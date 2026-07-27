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'محکمہ کی تاخیر کا خمیازہ ٹرانسپورٹر بھگت رہے ہیں': روزانہ جرمانہ، انشورنس کلیم بھی خطرے میں
فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کمرشل گاڑیوں پر روزانہ 25 روپے اور روٹ پرمٹ کے لیے 50 روپے جرمانہ عائد کیا جارہا ہے۔
Published : July 27, 2026 at 8:26 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں ٹرانسپورٹرز کو فٹنس سرٹیفکیٹ کی تجدید میں نہ صرف تاخیر کی وجہ سے جرمانہ ادا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ انشورنس کلیم سے بھی محروم ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ صورتحال ٹرانسپورٹ محکمہ کی جانب سے آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ اسٹیشنز (ATS) شروع نہ کرنے کے باعث پیدا ہوئی ہے۔ اے ٹی ایس گاڑیوں کی فٹنس جانچنے کا نظام ہے، جسے روڈ، ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز کی (مرکزی) وزارت (MoRTH) نے 2021 میں شروع کیا تھا۔
محکمہ کی جانب سے کٹھوعہ، ادھم پور، ریاسی، سرینگر، پلوامہ، بڈگام، کولگام اور گاندربل اضلاع میں ATS تعمیر اور فعال نہ کیے جانے کے باعث MoRTH نے یکم جولائی سے اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ افسران (ARTOs) کی "پریواہن پورٹل" تک رسائی روک دی۔ اس کے نتیجے میں وہ گاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ لینے اور سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے قاصر ہیں۔
ٹرانسپورٹ محکمہ کو یکم جولائی تک ان اضلاع میں ATS تعمیر کرکے فعال کرنا تھا، تاہم صرف جموں اور سانبہ میں دو مراکز فعال کیے گئے ہیں۔ اس سال 30 جون کو MoRTH کے انڈر سیکریٹری یتیندر کمار نے ٹرانسپورٹ کے ایڈیشنل سیکریٹری کو اس رسائی کی معطلی سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے ٹرانسپورٹ سیکریٹری کی جانب سے خصوصی درخواست اور اس کی وجہ بتانے کے بعد پرانے "پریواہن سسٹم" تک رسائی بحال کی جا سکتی ہے۔
فٹنس اسناس کیلیے محکمہ پر انحصار
ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری شیخ محمد یوسف نے ای ٹی وی بھارت بھارت کو بتایا کہ ہزاروں کمرشل گاڑیاں، جن میں سوموز، بسیں، آٹو رکشے اور ٹرک شامل ہیں، فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے ٹرانسپورٹ محکمہ پر منحصر ہیں۔ ان گاڑیوں پر روزانہ 25 روپے اور روٹ پرمٹ کے لیے 50 روپے جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا: "ہم ٹرانسپورٹ محکمہ کی اپنی غفلت اور غیر ذمہ داری کے نتائج بھگت رہے ہیں۔" یوسف نے کہا کہ فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کئی ڈرائیور حادثات کے شکار ہو رہے ہیں یا ٹریفک پولیس کے خوف سے گاڑیاں چلانا بند کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا: ’’ہم نہ تو فیس جمع کرا پا رہے ہیں اور نہ ہی ARTOs ہمیں فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر پا رہے ہیں۔"
ٹرانسپورٹ کمشنر کی درخواست
جموں و کشمیر کے ٹرانسپورٹ کمشنر ویشیش پال مہاجن نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ٹرانسپورٹ سیکریٹری اوینی لواسا نے ان اضلاع میں اے ٹی ایس کی تعمیر اور فعالیت تک پرانے پریواہن سسٹم تک رسائی بحال کیے جانے کی روڈ، ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز کی وزارت وزارت (MoRTH) سے درخواست کی ہے۔
مہاجن نے کہا: "یہاں کوئی بھی ATS تعمیر نہیں کر سکا۔ یہ کام نجی اداروں کو کرنا ہے۔ پلوامہ میں آر ٹی سی (روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن) کے ذریعے PPP (پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ) کے تحت ایک مرکز بنایا جانا تھا، لیکن اس پر بھی مناسب طریقے سے کام نہیں ہو سکا۔ کشمیر میں اے ٹی ایس غیر فعال ہیں۔ سانبہ میں MoRTH کی مالی مدد سے ایک انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیشن سینٹر (ICC) موجود ہے۔ جموں کے سیہورا علاقے میں ایک نجی ATS فعال ہے جبکہ ایک اور زیرِ تعمیر ہے۔"
اے ٹی ایس کا سنگ بنیاد
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گزشتہ سال نومبر میں پلوامہ ضلع کے پامپور میں اے ٹی ایس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، تاہم یہ مرکز ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ہے۔
ٹرانسپورٹر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر وجے سنگھ چب نے کہا کہ جموں میں نجی طور پر چلنے والے اور سانبہ میں سرکاری مرکز سمیت دونوں فعال اے ٹی ایس کی گنجائش محدود ہے، جس کے باعث گاڑیوں کی بڑی تعداد جمع ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ جموں کے نجی اے ٹی ایس مرکز میں ہر گاڑی کے لیے 1,000 روپے اضافی سروس چارج بھی لیا جا رہا ہے، جس سے گاڑی مالکان اور ڈرائیوروں پر مزید مالی بوجھ پڑ رہا ہے۔
فٹنیٹ ٹیسٹ پر وقت
چِب نے کہا: "ہر گاڑی کے فٹنس ٹیسٹ میں 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں۔ ایسے میں ایک یا دو مراکز اتنی بڑی تعداد میں گاڑیوں کا بوجھ کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ ان مراکز پر گاڑیوں کی فٹنس کرانے میں کئی دن لگ رہے ہیں۔ ہم نے حکومت سے اپنے مراکز قائم کرنے کی اپیل کی تھی تاکہ ہم سے اضافی رقم وصول نہ کی جائے۔"
تاہم سانبہ اے ٹی ایس میں تعینات ایک موٹر وہیکل انسپکٹر نے کہا کہ خودکار فٹنس ٹیسٹ میں ہلکی گاڑیوں کے لیے 10 منٹ اور بڑی گاڑیوں کے لیے 15 منٹ لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا: "خودکار نظام زیادہ مؤثر ہے جس میں غلطیوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ گاڑی مالکان کو آن لائن سلاٹ بک کرنا چاہیے۔"
احتجاج کا عندیہ
چِب نے خبردار کیا کہ اگر یہ مسئلہ چند دنوں میں حل نہ کیا گیا تو ٹرانسپورٹر سڑکوں پر نکل کر احتجاج اور دھرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب تک وزیرِ ٹرانسپورٹ ستیش شرما سے دو مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں، لیکن مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا۔ وہیں ستیش شرما نے نمائندے کی کالز یا پیغامات کا جواب نہیں دیا۔
کشمیر کے روڈ سیفٹی کارکن جنید نذیر نے کہا کہ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر کمرشل گاڑی کا مالک سڑک حادثے کی صورت میں انشورنس کلیم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا: "موٹر وہیکل ایکٹ 1988 کے مطابق ہر کمرشل گاڑی کے فٹنس سرٹیفکیٹ کی سالانہ یا شش ماہی بنیاد پر تجدید ضروری ہے۔ فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی صورت میں کمرشل گاڑی کا مالک یا ڈرائیور انشورنس کلیم نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اسے جرمانے اور دیگر قانونی کارروائی کا بھی سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔"
ٹرانسپورٹ کمشنر نے کہا کہ محکمہ نے کشمیر اور جموں میں کئی اے ٹی ایس کمپنیوں کو ابتدائی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں، لیکن چونکہ یہ نجی سرمایہ کاری اور تعمیر کا معاملہ ہے، اس لیے ’’ہمیں انتظار کرنا ہوگا جب تک وہ تعمیر کرکے مراکز کو فعال نہیں کر دیتے۔‘‘
کوتاہی کا الزام
تاہم جموں و کشمیر کے ٹرانسپورٹرز کا الزام ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کا ٹرانسپورٹ محکمہ نہ تو اے ٹی ایس مراکز وقت پر مکمل کر سکا اور نہ ہی پریواہن پورٹل تک رسائی ختم ہونے کے مسئلے کو وقت پر حل کر سکا۔
دوسری جانب مہاجن نے کہا کہ ٹرانسپورٹ سیکریٹری نے یہ معاملہ MoRTH کے ساتھ اٹھایا ہے اور "امید ہے کہ یہ مسئلہ 2 سے 3 دن میں حل ہو جائے گا۔"
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