رامبن میں کشیدگی جاری، لاپتہ نوجوان کی تلاش تیز، گئو رکشکوں کے حملے نے کھڑا کیا طوفان
ذرائع کے مطابق گئو رکشکوں سے جان بچانے کے لیے نالہ میں کود پڑنے والے نوجوان کے زندہ ہونے کے امکانات کم ہیں۔
By PTI
Published : April 14, 2026 at 2:17 PM IST
بانہال: جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں مبینہ گئو رکشک کے تعاقب کے دوران نالہ میں چھلانگ لگانے والے نوجوان کی تلاش کے لیے منگل کو تیسرے روز بھی کئی اداروں پر مشتمل سرچ آپریشن جاری ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے اُس وقت تیز بہاؤ والے نالے میں گر گیا یا کود پڑا جب اسے گاڑی میں گاے لے جانے پر گاؤ رکشکوں نے مارا پیٹا۔
اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) تشکیل دی گئی ہے اور چار افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سرینگر -جموں قومی شاہراہ پر ضلع بھر میں کشیدگی اور احتجاج دیکھنے کو ملا۔ مقامی باشندوں جن میں متاثرہ شخص کے اہلِ خانہ بھی شامل تھے، نے پیر کو شاہراہ پر چار گھنٹوں سے بھی زائد وقت تک احتجاج کیا جس کے سبب ٹریفک کی نقل و حرکت متاثر ہوئی۔
25 سالہ تنویر احمد چوپان، جو اُکھڑال، پوگل کا رہائشی ہے، اتوار کو جموں سے اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا۔ وہ ٹاٹا موبائل گاڑی میں ایک دودھ دینے والی گاے اور دو بچھڑے لے جا رہا تھا، اور مقامی لوگوں کے مطابق گاؤ رکشکوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے مارا پیٹا۔ عینی شاہدین کے مطابق، اپنی جان بچانے کی کوشش میں تنویر احمد نے قریبی نالہ بشلری میں چھلانگ لگا دی۔ چنانچہ اتوار کو ہی اس کی تلاش شروع کر دی گئی۔
شبانہ وقفے کے بعد پیر اور اب آج منگل کی صبح دوبارہ سرچ آپریشن شروع کیا گیاہے۔ پولیس، ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کی ٹیمیں مقامی رضاکاروں کے ساتھ مل کر نالے میں پھیلے بڑے پتھروں کے درمیان تلاش کر رہی ہیں، کیونکہ خدشہ ہے کہ لاش ان کے نیچے پھنس گئی ہو۔
حکام کے مطابق، مشکل علاقے میں یہ آپریشن جاری ہے اور ٹیمیں نالے کے نشیبی حصوں میں بھی مشترکہ طور پر تلاش کر رہی ہیں۔ لاپتہ شخص کے کئی رشتہ دار بھی تلاش میں شامل ہو گئے ہیں، جب کہ کچھ لوگ نالے کے کنارے خیمہ زن ہیں، بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اور جلد از جلد اس کی بازیابی کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ تلاش کا یہ عمل تیسرے دن بھی جاری ہے۔
