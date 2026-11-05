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نومبر سے راشن کی تقسیم کے لیے چہرے کی شناخت لازمی، جموں کشمیر کے راشن ڈیلروں نے کی مخالفت
راشن ڈیلروں نے آمدن، اسمارٹ موبائل، انٹرنیٹ کی دستیابی سمیت کئی کا حوالہ دیتے ہوئے اعتراض ظاہر کیا ہے۔
Published : November 5, 2026 at 6:56 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نومبر سے تمام سرکاری راشن ڈیپوز (فیئر پرائس شاپس) پر چہرے کی شناخت (Face Authentication) کے ذریعے راشن تقسیم کرنے کا نظام شروع کرنے جا رہی ہے۔ تاہم پورے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے راشن ڈیلر حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔
یونیک آئیڈینٹیفکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) نے رواں سال 29 ستمبر کو کولکتہ میں الیکٹرانک پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم (ePDS) کے لیے چہرے کی شناخت کی سہولت متعارف کرائی تھی۔ اس کا مقصد راشن لینے والوں کی شناخت کی تصدیق کے لیے ایک اضافی طریقہ فراہم کرنا ہے، خاص طور پر ان حالات میں جب انگلیوں کے نشانات کے ذریعے شناخت کی تصدیق نہیں ہو پاتی۔
تاہم، جموں و کشمیر کے تقریباً 6,643 راشن ڈیلر محکمہ خوراک، شہری رسد اور امور صارفین کی جانب سے 8 اکتوبر کو جاری کیے گئے اس حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، جس کے تحت چہرے کی شناخت کے نظام کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔
محکمہ کی جانب سے جاری سرکاری حکم نامے میں کہا گیا ہے: "محکمہ اگلے راشن تقسیم کے مرحلے سے جموں و کشمیر کی تمام سرکاری راشن دکانوں پر آدھار FaceIT ایپ کے ذریعے چہرے کی شناخت کی سہولت شروع کرنا چاہتا ہے۔ پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم (PDS) میں اصلاحات کے تحت یہ ایک اہم قدم ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ چہرے کی شناخت کا نظام راشن کی تقسیم کو شفاف بنانے اور مستحق افراد کی ضروریات کو مدنظر رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔"
حکم نامے کے مطابق اس نظام سے شناخت کی تصدیق کا عمل آسان ہوگا اور بزرگوں، مزدوروں اور کاریگروں کو درپیش ان مشکلات کا حل نکل سکے گا جن کے انگلیوں کے نشانات وقت کے ساتھ مدھم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ، خراب نیٹ ورک کی وجہ سے او ٹی پی (OTP) موصول نہ ہونے کی شکایات بھی دور ہوں گی۔
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے: "اس نظام سے کسی دوسرے شخص کے نام پر راشن حاصل کرنے اور جعلی شناخت کے ذریعے راشن لینے کے امکانات ختم ہوں گے۔ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ غذائی اجناس صرف حقیقی اور مستحق افراد تک پہنچیں۔ راشن کی غیر قانونی منتقلی اور چوری پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ تقسیم کے پورے عمل کو فوری، جیو ٹیگنگ کے ذریعے قابل نگرانی اور شفاف بنایا جا سکے گا۔"
حکم نامے کے مطابق اس نظام سے راشن لینے والوں کو مزید سہولت بھی ملے گی، کیونکہ شناخت کی تصدیق کے لیے نہ تو آدھار کارڈ ساتھ لانا ضروری ہوگا اور نہ ہی رجسٹرڈ موبائل نمبر کی ضرورت پڑے گی۔ اس سے راشن دکانوں کے کام کاج میں بھی بہتری آئے گی۔
حکومت نے ان فوائد کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ نومبر 2026 سے جموں و کشمیر کی تمام سرکاری راشن دکانوں پر چہرے کی شناخت کا نظام لازمی طور پر نافذ کیا جائے گا۔ حکم نامے میں متعلقہ حکام سے کہا گیا ہے کہ تمام راشن ڈیلروں کے اسمارٹ فونز میں FaceID ایپ انسٹال اور ترتیب دی جائے، انہیں ضروری تربیت دی جائے اور راشن لینے والوں کو اس نظام کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر معلوماتی مہم چلائی جائے۔
حکومتی فیصلے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے فیئر پرائس شاپ ڈیلرز ایسوسی ایشن جموں کے صدر اجے گپتا نے کہا کہ موجودہ نظام میں او ٹی پی اور آدھار کے ذریعے انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کے بعد راشن حاصل کرنا صارفین کے لیے آسان ہے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "اب یہ عمل بدل کر خاندان کے سربراہ کے چہرے کی شناخت سے جوڑا جا رہا ہے۔ اگر خاندان کا سربراہ بیمار ہو، ریاست سے باہر ہو یا کام کے سلسلے میں گھر سے دور ہو تو خاندان کے دوسرے افراد راشن کیسے حاصل کریں گے؟" گپتا نے کہا کہ راشن ڈیلر چاہتے ہیں کہ راشن کی آسان تقسیم کے لیے شناخت کی تصدیق کے تینوں طریقے برقرار رکھے جائیں۔
انہوں نے کہا: "جموں و کشمیر کے کئی دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی شدید مشکلات ہیں۔ وہاں ہم اس نظام کو کیسے چلا سکیں گے؟ اس کے علاوہ ہماری آمدنی پر بھی براہ راست اثر پڑے گا، کیونکہ ہمارا کمیشن راشن کی تقسیم سے منسلک ہے۔ زمینی حقائق اور ہماری مشکلات کو سمجھے بغیر ہم پر یہ اصول نافذ کیے جا رہے ہیں۔"
کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے تعلق رکھنے والے ایک اور راشن ڈیلر نثار احمد میر نے کہا کہ چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کا عمل صارفین کے لیے وقت طلب اور ڈیلروں کے لیے مہنگا ثابت ہوگا۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، ’’تمام ڈیلروں کے لیے FaceIT ایپ انسٹال کرنا لازمی ہے، جس کے لیے اسمارٹ فون ہونا ضروری ہے۔ جو ڈیلر اسمارٹ فون خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ اس حکم پر کیسے عمل کریں گے؟ ہمیں 100 کلو راشن پر صرف 180 روپے کمیشن ملتا ہے، جس سے بمشکل گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس کمیشن سے ہم اپنے بچوں کی اسکول فیس تک ادا نہیں کر پاتے، 20 ہزار روپے سے زیادہ قیمت والا اسمارٹ فون خریدنا تو دور کی بات ہے۔"
ایک اور راشن ڈیلر سنجے ابرول نے خدشہ ظاہر کیا کہ راشن کی دکانوں پر چہرے کی شناخت کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع ہونے سے تاخیر ہوگی اور دکانوں پر بھیڑ بڑھ جائے گی۔ "دکانوں پر چہرے کی شناخت کا عمل شروع کرنے سے لمبی قطاریں لگیں گی اور بدنظمی پیدا ہوگی۔ زیادہ تر خواتین راشن لینے آتی ہیں، جبکہ مرد کام پر ہوتے ہیں۔ ایسے میں خاندان کا سربراہ صرف راشن کی شناخت کے لیے قطار میں کھڑے ہونے کی خاطر اپنا کام کیسے چھوڑ سکتا ہے؟"
سنجے نے مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی موجودہ بائیومیٹرک مشینیں بھی پرانی ہو چکی ہیں اور اکثر ٹھیک سے کام نہیں کرتیں۔ "ہمیں اپنے معمولی کمیشن سے اسمارٹ فون خریدنے پر مجبور ہونا پڑے گا، جبکہ دکان کا کرایہ اور بجلی کے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔"
محکمہ خوراک، شہری رسد اور امور صارفین کے مطابق جموں و کشمیر میں اس وقت مجموعی طور پر 25,63,664 راشن کارڈ رجسٹرڈ ہیں، جن کے تحت 1,01,74,943 افراد راشن حاصل کرتے ہیں۔
محکمہ کے حکام کا کہنا ہے کہ ان اصلاحات کا مقصد راشن کی تقسیم کے نظام کو بہتر بنانا اور اسے زیادہ شفاف، آسان اور مستحق افراد کے لیے سہولت بخش بنانا ہے۔
وزیر برائے خوراک، شہری رسد اور امور صارفین جاوید احمد رانا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حکومت راشن کی تقسیم کو آسان اور شفاف بنانے کے لیے پُرعزم ہے۔"چہرے کی شناخت کے معاملے کو میری نوٹس میں لایا گیا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں متعلقہ افسران سے بات کی ہے اور راشن ڈیلروں کی جانب سے اٹھائے گئے خدشات کا خود جائزہ لوں گا۔"
آل انڈیا فیئر پرائس شاپ ڈیلرز فیڈریشن (AIFPSDF) کے قومی جنرل سیکریٹری بسوامبر باسو نے کہا کہ مرکزی حکومت کی ہدایات کے مطابق چہرے کی شناخت کا نظام لازمی نہیں بلکہ اختیاری ہونا چاہیے۔ "اگر جموں و کشمیر میں راشن ڈیلروں کو صرف چہرے کی شناخت کے نظام کو اپنانے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو ہماری فیڈریشن یہ معاملہ براہ راست مرکزی حکومت کے ساتھ اٹھائے گی۔"
جموں و کشمیر کے 6,643 راشن ڈیلروں کو انٹرنیٹ، اسمارٹ فون کے اخراجات اور خاندان کے سربراہ کی غیر موجودگی پر اعتراضات ہیں۔
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