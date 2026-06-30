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پیر پنجال، چناب ویلی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی قلت سے عوام پریشان
گورنمنٹ بسوں کی عدم موجودگی سے خواتین اور معذور افراد مفت سفر کی سہولت سے محروم ہو رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 30, 2026 at 9:06 PM IST
جموں (عامر تانترے): اگرچہ جموں اور سرینگر میں الیکٹرک (ای) بسوں نے عوامی نقل و حمل کے نظام کو بہتر بنایا ہے، تاہم چناب ویلی اور پیر پنجال کے لوگ آج بھی جموں و کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (آر ٹی سی) کی مناسب بس سروس سے محروم ہیں۔
ڈوڈہ، کشتواڑ، رام بن، راجوری اور پونچھ کے بڑے حصوں میں آر ٹی سی بسوں کی شدید کمی ہے، جس کے باعث لوگ زائد کرایہ وصول کرنے والی نجی کمرشل گاڑیوں کی سروس پر انحصار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ سرکاری بسوں میں خواتین اور معذور افراد کے لیے مفت سفر کی سہولت موجود ہے، جس کی وجہ سے ایک وسیع آبادی کو راحت پہنچتی ہے۔ وہیں سرکاری بسوں کی عدم موجودگی کے باعث دور دراز علاقوں میں رہائش پذیر غریب عوام بھی اس سہولت سے محروم ہو رہی ہے۔
جموں میں ای بسیں کٹرا، ادھم پور، سانبہ، اکھنور اور جموں ضلع کے مختلف علاقوں میں چل رہی ہیں، جبکہ چناب ویلی اور پیر پنجال کے اضلاع میں ای -بسیں تو در کنار ماضی میں چلنے والی آر ٹی سی بسیں بھی سڑکوں سے تقریباً غائب ہو چکی ہیں۔ سرنکوٹ کے رکن اسمبلی، چودھری محمد اکرم، نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ "علاقے کے لوگ کافی عرصے سے مزید سرکاری بسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔"
چودھری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ہم کافی عرصے سے لمبے روٹ کی سرکاری بسوں کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ خواتین اور معذور افراد مفت سفر کر سکیں، لیکن حکومت نے اس سمت میں کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ پونچھ ضلع کے اندر چند آر ٹی سی بسیں چل رہی ہیں، تاہم میں نے عوام کی سہولت کے لیے ان کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔"
انہوں نے بتایا کہ اس وقت سرنکوٹ سے جموں کے لیے صرف ایک آر ٹی سی بس چل سروس موجود ہے جو آبادی کے لحاظ سے ناکافی ہے اور مزید کئی بسوں کی اشد ضرورت ہے۔ پیر پنچال کے سرنکوٹ کی ہی طرح چناب ویلی کے ڈوڈہ اور کشتواڑ اضلاع کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جموں سے کشتواڑ کے لیے صرف ایک آر ٹی سی بس سروس ہے، جبکہ سرمائی دارالحکومت جموں سے ڈوڈہ ضلع کے کسی بھی علاقے کے لیے آر ٹی سی بس سروس دستیاب نہیں۔
جولائی کی تین تاریخ سے شروع ہو رہی امرناتھ یاترا کے دوران ٹرانسپورٹ خدمات پر مزید دباؤ پڑنے کا امکان ہے، کیونکہ تقریباً 100 آر ٹی سی بسیں یاتریوں کی آمد و رفت کے لیے مختص کی جائیں گیں، جس سے کئی بین اضلاع اور بین ریاستی روٹس متاثر ہو سکتے ہیں۔ جموں و کشمیر آر ٹی سی کے جنرل منیجر (آپریشنز) حبیب اللہ ریشی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بین اضلاع بس سروس میں موجود مسائل کا اعتراف کیا اور کہا: "ہم نے بسوں کی بہتر طریقے سے سروس بحال کرنے کے لیے درکار پرزے منگوا لیے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی یہ بسیں دوبارہ سڑکوں پر آ جائیں گیں۔"
انہوں نے مزید بتایا کہ امرناتھ یاترا کے آغاز میں آر ٹی سی اپنی بسیں استعمال کرتی ہے، بعد میں ان کی جگہ کرائے کی بسیں شامل کی جاتی ہیں۔ ان کے مطابق، "ابتدائی چند دن ہم اپنی بسیں یاترا کے لیے استعمال میں لاتے ہیں، اس کے بعد دوسری کرائے کی بسوں کو اس سروس میں شامل کیا جاتا ہے۔" انہوں نے کہا کہ وزیراعظم ای ڈرائیو اسکیم کے تحت آر ٹی سی کو 40 الیکٹرک بسیں ملی ہیں، جن میں سے 20 سرینگر اور 20 جموں میں چل رہی ہیں۔ تاہم یہ بسیں ایک بار مکمل چارج ہونے پر صرف 80 کلومیٹر تک ہی چل سکتی ہیں۔
حبیب اللہ نے مزید بتایا کہ وزیراعظم ای ڈرائیو اسکیم کے دوسرے مرحلے میں آر ٹی سی کو مزید 200 نئی بسیں ملیں گیں، جو پرانے بیڑے کی جگہ لیں گی۔ انہوں نے کہا: "یہ نئی بسیں ایک بار چارج ہونے پر 250 سے 300 کلومیٹر تک سفر کر سکیں گیں، اس لیے انہیں بین اضلاع روٹس پر چلایا جائے گا۔"
ریشی نے امید ظاہر کی کہ "اکتوبر تک یہ نئی بسیں آر ٹی سی کو موصول ہو جائیں گی۔"
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