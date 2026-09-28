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ریاستی حیثیت کے نام پر این سی ذیلی مسلم قوم پرستی کو ہوا دی رہی ہے: سنیل شرما
بی جے پی نے ریاستی حیثیت کی قرارداد میں 1953، آرٹیکل 370 اور خودمختاری پر ایک بار پھر شدید اعتراض ظاہر کیا۔
Published : September 28, 2026 at 6:57 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے پیر کو اعتراف کیا کہ انہوں نے اسمبلی میں حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کی جانب سے ریاستی حیثیت کی بحالی سے متعلق منظور کی گئی قرارداد کی سخت مخالفت کی۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ اس قرارداد کو دو سابقہ قراردادوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جن میں 1953 سے پہلے کی پوزیشن کی بحالی، آرٹیکل 370 کے تحت خصوصی حیثیت کی بحالی اور مسلم ذیلی قوم پرستی کا ذکر تھا۔
بی جے پی کے رکن اسمبلی اور جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے اس وقت اسمبلی میں احتجاج اور واک آؤٹ کیا جب حکومتی بنچوں نے یہ قرارداد منظور کی۔
یہ قرارداد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کو پیش کی تھی۔ اس میں نیشنل کانفرنس کی اُس وقت کی حکومت، جس کی قیادت فاروق عبداللہ کر رہے تھے، کی جانب سے سال 2000 میں منظور کی گئی خودمختاری کی قرارداد کا حوالہ دیا گیا ہے۔ بی جے پی نے اسی حوالے کی مخالفت کی اور آج اسمبلی میں احتجاج کرتے ہوئے کارروائی میں خلل ڈالا۔
سنیل شرما نے پریس کانفرنس میں کہا: "ریاستی حیثیت کی آڑ میں حکمران جماعت کی جانب سے پیش اور منظور کی گئی قرارداد میں 2000 کی قرارداد کا حوالہ ہے، جو 1953 کی پوزیشن کی بحالی کی بات کرتی ہے، جبکہ 2024 کی قرارداد میں آرٹیکل 370 کے ساتھ ریاستی حیثیت کی بحالی کی بات کی گئی ہے۔"
انہوں نے کہا کہ "آئین کا بنیادی ڈھانچہ سیکولرازم" ہے اور ان کے مطابق "یہ قرارداد اس بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی کرتی ہے کیونکہ یہ فرقہ وارانہ ہے۔" سرینگر میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران شرما نے دعویٰ کیا: "ان کا (نیشنل کانفرنس کا) بنیادی ایجنڈا جموں و کشمیر میں بھارتی آئین نافذ نہ کرنا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جموں و کشمیر ریاست کی مسلم اکثریتی شناخت ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "یہ مکمل طور پر فرقہ وارانہ ہے۔ ایسا کیسے ہوسکتا ہے؟ ہم مذہب کی بنیاد پر ریاستی حیثیت نہیں دیں گے اور نہ ہی ایسی جگہ آئینِ ہند کے نفاذ سے انکار کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ ہم اسے مسلم ذیلی قوم پرستی کہتے ہیں۔"
تاہم سنیل شرما نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ "بی جے پی ریاستی حیثیت کی بحالی کے حق میں ہے" اور اگر نیشنل کانفرنس کی قرارداد میں خودمختاری اور 1953 سے پہلے کی پوزیشن کا حوالہ نہ ہوتا تو پارٹی اس کی حمایت کرتی۔ انہوں نے کہا، "ہم ریاستی حیثیت بحال کریں گے، ہمارا ایجنڈا اسے بحال کرنا ہے۔ لیکن ہم ایسی قرارداد کی حمایت نہیں کرسکتے جس میں 1953 سے پہلے کی پوزیشن اور خودمختاری شامل ہو۔ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اس لیے ہم اس کی مخالفت کریں گے۔"
شرما نے کہا کہ جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اور بی جے پی عمر عبداللہ کو "جموں و کشمیر اسمبلی کو یہاں پاکستان کے ایجنڈے کا پلیٹ فارم بنانے" کی اجازت نہیں دے سکتی، جہاں ایسی قراردادیں لائی جائیں جن میں ذیلی قوم پرستی کی بات ہو۔ انہوں نے کہا، "ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر عمر عبداللہ کے پاس اخلاقی جواز ہے تو انہیں صرف ریاستی حیثیت کی بحالی پر قرارداد لانی چاہیے۔ آپ اس کے ساتھ 1953 اور آرٹیکل 370 کو شامل نہیں کرسکتے۔"
سنیل شرما نے کہا کہ کشمیر ایک جامع خطہ ہے جہاں مختلف قومیتوں اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور اسے آسام اور شمال مشرقی ریاستوں کی طرح کسی خصوصی تحفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، "کشمیر کی شناخت جامع ہے۔ آپ اس بنیاد پر اپنے مطالبے کو نہیں رکھ سکتے کہ یہ مسلم اکثریتی ریاست ہے اور اسے خصوصی حیثیت ملنی چاہیے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ہند نے جموں و کشمیر میں ڈومیسائل کے لیے 15 سال کی شرط شامل کرکے زمین اور ملازمتوں کے تحفظ کی فراہمی کی ہے۔ جموں و کشمیر میں باہر کے لوگوں کی جانب سے زمین خریدنے کے سوال پر شرما نے کہا کہ یہ نریندر مودی اور بی جے پی کا ایجنڈا ہے۔
انہوں نے کہا، "عمر عبداللہ ہمارے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم ان کی اچھی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ایجنڈے کو پورا کرنے میں کامیاب ہوں اور بہار اور اتر پردیش کے رہائشی یہاں آتے رہیں۔"
ادھر، سابق وزیر اور اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے اتوار کو دعویٰ کیا کہ "ممبئی کے چاولہ صاحب" اور "دہلی میں قائم ایک کمپنی" نے سرینگر میں ہوٹل کی تعمیر کے لیے زمین خریدی ہے۔
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