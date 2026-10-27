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جموں و کشمیر میں آج کابینہ کی توسیع، حلیف جماعت کانگریس نے بنائی دوری
عمر عبداللہ نے سنیچر کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کر کے نئے وزراء کی تقریبِ حلف برداری کے لیے وقت مانگا تھا۔
Published : October 27, 2026 at 10:07 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آج وزراء کونسل میں تبدیلی اور توسیع کرنے والے ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ تجربہ کار قانون سازوں کو اپنی کابینہ میں جگہ دیں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صبح 10:30 بجے لوک بھون میں نئے وزراء کو حلف دلائیں گے۔
یہ توسیع نیشنل کانفرنس کے اقتدار میں دو سال مکمل ہونے پر ہو رہی ہے۔ وزارت کے عہدے کی دوڑ میں سب سے آگے تجربہ کار ایم ایل اے علی محمد ساگر، الطاف کالو، شمیمہ فردوس، ارجن سنگھ راجو اور اعجاز جان شامل ہیں۔ ستیش شرما، جن کے پاس فوڈ، سول سپلائیز اینڈ کنزیومر افیئرز، ٹرانسپورٹ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کے پورٹ فولیو ہیں، ان کو کابینہ سے ہٹایا جانا طے ہے۔ وہ جموں کے رہنے والے ہیں اور 44 سال کی عمر میں حکومت کے سب سے کم عمر وزیر ہیں۔
نئے وزراء کی فہرست کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے سیاسی حلقوں میں قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ عمر عبداللہ نے سنیچر کے روز منوج سنہا سے ملاقات کر کے نئے وزراء کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ان سے وقت مانگا تھا۔ کئی ایم ایل اے کابینہ میں شامل ہونے کے لیے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے لابنگ کر رہے تھے، لیکن وزیر اعلیٰ نے ان سے کہا کہ فہرست فائنل ہو چکی ہے، اس لیے وہ واٹس ایپ نہ کریں اور نہ ہی ان کے دروازے کھٹکھٹائیں۔
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جموں و کشمیر کو چلانے والے نو تنظیم ایکٹ کے مطابق، جموں و کشمیر کابینہ میں 90 ارکان پر مشتمل اسمبلی کی کل تعداد کے 10 فیصد سے زیادہ ارکان نہیں ہو سکتے۔ حکومت میں وزیر اعلیٰ کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ آٹھ وزراء ہو سکتے ہیں۔ موجودہ وزراء کونسل میں تین جموں سے اور دو کشمیر سے ہیں، جب کہ تین نشستیں خالی ہیں۔
ایک نشست کانگریس کے لیے ریزرو رکھی گئی ہے، جس نے ریاست کا درجہ بحال نہ ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے اس سے دوری اختیار کر رکھی ہے۔ نیشنل کانفرنس کی اعلیٰ قیادت نے ایک دن پہلے جموں و کشمیر کانگریس کے صدر طارق قرہ سے رابطہ کیا اور انہیں کابینہ میں جگہ دینے کی پیشکش کی۔ لیکن معلوم ہوا ہے کہ قرہ نے کابینہ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور حکومت کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔
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