کے مطابق اساتذہ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ اس ایپ میں منتخب کورسز، تدریسی کٹس، پوڈکاسٹس اور مصنوعی ذہانت (AI) پر مبنی تدریسی آلات شامل ہیں، جو کلاس روم میں بہتر تدریس میں مدد دیتے ہیں۔
یہ پروگرام طلبہ کو جدید دور کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے قابل بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں تنقیدی سوچ، مؤثر ابلاغ، جذباتی ذہانت، تخلیقی انداز میں مسائل حل کرنے اور درست فیصلے کرنے جیسی صلاحیتوں پر خاص توجہ دی گئی ہے۔
اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ ہنر پر مبنی تعلیم کے ذریعے طلبہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکتے ہیں، اور یہ ایسی روشنی ہے جو انسان کی باطنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم صرف کلاس روم تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلبہ کی فطری صلاحیتوں اور دلچسپیوں کو پہچانیں اور انہیں کھیل، فنون اور سماجی خدمت جیسے شعبوں میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کریں۔
انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جاپان میں 2011 کے تباہ کن زلزلے اور سونامی کے بعد وہاں کی حکومت نے طلبہ کو یہ سکھایا کہ زندگی کے مختلف چیلنجوں کا سامنا کیسے کیا جائے اور ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کیسے کی جائے۔
منوج سنہا نے کہا کہ طلبہ پر معاشرے اور والدین کی توقعات کا دباؤ ہوتا ہے، اس لیے انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا صحیح طریقہ سکھانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دور دراز دیہات کے طلبہ کو بھی معیاری تعلیم فراہم کی جا سکتی ہے، اور لائف اسکلز کی تربیت اس سمت میں ایک نئی شروعات ہے، جسے محکمہ تعلیم اور بھارتی ایئرٹیل فاؤنڈیشن نے مشترکہ طور پر شروع کیا ہے۔
بھارتی ایئرٹیل فاؤنڈیشن کی جانب سے 2024 میں شروع کی گئی ٹیچر ایپ سے ملک بھر کے تقریباً 2.3 لاکھ اساتذہ وابستہ ہیں۔ اس میں 45 سے زائد مصنوعی ذہانت (AI) ٹولز، 2,800 سے زیادہ تعلیمی ویڈیوز، دیگر تدریسی وسائل اور استعمال کے لیے تیار مواد موجود ہے۔
یہ ایپ والدین بھی استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ طلبہ مختلف کورسز مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ فاؤنڈیشن کے معیاری تعلیمی معاونتی پروگرام کے ذریعے جموں و کشمیر حکومت کے تعاون سے اسکولوں میں مجموعی تعلیمی معیار بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔
اس پروگرام کے تحت طلبہ کو بااختیار بنانے، اسکولی قیادت مضبوط کرنے، اساتذہ کی شمولیت بڑھانے، والدین اور مقامی برادری کو تعلیم سے جوڑنے اور اسکولوں کا ماحول بہتر بنانے پر توجہ دی جائے گی۔
بھارتی ایئرٹیل فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین راکیش بھارتی متل نے محکمہ تعلیم جموں و کشمیر کے ساتھ اشتراک پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے طلبہ کے لیے لائف اسکلز کی کتابوں کے اجرا کو خوش آئند قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ ٹیچر ایپ پر بارہویں جماعت تک کا سی بی ایس ای نصاب دستیاب ہے، تاہم طلبہ کو مصنوعی ذہانت (AI) کو صرف معاون کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، اس کا مکمل متبادل نہیں بنانا چاہیے۔ ان کے مطابق طلبہ AI پر حد سے زیادہ انحصار کر رہے ہیں، جس سے ان کی تنقیدی سوچ متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ AI پر مکمل انحصار نہ کریں بلکہ اسے اپنی بہتری اور سیکھنے کے لیے استعمال کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ لائف اسکلز کورسز سے طلبہ کی سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، اور وزیر اعظم نریندر مودی کے وکست بھارت کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے نوجوانوں کو بااختیار بنانا ناگزیر ہے۔
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