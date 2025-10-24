ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس کے سجاد کچلو، چودھری رمضان اور شمی اوبرائے اور بی جے پی کے ست شرما راجیہ سبھا کیلئے منتخب
جموں کشمیر راجیہ سبھا الیکشن میں این سی تین سیٹوں پر فاتح جبکہ بی جے پی نے ایک نشست پر اپنی جیت درج کی۔
Published : October 24, 2025 at 6:19 PM IST|
Updated : October 24, 2025 at 6:47 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر راجیہ سبھا کی کُل چار نشستوں میں سے تین پر نیشنل کانفرنس (این سی) کے امیدواروں - سجاد کچلو، چودھری رمضان اور شمی اوبرائے نے جیت درج کی ہے، جبکہ چوتھی نشست پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ست شرما کامیاب قرار دئے گئے۔
کانگریس اور نیشنل کانفرنس (این سی) کے مابین نشستوں پر اتفاق نہ ہونے کے سبب این سی نے سبھی چاروں نشستوں پر امیدوار میدان میں اتارے جبکہ بی جے پی نے چاروں راجیہ سبھا نشستوں پر اپنے امیدوار اتارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جس کے بعد نیشنل کانفرنس اور بھاجپا امیدواروں کے مابین ہی مقابلہ محدود ہو گیا۔
دو سال سے التوا کا شکار یہ انتخابات آج یعنی 24 اکتوبر کو منعقد ہوئے، یہ نشستیں فروری 2021 سے خالی تھیں۔ اُس وقت جموں و کشمیر میں اسمبلی نہ ہونے کے باعث انتخابی کالج دستیاب نہیں تھا۔ 2024 میں یونین ٹیریٹری کی پہلی اسمبلی کے بعد سیاسی جماعتیں ان انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھیں۔
چار نشستوں کو تین مختلف انتخابات کے ذریعے پُر کیا گیا، کیونکہ یہ نشستیں تین مختلف ادوار سے متعلق تھیں۔ دو اراکین کی مدت 15 فروری 2021 اور دو کی 10 فروری 2021 کو ختم ہوئی تھی۔
انتخابات سے قبل بی جے پی کے علاوہ نینشل کانفرنس نے بھی سبھی نشستوں پر کامیابی کا دعویٰ کیا تھا۔
جموں کشمیر کی 90 رکنی اسمبلی میں بی جے پی کے 28 ارکان ہیں جبکہ این سی اور کانگریس سمیت آزاد امیدواروں کے مجموعی طور پر 53 ووٹ ہیں۔ حزب اختلاف میں تین پی ڈی پی ارکان، ایک ایک رکن پیپلز کانفرنس، سی پی آئی (ایم)، عوامی اتحاد پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے ہیں، جبکہ سات آزاد ارکان نے بھی ووٹ ڈالے۔
گزشتہ روز محبوبہ مفتی جبکہ کانگریس نے بھی دیر گئے این سی امیدواروں کو اپنی حمایت دینے کا اعلان کیا تھا۔ وہیں آج عین الیکشن سے قبل لنگیٹ اور شوپیاں سے تعلق رکھنے والے دو آزاد ارکان اسمبلی نے حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے امیدواروں کو اپنی حمایت دینے کا اعلان کیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: