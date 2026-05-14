جموں کا گاندھی نگر اسکول مقتول پرنسپل کلدیپ بڈیال کے نام سے منسوب
گورنمنٹ بائز ہائر سیکنڈری اسکول، گاندھی نگر ، جموں کے سابق پرنسپل کو سال 1999 میں طالب علم نے قتل کر دیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 14, 2026 at 8:34 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر حکومت نے جمعرات کو جموں کے گاندھی نگر علاقے میں واقع گورنمنٹ بائز ہائر سیکنڈری اسکول کا نام اس کے سابق پرنسپل کلدیپ کمار بڈیال کے نام پر رکھا۔ بڈیال کو سال 1999 میں ایک طالب علم نے قتل کر دیا تھا۔ اب اسکول کا نام "شری کلدیپ کمار بڈیال میموریل گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول گاندھی نگر" رکھا گیا ہے۔
مرحوم پرنسپل کی تعلیمی خدمات کو خراج پیش کرتے ہوئے وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے اسکول کے نئے نام کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں انہوں نے مرحوم بڈیال کی تعلیم کے میدان میں خدمات کو یاد کیا۔ کلدیپ کمار بڈیال کو 3 فروری 1999 کو اسی اسکول کے ایک طالب علم ہرجیت سنگھ نے اس وقت قتل کر دیا تھا جب پرنسپل نے پریکٹیکل امتحان سے متعلق جعلی دستاویز جاری کرنے سے انکار کیا تھا۔
ہرجیت سنگھ نے پرنسپل پر تیز دھار والے چھرے سے حملہ کیا جس میں وہ شدید زخمی ہوگئے تھے۔ حملے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہوگیا تھا جبکہ بڈیال کو فوری طور اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ بعد میں حملہ آور کو نیپال سرحد سے گرفتار کیا گیا تھا اور عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔
گزشتہ سال وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اسکول احاطے میں بڈیال کا مجسمہ نصب کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ اسکول کو مرحوم پرنسپل کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔
آج سکینہ ایتو نے اسکول کا نیا نام رکھا اور اس استاد کی خدمات کو خراج پیش کیا جس نے اصولوں پر سمجھوتہ کیے بغیر فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان قربان کی۔ سکینہ ایتو نے کہا: "مجھے خوشی ہے کہ آج اس اسکول کو اُس پرنسپل کے نام سے منسوب کیا گیا ہے جو ایک طالب علم کے ہاتھوں اسکول کے اندر شہید ہوئے تھے۔ یہ خاندان کے لیے بھی فخر کا لمحہ ہے کیونکہ اب ہمیشہ کے لیے پرنسپل کا نام اسکول کے ساتھ جڑ گیا ہے۔"
انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو بھی اس قدم کا کریڈٹ دیا۔ ان کا کہنا تھا: "سب سے پہلے یہ تجویز فاروق عبداللہ نے دی تھی اور اب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی کوششوں سے یہ ممکن ہو سکا۔"
اپنی ذاتی زندگی کے ایک المناک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے کہا کہ وہ بڈیال خاندان کے درد کو محسوس کر سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اپنے والد کو ملی ٹنٹس کے حملے میں کھویا تھا۔
انہوں نے کہا: "میں اُس خاندان کے درد کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں جس نے ایک مجرمانہ حرکت میں اپنے والد کو کھو دیا، کیونکہ میں نے بھی 1994 میں اپنے والد کو اُس وقت کھو دیا تھا جب جموں شہر کے تلاب کھٹیکاں علاقے میں ملی ٹنٹس نے انہیں گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ اُس وقت میں زیر تعلیم تھی۔ آج یہ خاندان کے لیے دکھ کے ساتھ فخر کا لمحہ بھی ہے۔"
تقریب میں رکن اسمبلی چودھری وکرم رندھاوا بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا: "میرے والد مرحوم چودھری پیارا سنگھ اُس وقت یہاں کے ایم ایل اے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے والد اور میں اُن پہلے لوگوں میں شامل تھے جو واقعے کے بعد اسکول پہنچے تھے۔ ہم پہنچنے سے پہلے ہی بڈیال صاحب کو اسپتال لے جایا گیا تھا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے۔"
ایم ایل اے نے مجرم کو عمر قید کے بجائے سزائے موت دیے جانے کی سفارش کرتے ہوئے سوال کیا: "جب قاتل جیل سے باہر آئے گا تو خاندان پر کیا گزرے گی؟"
مرحوم پرنسپل کی بیٹی آشیمہ بڈیال نے بھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا"میرے والد نے اسکول میں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے جان قربان کی تھی۔ آج جب اسکول ان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے تو میری آنکھیں لوگوں کے درمیان اپنے والد کو تلاش کر رہی ہیں۔ میں سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیشہ ہمارے خاندان کا ساتھ دیا اور ہر ممکن مدد فراہم کی۔"
