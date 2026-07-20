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پونچھ لینڈ سلائڈنگ میں مزید 7افراد کی موت، ہلاکتوں کی تعداد 20سے تجاوز
سرحدی ضلع پونچھ میں گزشتہ روز سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ کے سبب 17افراد ہلاک ہو گئے۔
پونچھ میں بادل پھٹنے کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوگئی (فائل فوٹو: اے این آئی)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 20, 2026 at 6:13 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک): جموں کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ کے لورن علاقے میں پیر کو ایک اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعے میں سات افراد فوت ہوئے ہیں۔ صوبہ جموں کے پیر پنجال علاقے میں گزشتہ روز سے جاری بارشوں، لینڈ سلائڈنگ، بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں کے سبب اب تک دو درجن کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ سات افراد ہنوز لاپتہ ہیں۔