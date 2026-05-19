جموں میں کانگریس نے اپنے پارٹی دفتر کو ’راجیو بھون‘ کا نام دیا
پی سی سی صدر طارق حمید قرہ نے تزئین شدہ دفتر کی نقاب کشائی کی جبکہ اس دوران پارٹی لیڈران و کارکنان بھی موجود تھے۔
Published : May 19, 2026 at 7:05 PM IST
جموں (عامر تانترے): سابق وزیر اعظم اور کانگریس کے سینئر رہنما آنجہانی راجیو گاندھی کی 35ویں برسی سے دو روز قبل جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (جے کے پی سی سی) نے جموں میں منگل کو اپنے مرمت شدہ پارٹی دفتر کا نام "راجیو بھون" رکھ دیا۔
راجیو گاندھی کو 21 مئی 1991 کو تمل ناڈو کے شہر چنئی کے قریب سری پیرمبدور میں سری لنکن علیحدگی پسند تنظیم لبریشن ٹائیگرز آف تمل ایلم (LTTE) کی ایک خاتون خودکش حملہ آور نے قتل کر دیا تھا۔
پی سی سی صدر طارق حمید قرہ نے پارٹی دفتر کے دروازے پر پارٹی پرچم لہرایا اور اس موقع پر پارٹی کے کئی سینئر رہنما، ضلع صدور اور کارکنان موجود تھے۔ انہوں نے کانگریس سیوا دل کی روایتی سفید ٹوپی پہن کر یہ رسم ادا کی، جس کے بعد قومی ترانہ گایا گیا۔ دفتر کے سامنے نصب نئے بورڈ کی نقاب کشائی بھی پی سی سی صدر نے کی، جبکہ اس دوران راجیو گاندھی، کانگریس پارٹی اور قیادت کے حق میں نعرے لگائے گئے۔
تقریب کے بعد ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے طارق حمید قرہ نے کہا: "یہ راجیو گاندھی کی وابستگی، نظریات اور ملک کی سالمیت کے لیے ان کی قربانی کے اعتراف میں کیا گیا ہے۔ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ پارٹی دفتر کا نام ان کے نام پر رکھا جائے، اسی لیے ہم نے اسے راجیو بھون کا نام دیا ہے۔"
گزشتہ چند ماہ سے پی سی سی اس عمارت کی تزئین و آرائش میں مصروف تھی اور آج اسے نئی شکل دینے کے بعد باضابطہ طور پر اس کا نام تبدیل کیا گیا۔ جموں و کشمیر میں کانگریس پارٹی کو اکثر اس بات پر تنقید کا سامنا رہا کہ اس نے سرمائی دارالحکومت میں واقع اپنے دفتر کی حالت بہتر بنانے پر توجہ نہیں دی۔ اس سوال کے جواب میں کہ دفتر کی مرمت میں اتنا وقت کیوں لگا؟ پی سی سی صدر نے کہا: "میں پہلے پی سی سی چیف نہیں تھا، لیکن اب میں نے سوچا کہ دفتر کی تزئین و آرائش ہونی چاہیے، اس لیے یہ کام کیا گیا۔"
کانگریس کا یہ دفتر ریزیڈنسی روڈ پر شہیدی چوک علاقے میں واقع ہے، جو وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ سے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ عمارت تقسیم ہند سے پہلے کے دور سے موجود ہے اور ہمیشہ کانگریس پارٹی سے وابستہ رہی ہے۔
دفتر کے ایک اہلکار، جو 1984 سے اس سے وابستہ ہیں، نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ یہ عمارت 1947 سے بھی پہلے کی ہے۔ "1947 میں یہ ایک یا دو کمروں کی عمارت تھی، بعد میں مختلف پی سی سی صدور نے اس کی توسیع کی۔ 2016 میں غلام احمد میر کے دور میں عمارت کی دوسری منزل تعمیر کی گئی تھی۔"
اس عمارت میں ایک سیکورٹی روم، دو ہال اور تین واش روم سمیت کل 11 کمرے ہیں۔ گراؤنڈ فلور پر پی سی سی صدر، ورکنگ صدر، دفتر اور میڈیا روم موجود ہیں، جبکہ زیادہ تر پارٹی تقاریب پہلی اور دوسری منزل کے ہالوں میں منعقد کی جاتی ہیں۔
دریں اثناء، پی سی سی صدر نے ایک ہفتے میں دو مرتبہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا: "یہ سلسلہ یہیں نہیں رکے گا۔ نریندر مودی کے دور حکومت میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ شاید ہمیں تیل والی غذا کھانے سے بھی روکا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ کتنے تیل کا استعمال کرنا ہے۔ یہ صرف جذباتی نعرے بازی اور ہماری تذلیل کا ذریعہ بن گیا ہے۔"
نیشنل کانفرنس (این سی) کے ساتھ اتحاد ختم کرنے سے متعلق بعض کانگریس رہنماؤں کے بیانات پر تبصرہ کرتے ہوئے قرہ نے کہا: "یہ صرف میڈیا کی قیاس آرائیاں ہیں۔ کانگریس ایک جمہوری جماعت ہے اور ہر شخص یا ضلع صدر کو اپنی قیادت کے سامنے بات رکھنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اس بارے میں راہل جی یا کھرگے جی کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا۔ اگر ضرورت پڑی تو اس معاملے پر ایگزیکٹو اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔"
