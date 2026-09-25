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اسٹیٹ ہُڈ پر سیاسی صفوں میں اختلاف؛ بھاجپا، این سی، پی ڈی پی کے الگ الگ موقف
اسٹیٹ ہڈ کی قراردار پر این سی ، سی پی آئی ایم کے اراکین حامی، بی جے پی مخالف، پی ڈی پی کا مبہم بیان۔
Published : September 25, 2026 at 1:16 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 2:10 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کو جوں ہی وقفہ سوالات کے بعد ریاستی حیثیت کی مکمل بحالی (Statehood Restoration) سے متعلق قرارداد پیش کی، اپوزیشن جماعتوں خاص کر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے سخت اعتراض ظاہر کرتے ہوئے ہنگامہ شروع کیا۔ ہنگامہ کے باعث اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے ایوان کی کارروائی نصف گھنٹے کے لیے ملتوی کردی۔
وقفہ سوالات کے بعد اسمبلی کارروائی پھر سے شروع ہونے کے بعد بھاجپا نے پھر ہنگامہ کیا اور عمر عبداللہ کی جانب سے ریاستی درجہ کی بحالی کی مانگ کو "اسٹیٹ ہُڈ کی بحالی کو جان بوجھ کر موخر کرنے کی ایک سوچی سمجھی چال" سے تعبیر کیا۔
اراکین اسمبلی کا رد عمل
لیڈر آف اپوزیشن اور سینئر بی جے پی لیڈر سنیل شرما نے کہا کہ "بھاجپا عمر عبداللہ کی اس قرارداد کو مسترد کرتی ہے۔" انہوں نے اس سے قبل خودمختاری سے متعلق پیش کی گئی قرارداد کا حولہ دیتے ہوئے کہا: "اس (ریزولیوشن) میں خودمختاری کی وہی پرانی قرارداد بھی شامل ہے جسے اُس وقت کی اٹل بہاری واجپائی حکومت کے دوران پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا تھا۔"
سنیل شرما نے بی جے پی کی مرکزی حکومت کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا اپنے وعدے کو پورا کرے گی، اور اسٹیڈ ہُڈ کو بحال کیا جائے گا تاہم اس طرح کی سازشوں سے این سی نہ صرف اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ اس وہ ریاستی درجہ کی بحالی کو طول دینا چاہتی ہے۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے سینئر لیڈر اور رکن اسمبلی برائے پلوامہ، وحید الرحمن پرہ، نے بھی این سی کی سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ "نیشنل کانفرنس کو قرارداد میں دفعہ 370 اور 35-اے کو شامل کرنا چاہیے تھا۔"
بی جے پی پر تنقید
نیشنل کانفرنس (این سی) کے سینئر لیڈر اور پانپور سے ایم ایل اے، جسٹس (ر) حسنین مسعودی، نے بی جے پی کی جانب سے اسٹیڈ ہڈ ریزولیوشن پر اعتراض کو 'بد نیتی' سے تعبیر کرتے ہوئے کہا : "انہیں (بی جے پی) کو اسٹیٹ ہُڈ کی بحالی پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ان کی نیت شک آور ہو جاتی ہے۔"
انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ریاستی درجے کی بحالی میں دو سال کی تاخیر کی۔ انہوں نے مرکزی حکومت کو اپنا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اسٹیٹ ہڈ کی بحالی پر این سی کا موقف بالکل واضح ہے۔
سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے کولگام، ایم وائی تاریگامی نے اسٹیڈ ہُڈ سے متعلق این سی کے ریزولیوش کی حمایت کرتے ہوئے کہا: "جو عمر عبداللہ نے اسمبلی میں ریزولیوشن پیش کیا اس پر ہنگامہ نہیں بلکہ بحث ہونی چاہئے۔" انہوں نے اسمبلی میں ہنگامے کو بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے بھاجپا کو مشورہ دیا کہ وہ اسمبلی میں ہنگامے کے بجائے عوامی مسائل اٹھائیں۔
کانگریس کی حمایت
شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ سے منتخب ایم ایل اے اور سینئر کانگریس لیڈر نظام الدین بٹ نے این سی کے ریزولیشن کی حمایت کرتے ہوئے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "اسمبلی میں پیش کیے گئے ریزولیشن کا اصل متن جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی سے متعلق ہے اور یہی کانگریس کا بھی موقف ہے، اس لیے ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔"
انہوں نے اس ریزولیشن پر بی جے پی کی مخالفت کو "بے جا" اور "بہانہ" قرار دیتے ہوئے کہا: "وہ (بی جے پی) نہیں چاہتے کہ اسٹیڈ ہُڈ بحال ہو، اگر مرکزی سرکار کو اسٹیڈ ہڈ بحال کرنا ہی ہوتا تو وہ سپریم کورٹ کے حکم کا احترام کرتے۔"
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