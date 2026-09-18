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جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن ایک ماہ سے سربراہ اور دو ارکان کے بغیر
بغیر چیئرمین اور دو ارکان کی عدم موجودگی سے گیزیٹڈ ملازمتوں کے امتحانات، انٹرویوز، بھرتیوں اور ملازمین کی ترقیوں کا عمل متاثر ہوا ہے۔
Published : September 18, 2026 at 3:18 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر میں گیزیٹڈ سرکاری ملازمتوں کے لیے بھرتی کرنے والا ادارہ "پبلک سروس کمیشن" گزشتہ ایک ماہ سے سربراہ اور دو ارکان کے بغیر 'کام' کر رہا ہے۔ کمیشن میں اہم عہدے خالی ہونے کے باعث گیزیٹڈ ملازمتوں کے لیے امیدواروں کی بھرتی اور ملازمین کی ترقیوں کا عمل متاثر ہوا ہے، جبکہ حالیہ مہینوں میں مشتہر کی گئی ملازمتوں کے امتحانات کے حوالے سے بھی امیدواروں میں غیر یقینی پائی جا رہی ہے۔
کمیشن کے سابق چیئرمین اے کے چودھری 15 اگست کو ریٹائر ہوئے۔ چودھری جموں و کشمیر کیڈر کے سابق آئی پی ایس افسر اور بہار کے رہنے والے تھے۔ انہیں 24 فروری 2024 کو کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا تھا۔ کمیشن کے دو دیگر ارکان - یشپال کوتوال اور طارق احمد زرگر - بالترتیب 2 جنوری 2026 اور 19 جون 2026 کو ریٹائر ہوئے۔ دونوں کو 13 جون 2024 کو کمیشن کا رکن مقرر کیا گیا تھا۔
فی الحال کمیشن میں صرف دو ارکان ڈاکٹر راجیو سنگھ اور آصف محمود ساگر ہیں۔ ڈاکٹر راجیو سنگھ SKUAST-جموں کے سابق پروفیسر ہیں، جبکہ آصف محمود ساگر سابق آئی ایف ایس افسر ہیں۔
سنگھ کو جون 2024 میں کمیشن کا رکن مقرر کیا گیا تھا اور وہ دسمبر 2029 میں ریٹائر ہوں گے، جبکہ ساگر کو 10 جولائی 2024 کو رکن مقرر کیا گیا تھا اور وہ اگست 2028 میں ریٹائر ہوں گے۔ دو ارکان کے علاوہ کمیشن میں حال ہی میں ایک سیکریٹری بھی تعینات کیا گیا ہے۔ سینئر JKAS افسر شہباز احمد مرزا کو یکم ستمبر کو کمیشن کا سیکریٹری مقرر کیا گیا۔
کمیشن کی جانب سے حالیہ مہینوں میں مشتہر کی گئی مختلف گیزیٹڈ ملازمتوں کے لیے درخواست دینے والے امیدواروں کا کہنا ہے کہ کمیشن میں چیئرمین اور دو ارکان کی عدم موجودگی کے باعث امتحانات اور انٹرویوز کے شیڈول میں تاخیر ہو رہی ہے۔
اقبال زرگر نامی کشمیر کے ایک امیدوار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "کمیشن نے جولائی سے کالجوں میں اسسٹنٹ پروفیسرز کی کئی اسامیاں مشتہر کی ہیں، لیکن ان کے امتحانات کا شیڈول ابھی تک جاری نہیں کیا گیا۔"
کمیشن میں چیئرمین کے علاوہ آٹھ ارکان کی منظور شدہ تعداد ہے۔ 2019 اور 2020 میں کمیشن سات ارکان اور ایک چیئرمین کے ساتھ کام کرتا رہا۔ تاہم 2024 سے کمیشن صرف چار ارکان اور ایک چیئرمین کے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔
سال 2024-25 کے دوران کمیشن نے مختلف گیزیٹڈ ملازمتوں کے لیے 721 امیدواروں کی بھرتی کا عمل مکمل کیا، جبکہ 2025-26 میں اس نے مختلف گیزیٹڈ ملازمتوں کے لیے 1152 امیدواروں کی سفارش کی۔
پبلک سروس کمیشن کا بنیادی کام مسابقتی امتحانات کے ذریعے مختلف گیزیٹڈ سرکاری سروسز میں تقرری کے لیے امیدواروں کے امتحانات اور انٹرویوز منعقد کرنا ہے۔ سول سروسز اور سول عہدوں پر بھرتی کے طریقہ کار سے متعلق تمام معاملات میں حکومت کمیشن سے مشاورت کرتی ہے۔
کمیشن تمام اکاؤنٹس اور سیکریٹریٹ سروسز کے لیے محکمانہ امتحانات بھی منعقد کرتا ہے اور گیزیٹڈ عہدوں پر ملازمین کی ترقی سے متعلق سفارشات پر فیصلہ کرتا ہے۔
اس ضمن میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے مشیر ناصر اسلم وانی سے تبصرے کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا۔ وزیر تعلیم و صحت سکینہ ایتو نے بھی فون کالز کا جواب نہیں دیا، جبکہ جنرل ایڈمنسٹریشن کے کمشنر ایم راجو بھی تبصرے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ ان میں سے اگر کسی نے بھی اس ضمن میں رد عمل ظاہر کیا تو اسے بھی اسٹوری میں شامل کیا جائے گا۔
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