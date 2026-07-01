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جموں و کشمیر کو محاذِ جنگ کے بجائے امن کا راستہ بنایا جائے: محبوبہ مفتی
محبوبہ مفتی نے پاکستان اور چین کے ساتھ مذاکرات اور سرحدی راستے کھولنے کی وکالت کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 1, 2026 at 8:59 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی نے حکومتِ ہند کو پاکستان اور چین کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ چین نے لداخ میں "وسیع رقبے" پر قبضہ کر رکھا ہے۔
بدھ کو سرینگر میں صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں و کشمیر، جو بھارت اور پاکستان کے درمیان "جنگ کا میدان" بن چکا ہے، اسے دونوں ممالک کے درمیان "امن کا پل" بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری دتا تریہ ہوسابالے کے عوامی روابط اور ثقافتی تبادلوں سے متعلق بیان، نیز بنکاک اور سری لنکا میں ہونے والی مبینہ ٹریک ٹو سفارت کاری کا بھی خیر مقدم کیا۔
محبوبہ نے کہا: "میرا خیال ہے کہ دنیا کا نظام بدل رہا ہے۔ جموں و کشمیر میں بہت سے تجربات کیے گئے، جن میں 2019 کا خطرناک تجربہ بھی شامل ہے، لیکن حالات نہیں بدلے۔ اب چھاپے معمول بن چکے ہیں، روزانہ لوگوں پر پی ایس اے اور یو اے پی اے عائد کیا جا رہا ہے اور گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور امریکہ ایک سال تک کشیدگی اور لڑائی کے باوجود آخرکار مذاکرات کی میز پر آئے، کیونکہ ایران نے امریکہ کو بات چیت پر مجبور کر دیا۔ محبوبہ مفتی نے کہا: "ہمارے وزیر اعظم کی پہچان صرف ان کے اختیار یا وزارت عظمیٰ کے دور سے نہیں ہوگی، بلکہ تنازعات اور مسائل کے حل سے ہوگی۔ ان کے پاس جموں و کشمیر کو امن کا پل بنانے کا ایک سنہری موقع ہے، جس کی شروعات اٹل بہاری واجپائی نے کی تھی۔"
آبنائے ہرمز اور جموں و کشمیر کا تقابل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر بھی آبنائے ہرمز کی طرح تزویراتی لحاظ سے انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا: "ایران نے آبنائے ہرمز کو ایک تزویراتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اسی طرح جموں و کشمیر جنوبی ایشیا سے وسطی ایشیا جانے کا دروازہ بن سکتا ہے۔ اگر لداخ کے راستے یارقند، خوتان اور کاشغر جانے والے سرحدی راستے دوبارہ کھول دیے جائیں تو یہ ممکن ہے۔ لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک پاکستان اور چین کے ساتھ بات چیت نہ ہو۔"
محبوبہ نے مزید کہا: "2019 کے بعد چین نے جموں و کشمیر کے معاملات میں مداخلت شروع کی اور لداخ میں وسیع رقبے پر قبضہ کر لیا۔ ہماری خودمختاری اور سالمیت پر کوئی سمجھوتہ کیے بغیر ہمیں پونچھ - اولاکوٹ، اُوڑی - مظفرآباد روڈ اور شاردا پیٹھ جیسے سرحدی راستے دوبارہ کھولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔" انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے پاس یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ پرانی دشمنی کو بھلا کر جموں و کشمیر کو جنگ کا میدان بنانے کے بجائے امن کا پل بنائیں۔
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