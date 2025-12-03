ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر ریزرویشن احتجاج کی ڈیڈ لائن برقرار، حکومت کی طرف سے ریزرویشن کوٹہ پر 'وضاحت کی کمی' بنی وجہ
اوپن میرٹ امیدوار 23 دسمبر کو وزیراعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کی علامتی پہلی برسی پر احتجاج کرنے پر غور کر رہے ہیں۔
سری نگر: جموں و کشمیر حکومت کی طرف سے ریزرویشن کوٹہ پر 'وضاحت کی کمی' کو احتجاج کی آخری تاریخ کو برقرار رکھنے کی وجہ بتایا جا رہا ہے۔ جنرل امیدواروں کا الزام ہے کہ ان کے خدشات کو دور نہیں کیے گئے ہیں۔
عمر عبداللہ حکومت نے ریزرویشن کے معاملے پر کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی رپورٹ کو منظوری دے دی ہے جو جون سے زیر التواء تھی۔
ریزرویشن میں توسیع کی وجہ سے سرکاری ملازمتوں میں سکڑتے مواقع پر اوپن میرٹ کے امیدواروں میں احتجاج اور عدم اطمینان کے بعد کابینہ کے پینل کو ریزرویشن پالیسی پر نظرثانی کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ بی جے پی کی قیادت والی حکومت نے 2024 میں مزید گروپوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کوٹے میں توسیع کے بعد ریزرویشن کا حصہ 60 فیصد سے زیادہ ہے۔
اس نے 1992 میں اندرا ساہنی کے فیصلے کے اپنے تاریخی فیصلے میں سپریم کورٹ کی طرف سے مقرر کردہ 50 فیصد کی حد سے زیادہ کوٹہ بڑھا دیا ہے۔
اوپن میرٹ امیدواروں کی وکالت کرنے والے ایک گروپ کے نمائندے ساحل پرے نے کہا کہ، "ہم کابینہ کے اجلاس کے بعد حکومت سے وضاحت کی توقع کر رہے تھے۔ لیکن کوئی دستاویز عام نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی اوپن میرٹ کے لیے ریزرویشن کا فیصد بتایا گیا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ ریزرویشن پالیسی میں ترمیم پر حکومت کو دیے گئے الٹی میٹم پر ’ان کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں‘ ہے۔
3 دسمبر 2024 کو، جموں کشمیر میں عمر عبداللہ حکومت کے چارج سنبھالنے کے دو ماہ بعد، اوپن میرٹ امیدواروں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا۔ اس احتجاج کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہوئی کیونکہ اس کی قیادت نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی کر رہے تھے۔
اب ایک سال بعد، روح اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے 20 دسمبر کو پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے اختتام سے قبل ریزرویشن کا مسئلہ حل نہیں کیا تو نیا احتجاج کیا جائے گا۔ واضح رہے موجودہ وقت میں ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی کا سیاسی قد کشمیر میں بڑھ گیا ہے اور ان کی پارٹی قیادت کے خلاف کھلی بغاوت نے انہیں نوجوانوں میں خاصی مقبولیت دلا دی ہے۔
اندرونی طور پر معلوم ہوا کہ ابھی تک یہ منصوبہ ختم نہیں ہوا ہے اور روح اللہ اوپن میرٹ امیدواروں کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ کے جاری اجلاس کے بعد میٹنگ کریں گے۔ یہ احتجاج عارضی طور پر 23 دسمبر کو مقرر کیا گیا ہے، جو سری نگر میں گپکر روڈ پر واقع وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر طلباء کے احتجاج کے ایک سال کی مناسبت سے ہے۔
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ کابینہ کے پینل نے عام امیدواروں کو ان کی نشستوں اور ملازمتوں میں حصہ 50 فیصد تک بڑھا کر توازن قائم کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اوپن میرٹ امیدواروں میں تقریباً 20 فیصد اضافہ ہوا ہے جو جموں و کشمیر کی کل آبادی کا تقریباً 70 فیصد ہیں۔
لیکن حکومت نے باضابطہ طور پر معقولیت کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی ہیں کیونکہ انہیں ان لوگوں کی طرف سے ردعمل کا خدشہ ہے جن کا کوٹہ کم کیا گیا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ریزرویشن قوانین میں ترمیم پسماندہ علاقوں کے رہائشی (RBA) اور اقتصادی کمزور طبقے (EWS) کے کوٹہ فیصد کو کم کرکے انجام دی گئی ہے۔
ساحل پرے نے کہا کہ، " اگر انہوں نے آر بی اے سے فیصد کاٹ لیا ہے، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ حکومت کو ابہام کو دور کرنا چاہیے اور آفس آفس کھیلنے سے گریز کرنا چاہیے۔"
پرے وزیر اعلیٰ کی طرف اشارہ کر رہے تھے جنہوں نے کہا ہے کہ کابینہ کی طرف سے منظور کردہ تجویز کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو ان کی منظوری کے لیے بھیجا گیا ہے، جو کہ کابینہ کے فیصلوں کی منظوری کے لیے یو ٹی میں ایک سرکاری طریقہ کار ہے۔
عبداللہ نے اپنی پارٹی کے رکن اسمبلی روح اللہ کا نام لیے بغیر طنز کرتے ہوئے کہا کہ، ’’جو لوگ ریزرویشن کے معاملے پر کچھ نہ کرنے کا طعنہ دے رہے تھے، انھوں نے ہمیں دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو احتجاج کریں گے‘‘۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ’’اس (ریزرویشن پالیسی) کو معقول بنانے کی کوشش کی گئی ہے جیسا کہ لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔
